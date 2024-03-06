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انخفض سعر صرف الجنيه في السوق الرسمي أمام الدولار الأربعاء إلى أكثر من 50 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

فيما انخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية بمصر بحلول الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة لأكثر من 55 جنيه للدولار الواحد في المتوسط، إذ تراوح سعر بيع الدولار الواحد بين 55.57 و55.77 جنيه، وفق متعاملين.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماع استثنائي الأربعاء رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس.

ونقلت فضائية إكسترا نيوز المصرية التابعة للدولة، أن البنك المركزي المصري سيعقد مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، بدون ذكر تفاصيل.

وذكر مسؤولان مصريان - أحدهما حكومي وآخر بنكي - لزاوية عربي أن مسؤولين من صندوق النقد الدولي متواجدين الآن في مصر من أجل المضي قدما في إجراءات قرض مصر من الصندوق البالغ 3 مليار دولار والذي حصلت مصر منه على شريحة واحدة فقط في أكثر من عام ومن المتوقع زيادة قيمته.

وأضافت المصادر أنه سيتم إلغاء القيود المفروضة على كروت الائتمان.

للمزيد من التفاصيل:

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ردود فعل السوق

انخفض المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنحو 0.25% من ارتفاعات سابقة تخطت 5%، ليستقر عند مستوى 30.5 ألف نقطة الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

انخفضت وتيرة ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي - في نفس التوقيت - إلى 0.9% من ارتفاعات سابقة تخطت 8.5%. وهو لا يزال متصدر قيم التداول.

وارتفعت أسعار السندات المصرية المقومة بالدولار بحوالي 40 سنت للسندات المستحقة في يونيو 2025 وبأكثر من 2.19 دولار للسندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050، وذلك بحلول الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وانخفضت العقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار بأكثر من 4 جنيه للدولار لتصل إلى 56.27 جنيه بحلول الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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