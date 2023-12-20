إطلاق اسم "سبيس 42" على الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج المقترح بين شركتي "بيانات" و"الياه سات"

معالي منصور المنصوري رئيساً لمجلس إدارة الشركة الجديدة، والدكتور بخيت الكثيري نائباً للرئيس

تعيين كريم ميشيل صباغ عضواً منتدباً للاستفادة من خبرته الواسعة في قطاع الفضاء

أبوظبي: عطفاً على إعلان كل من "بيانات ايه اي بي ال سي" ("بيانات")، وشركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع ("الياه سات") السابق بشأن تصويت مجلسي إدارة الشركتين بالإجماع على رفع توصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على اندماج الشركتين المدرجتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية واللتان تتخذان من أبوظبي مقراً لهما، تم الإعلان عن تسمية الشركة الجديدة الناتجة عن عملية الاندماج المقترح "سبيس 42".

سيُثمر الاندماج المقترح عن إنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع إمكانات واسعة للنمو والتكامل على المستوى العالمي. وسيكون الكيان الجديد قادراً على الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والتحليل الذكيلقطاع الأعمال بفضل مكانته المالية القوية، والإمكانات التكنولوجية المتقدمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التي سيمتلكها، ومحفظة منتجاته المتنوعة. ومن المتوقع أيضاً أن تستفيد الشركة الجديدة من تحقيق التكامل ووفورات الحجم بين عمليات طرفي الاندماج، الأمر الذي يسهم في تحسين الإيرادات ويعزز فرصها لتحقيق المزيد من النمو والابتكار.

وسيشغل معالي منصور المنصوري منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة، كما سيشغل الدكتور بخيت الكثيري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، في حين سيتولى كريم ميشيل صباغ منصب العضو المنتدب لشركة "سبيس 42" عند إتمام عملية الاندماج. وسيشرف الفريق الإداري على أعمال الشركة الجديدة مع التركيز على تعزيز التعاون بين أعضاء الفرق الإدارية في شركتي "بيانات" و"الياه سات"، وذلك بهدف تنسيق الجهود والاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والتحليل الذكي لقطاع الأعمال. ومن المقرر أن يضم مجلس إدارة "سبيس 42" كلاً من سعادة مريم المهيري، وسعادة طارق الحوسني، وإسماعيل عبدالله، وكيريل إيفتيموف.

يشغل معالي منصور المنصوري عضوية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهو كذلك رئيس دائرة الصحة في أبوظبي. ويمتلك معاليه خبرة واسعة في قطاعات الاتصالات والطاقة والتكنولوجيا في الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص. وقد شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "بيانات"، حيث قاد عملية الطرح العام الأولي للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فضلاً عن توليه منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "جي 42".

ويشغل الدكتور بخيت الكثيري منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة. وخلال مسيرته المهنية التي امتدت لعقدين من الزمن، اكتسب الدكتور بخيت خبرات واسعة في قطاعات الطيران والتكنولوجيا والبنية التحتية وغيرها. كما يشغل الدكتور الكثيري عضوية عدد من مجالس الإدارة ولجان الصناعة في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي، بما في ذلك "سيبسا"، و"أويل سيرش"، و"مبادلة للطاقة"، "والإمارات العالمية للألمنيوم"، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، والشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد".

ومن جانبه، يمتلك كريم ميشيل صباغ سجلاً حافلاً في العمل القيادي بقطاع الفضاء العالمي. وقد شغل مؤخراً منصب المدير الإداري لشركة "إي سبيس" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط، حيث ركز على إنشاء شركة عالمية تقدم خدمات إنترنت الأشياء. كما شغل سابقاً منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "إس إي إس"، ورئيس مجلس إدارة "إس إي إس أسترا"، وعضو مجلس الإدارة في شركة "او 3 بي نتوركس" قبل الاستحواذ عليها من قبل شركة "إس إي إس". وكان صباغ قد انضم إلى "إس إي إس" قادماً من شركة "بوز آند كو" الاستشارية، حيث قدم خدماته الاستشارية للعديد من الشركات العالمية المشغلة لخدمات الاتصالات الفضائية.

وبهذه المناسبة، قال معالي منصور المنصوري: "أتطلع إلى الفرص التي سيتيحها الاندماج المرتقب بين الشركتين بهدف تأسيس أول شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة وأن هذا الاندماج سيعود بالفائدة على عملائنا الحاليين والجدد حول العالم. وكلنا ثقة بأن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها كريم صباغ ستُضفي المزيد من القيمة لأعمالنا وقدراتنا على مستوى العالم، وأتطلع إلى العمل مع الفريق بأكمله لتلبية متطلبات جميع أصحاب المصلحة".

بدوره، قال كريم ميشيل صباغ: "سعيد بالانضمام إلى الشركة الجديدة، وأتطلع إلى المساهمة في تأسيس أول شركة وطنية رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي. لدي معرفة جيدة بأعمال شركتي ’الياه سات‘ و’بيانات‘ خلال السنوات الماضية، إذ تمكنت الشركتان من تطوير قدرات مميزة في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والمعلومات لقطاع الأعمال. سيسهم الاندماج المقترح في إنشاء منصة للتقنيات التحولية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم خدمات وحلول في قطاع الفضاء سيكون لها أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد والمجتمع".

ومن المقرر أن يباشر أعضاء مجلس الإدارة الجديد مهامهم بعد اكتمال عملية الاندماج في النصف الثاني من العام 2024. وفي تلك الأثناء، سيواصل كل من حسن أحمد الحوسني، العضو المنتدب لشركة "بيانات"، وعلي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الياه سات"، مهامهما الحالية في قيادة الشركتين بشكل مستقل.

معلومات إضافية

أعلنت شركتا "بيانات" و"الياه سات" في 19 ديسمبر 2023 عن اندماجهما المقترح الذي سيخضع لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية. لمزيد من المعلومات حول العملية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.asharedambition.com

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​​نبذة عن شركة "بيانات"

توفر "بيانات"، وهي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تمتلك مجموعة جي 42 حصة الأغلبية فيها، حلولاً جيومكانية شاملة وعالمية المستوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعدد متزايد من القطاعات مثل الخدمات الحكومية والبيئة والطاقة والموارد والمدن الذكية والنقل. وتشمل خدمات الشركة توفير منتجات ومخططات طبوغرافية وهيدروغرافية وجوية، إلى جانب مسح البيانات المكانية وتحليلها وإدارتها ونمذجتها وتوفير عرض مرئي لها، فضلاً عن خدمات الخرائط. كما تعمل حلول شركة "بيانات" على تسخير كميات ضخمة من البيانات المتميزة والفريدة من مجموعة من المصادر، بما في فيها الأقمار الصناعية وأنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS) ورصد الأرض باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز المعلومات الجيومكانية (جي آي كيو).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.bayanat.ai، ومتابعتنا على منصة X (تويتر): @Bayanatg42

نبذة عن شركة "الياه سات"

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. (الياه سات) هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات تابعة لشركة مبادلة للاستثمار، وتوفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا.

ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات مهمة تشمل الإنترنت والبث الفضائي وربط الشبكات وحلول الاتصالات المتنقلة. تتخذ "الياه سات" من أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتوفر حلول الاتصالات الفضائية على النطاقات الترددية C وKu وKa وL-band للمنصات البرية والبحرية والجوية لعملائها من المستهلكين والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في عام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر الثريا 4-NGS، وهو الجيل الجديد من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول عام 2025. بدأت "الياه سات" في العام 2023 تصنيع قمرين صناعيين جديدين للاتصالات يعتمدان على البرمجيات، وهما الياه 4 والياه 5، ومن المتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.yahsat.com؛ ومتابعة صفحة الشركة على منصة X (تويتر سابقاً): @YahsatOfficial.