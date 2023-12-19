· سيُسهم الاندماج في تحقيق التكامل بين إمكانات وكفاءات الشركتين لإنشاء شركة إماراتية رائدة في قطاع تكنولوجيا الفضاء بقيمة سوقية ضمنية تزيد على 15 مليار درهم إماراتي (أكثر من 4 مليار دولار أمريكي) على أساس سعر الإغلاق لأسهم كلتا الشركتين كما في 18 ديسمبر 2023 وأسهم حرة قابلة للتداول تبلغ نسبتها 21%، مع إمكانات واسعة للنمو والتكامل

· سيُثمر الاندماج عن إنشاء شركة إماراتية رائدة تمتلك إمكانات أكبر للتوسع في القطاع وتقدّم الحلول الجيومكانية وحلول النقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى حلول الاتصالات الفضائية والتحليل الذكي للأعمال

· سيسهم الاندماج المقترح في إنشاء منصة للتقنيات التحولية تقدم خدمات وحلول في قطاع الفضاء سيكون لها أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد والمجتمع

· ستستفيد الشركة الجديدة من تحقيق التكامل بين عمليات طرفي الاندماج ووفورات الحجم، الأمر الذي يسهم في تحسين الإيرادات ويعزز فرصها لتحقيق المزيد من النمو والابتكار

· ستبلغ حصة ملكية مساهمي "بيانات" في الشركة الجديدة 54%، ومساهمي "الياه سات" 46%، مع دعم مؤسسي قوي من "جي 42" التي ستبلغ حصتها نحو 42%، و"مبادلة للاستثمار" التي ستبلغ حصتها نحو 29%، و"الشركة العالمية القابضة" التي ستبلغ حصتها نحو 8%

أبوظبي: أعلنت كل من "بيانات ايه اي بي ال سي" ("بيانات")، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، و شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع " ("الياه سات")، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم أن مجلسي إدارة الشركتين صوتا بالإجماع بالتوصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على الاندماج. ويُذكر أن الشركتان يقع مقرهما في أبوظبي ومُدرجتان في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيُثمر الاندماج المقترح عن إنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة سوقية ضمنية تزيد على 15 مليار درهم إماراتي (أكثر من 4 مليار دولار أمريكي) على أساس سعر الإغلاق لأسهم كلتا الشركتين كما في 18 ديسمبر 2023، في تاريخ اليوم السابق لهذا الإعلان. وستسهم عملية الاندماج في إنشاء إحدى أكبر شركات تكنولوجيا الفضاء المدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، ما يفتح المجال أمام إمكانات واسعة للنمو والتكامل على المستوى العالمي. وسيكون الكيان الجديد قادراً على الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والمعلومات لقطاع الأعمال. كما سيتمتع الكيان الجديد بمكانة مالية قوية، وإمكانات تكنولوجية متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحفظة منتجات متنوعة، إلى جانب توفير منصة للتقنيات التحولية تقدم خدمات وحلول قطاع الفضاء سيكون لها أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد والمجتمع. ومن المتوقع أيضاً أن تستفيد الشركة الجديدة من تحقيق التكامل بين عمليات طرفي الاندماج ووفورات الحجم، الأمر الذي يسهم في تحسين الإيرادات ويعزز فرصها لتحقيق المزيد من النمو والابتكار.

ستُنفَّذ الصفقة المقترحة وفقاً لآلية ’تبادل الأسهم‘ مع شركة بيانات باعتبارها الكيان القانوني القائم. وبعد إصدار الأسهم الجديدة لشركة "بيانات"، ستبلغ حصة ملكية مساهمي "بيانات" في الشركة الجديدة نحو 54%، في حين ستبلغ حصة مساهمي "الياه سات" نحو 46%. وانطلاقاً من التزامهما بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، حصلت كل من "بيانات" و"الياه سات" على استشارات مستقلة من بنك "هوليهان لوكي" وشركة "إف تي آي الاستشارية" على التوالي . وستنقسم حصص ملكية الشركة الجديدة إلى نحو 42% لمجموعة "جي 42" و29% لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" و8% للشركة الدولية القابضة.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة طارق الحوسني، رئيس مجلس إدارة شركة "بيانات": "تمثل الشركة الجديدة ثمرة عملية الاندماج بين اثنتين من الشركات المحلية الرائدة لإنشاء أول شركة متخصصة في قطاع تكنولوجيا الفضاء ومدعومة بالذكاء الاصطناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نطمح من خلال الاستفادة الفعّالة من أصولنا المتنوعة وإمكاناتنا الواسعة وطموحاتنا المشتركة إلى التوسع عبر سلسلة القيمة في قطاع الفضاء. هدفنا هو تقديم تجربة فريدة واستثنائية لقاعدتنا العريضة والمتنوعة من العملاء. وسنعمل معاً على استغلال كل فرص التعاون الممكنة لتعزيز مكانتنا كمحرك للنمو ومزود رئيسي للحلول الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئاتها المختلفة، بالتزامن مع توسيع نطاق خدماتنا لتشمل شريحة أكبر من العملاء حول العالم".

ومن جهته، قال مصبّح الكعبي، رئيس مجلس إدارة "الياه سات": "تُتيح عملية الاندماج فرصة مثالية لتعزيز القيمة المقدمة للمساهمين، وذلك من خلال التوظيف الفعال لمجالات التعاون والاستراتيجيات المشتركة لإنشاء شركة رائدة تكنولوجياً تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والفضاء. ستستفيد الشركة الجديدة من إمكانات النمو الكبيرة الناتجة عن عملية الاندماج، وستؤدي دوراً بارزاً في القطاع بفضل الميزات التنافسية التي ستحظى بها. كما أننا سنتمكن من تحفيز نمو الكيان الجديد من خلال قدرتنا على الوصول إلى أسواق ذات معدلات نمو عالية باستخدام أحدث التقنيات، والاستفادة من قاعدة متنامية من العملاء المحليين والعالميين، فضلاً عن المكانة المالية القوية التي ستمكننا من السعي نحو فرص نمو أكبر وأكثر طموحاً. نتطلع إلى العمل معاً من أجل تحقيق طموحاتنا وأهدافنا المشتركة".

ستخضع عملية الاندماج لعدد من الشروط منها الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية الحكومية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وموافقة المساهمين الذين يمثلون 75 بالمائة على الأقل من حقوق التصويت الحاضرة والمصوّتة خلال اجتماع للجمعية العمومية بما يحقق النصاب القانوني لكل من شركة "بيانات" و"الياه سات".

ستواصل "بيانات" و"الياه سات" العمل بشكل مستقل إلى حين اكتمال عملية الاندماج، والذي من المتوقع أن يتم في النصف الثاني من عام 2024.

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نبذة عن شركة "بيانات"

توفر "بيانات"، وهي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تمتلك مجموعة جي 42 حصة الأغلبية فيها، حلولاً جيومكانية شاملة وعالمية المستوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعدد متزايد من القطاعات مثل الخدمات الحكومية والبيئة والطاقة والموارد والمدن الذكية والنقل. وتشمل خدمات الشركة توفير منتجات ومخططات طبوغرافية وهيدروغرافية وجوية، إلى جانب مسح البيانات المكانية وتحليلها وإدارتها ونمذجتها وتوفير عرض مرئي لها، فضلاً عن خدمات الخرائط. كما تعمل حلول شركة "بيانات" على تسخير كميات ضخمة من البيانات المتميزة والفريدة من مجموعة من المصادر، بما في فيها الأقمار الصناعية وأنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS) ورصد الأرض باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز المعلومات الجيومكانية (جي آي كيو).

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.bayanat.ai، ومتابعتنا على منصة X (تويتر): @Bayanatg42

نبذة عن شركة "الياه سات"

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. (الياه سات) هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات تابعة لشركة مبادلة للاستثمار، وتوفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا.

ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات مهمة تشمل الإنترنت والبث الفضائي وربط الشبكات وحلول الاتصالات المتنقلة. تتخذ "الياه سات" من أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتوفر حلول الاتصالات الفضائية على النطاقات الترددية C وKu وKa وL-band للمنصات البرية والبحرية والجوية لعملائها من المستهلكين والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في عام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر الثريا 4-NGS، وهو الجيل الجديد من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول عام 2025. بدأت "الياه سات" في العام 2023 تصنيع قمرين صناعيين جديدين للاتصالات يعتمدان على البرمجيات، وهما الياه 4 والياه 5، ومن المتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.yahsat.com ومتابعة صفحة الشركة على منصة X (تويتر سابقاً): @YahsatOfficial.