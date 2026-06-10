قررت شركة الديار العربية السعودية، تأجيل طرح أسهمها للاكتتاب العام في تداول في الوقت الحالي، وفق مصدر مطلع تحدث لزاوية، مرجعا ذلك إلى ضعف معنويات السوق الذي لا يزال يؤثر سلبا على شهية المستثمرين تجاه عمليات الإدراج الجديدة.

وكان من المقرر أن تُنهي شركة التطوير العقاري والإنشائي عملية الطرح في يونيو.

وبهذا القرار، تنضم الديار العربية إلى قائمة الشركات التي تُؤجل طرح أسهمها للاكتتاب العام، في ظل تزايد حذر الشركات المُصدرة من المضي قدما في بيئة متقلبة تُنذر بضعف الطلب وتقييمات منخفضة. وكانت الشركة تستهدف قيمة سوقية تُقارب 16 مليار ريال سعودي، وهو مستوى اعتبرته بعض البنوك طموح للغاية في ظل ظروف السوق الحالية.

وفي سياق منفصل، بدأت شركة نينجا الناشئة والمتخصصة في خدمات التوصيل السريع، في اختبار مدى إقبال المستثمرين في مارس الماضي، بما في ذلك عقد اجتماعات مع مستثمرين في لندن، إلا أنها لم تُقرر بعد ما إذا كانت ستُقدم على طرح أسهمها للاكتتاب العام.

استعانت شركة نينجا بخدمات سيتي غروب، غولدمان ساكس، الرياض كابيتال، ويو بي إس لتقديم المشورة بشأن الاكتتاب العام المحتمل لدى تداول، والذي قد يجمع مليار دولار بحلول أواخر 2026 أو أوائل 2027.

ويُظهر أداء التداول الأخير للشركات المدرجة حديثا صورة متباينة. فشركة دار البلد، أحدث الشركات التي دخلت السوق الرئيسية، تتداول بنحو 41% أعلى من سعر الطرح. في المقابل، تتداول شركة التعدين صالح عبد العزيز الراشد وأولاده بشكل مستقر تقريبا عند سعر طرحها الأولي البالغ 45 ريال سعودي للسهم.

للاطلاع على التقرير الأصلي والمنشور بالإنجليزية على موقع زاوية اضغط هنا.

(إعداد: أحمد موسى، ترجمة: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا