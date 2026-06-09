قررت شركة مطلق الغويري للمقاولات السعودية، عدم المضي قدما في طرحها العام الأولي المزمع في البورصة السعودية، وفق بيان لمدير الطرح الراجحي المالية لتداول الثلاثاء، بدون إبداء أسباب.

كانت الشركة تستهدف جمع ما بين 2.6 و 3 مليار ريال (693.3 - 800 مليون دولار) من طرحها العام الأولى لنسبة 30% من أسهمها في السوق الرئيسي، بنطاق سعري معلن بين 11 و 12.5 ريال للسهم الواحد وتحديد فترة بناء سجل الأوامر بين 31 مايو - 4 يونيو 2026.

وبحسب بيان الثلاثاء فإنه "على الرغم من تغطية اسهم الطرح عدة مرات من قبل الجهات المشاركة، وبعد دراسة متأنية لأهداف واستراتيجية الشركة ومساهميها البائعين، يعلن المستشارون الماليون بأن الشركة قررت – بالتشاور مع مستشاريها – عدم المضي قدما في الطرح العام الأولي".

ولم تحدد الشركة حجم التغطية أو موعد آخر لاستكمال عملية الطرح لكنها قالت إنها "مؤمنة بخططها التوسعية والاستراتيجية وتنوي الاستمرار بها، وستقوم بدراسة خيارات التوسع المختلفة وإعادة دراسة خيار الطرح العام في المستقبل".

وتأسست مطلق الغويري عام 1977، وهي متخصصة في مشروعات البنية التحتية في قطاعات المياه والنقل والتطوير الحضري إضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة، ولديها مستهدفات للتوسع بشكل انتقائي في مشروعات الغاز والطاقة، وفق بيانات رسمية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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