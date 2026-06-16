أجلت مجموعة الحبتور الإماراتية، العاملة بعدة قطاعات بينها الضيافة والعقارات، خطط لإدراج حصة في سوق دبي المالي خلال الفترة الحالية، وفق تصريحات إعلامية لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، في مقابلة مع CNBC عربية.

وتسببت تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتأثيرها علي شهية المستثمرين، في تأجيل أو إعادة تقييم خطط لطروحات عامة أولية، حيث قررت شركة الديار العربية السعودية تأجيل خططها لطرح عام أولي في تداول، وكذلك مطلق الغويري للمقاولات.

وتأسست مجموعة الحبتور عام 1970 في دبي كشركة هندسية قبل أن تتوسع إلى قطاعات الضيافة والعقارات والسيارات وتأجير السيارات والتعليم والنشر. وبالإضافة للإمارات، لديها أعمال في لندن، فيينا، بودابست وبيروت.

وكان لدى الحبتور، خطط لإدراج حصة تصل إلى 35% من المجموعة للاكتتاب. وقال الحبتور هذا الأسبوع عن الإدراج "أجلته في الوقت الحاضر".

وأضاف أن أي عملية إدراج مستقبلية قد تشمل ما بين 5 إلى 15% من المجموعة، لكنه لم يحدد جدول زمني واضح للمضي في العملية.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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