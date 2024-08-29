تستهدف شركة إن إم دي سي اينيرجي " NMDC اينيرجي" والمعروفة سابقا بشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، جمع نحو 3.22 مليار درهم (876.8 مليون دولار) من طرح عام أولي في سوق أبوظبي لتداول الأوراق المالية.

وعاد النشاط للطروحات الأولية في سوق أبوظبي لتداول الأوراق المالية، بعد خمول الصيف. وكان سوق أبوظبي استقبل طرح عام أولي لشركة ألف للتعليم القابضة في يونيو 2024، فيما تتنافس الأسواق الخليجية على استقطاب الطروحات وسط انتعاش كبير في السوق السعودية.

وتعتزم إن إم دي سي جروب - (المعروفة سابقا بشركة الجرافات البحرية الوطنية) والمدرجة بسوق أبوظبي - طرح حصة من شركتها التابعة إن إم دي سي اينيرجي، تبلغ نحو 1.15 مليار سهم، تمثل 23% من رأس المال بسعر 2.8 درهم (0.76 دولار) لجمع 3.22 مليار درهم.

تستمر فترة الاكتتاب بين 30 أغسطس و4 سبتمبر 2024، ويتوقع إدراج الشركة في السوق 11 سبتمبر.

وتم تعيين شركة الدولية للأوراق المالية مستشار للإدراج، وبنك أبوظبي الأول مدير للاكتتاب، وكل من ويو بنك، وبنك المارية المحلي وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبو ظبي الأول كبنوك تلقي الاكتتاب.

نبذة عن الشركة

(وفق بيانات متاحة عبر موقعها الرسمي)

- تأسست في 1973 تحت اسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، بمرسوم من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي حينها.

- في عام 2021 استحوذت شركة الجرافات البحرية الوطنية على شركة الإنشاءت البترولية الوطنية (الآن NMDC اينيرجي) لتشكيل مجموعة NMDC. وتعمل المجموعة من خلال 4 وحدات في مجالات الهندسة والتجريف البحري والمشتريات والبناء وهي مدرجة في سوق أبوظبي.

- تعمل شركة إن إم دي سي اينيرجي في تقديم خدمات المقاولات الهندسية والتوريد والمشتريات والبناء لمنصات الطاقة البرية والبحرية، ومن عملائها شركتي النفط أدنوك وأرامكو.

- تعمل إن إم دي سي اينيرجي في الإمارات، السعودية، الكويت، وتايوان، ولديها حصص في شركات بفرنسا والهند، ومكاتب في دول أخرى.

- تمتلك إن إم دي سي اينيرجي 18 سفينة، تتضمن سفن الرفع الثقيل وأنابيب، وتدير 4 ساحات تصنيع.

- لدى إن إم دي سي اينيرجي أعمال قيد التنفيذ بقيمة 54 مليار درهم، ما يدعم الإيرادات المستقبلية وحجم العمل التشغيلي.

- حققت إيرادات بقيمة 5.8 مليار درهم بالنصف الأول من 2024، مقارنة بنحو 3.1 مليار درهم بنفس الفترة من 2023.

- تعمل إن إم دي سي اينيرجي أيضا لتنويع أعمالها في مشروعات الطاقة المتجددة، والاستثمار في تقنيات التحول في الطاقة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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