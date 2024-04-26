وافق مساهمو شركتي "بيانات" و"الياه سات" على مقترح اندماج الشركتين لإنشاء كيان جديد في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الصناعي باسم SPACE42 "سبيس 42"، وفق بيان مشترك يوم الجمعة.

ويتزايد الاهتمام مؤخرا بالاستثمار في حلول الذكاء الصناعي، والاتصالات والفضاء، وتطبيقها للاستفادة في مختلف القطاعات.

وبيانات هي شركة توفر حلول شاملة تعمل بالذكاء الصناعي لعدة قطاعات وتمتلك مجموعة G42 غالبيتها.

أما شركة الياه ست، فهي تابعة لشركة مبادلة للاستثمار، وتقدم حلول أقمار صناعية متعددة المهام وتتيح خدمات الاتصالات والبث وإعادة الإرسال، ولديها 5 أقمار صناعية.

وكلا الشركتين مقرهما أبوظبي، ومدرجتان في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

سبيس 42

في ديسمبر الماضي، أوصى مجلس الإدارة للشركتين بالاندماج، وبعد الموافقة من المساهمين يتوقع أن يدخل الاندماج حيز التنفيذ منتصف العام الجاري، لكنه لا يزال يخضع لمزيد من الموافقات.

ووفق البيان، سيعمل الكيان الجديد على "تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي الجيومكاني المتقدمة لشركة

بيانات مع قدرات الاتصالات الفضائية المتقدمة لشركة الياه سات، ما يؤدي لإنشاء خدمات جديدة

قائمة على تقنيات الفضاء، والتي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على المجتمعات والاقتصادات".

وستعمل الشركة الجديدة على تطوير منظومة عمل مدعومة بالذكاء الصناعي من شأنها زيادة وتيرة تحول القطاعات.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات، تصريحات لرئيس "الياه سات" الجمعة، قال فيها إن الاندماج يؤسس شركة عالمية في تكنولوجيا الفضاء بقيمة 15 مليار درهم ( 4 مليار دولار).

وذكر البيان، أن إيرادات الشركتين مجمعة تبلغ نحو 2.8 مليار درهم، وصافي الدخل نحو 639 مليون درهم إماراتي، وفق نتائج العام الماضي.

ووفق البيان، تتمتع الشركة الجديدة بإمكانات كبيرة للنمو "وهي في طريقها لتصبح إحدى أكثر شركات الفضاء المدرجة في البورصة قيمة في العالم،" وستبلغ الحصة المطروحة في البورصة من الكيان الجديد نحو 21%.

ووفق بيان سابق، ستبلغ حصة ملكية مساهمي "بيانات" في الشركة الجديدة 54%، ومساهمي "الياه سات" 46%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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