*تم إضافة تفاصيل

طرح البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر شهادة ادخار جديدة بعائد يصل إلى 30% بعد أن رفع المركزي المصري أسعار الفائدة 6% في اجتماع استثنائي الأربعاء.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن الشهادة مدتها 3 سنوات متناقصة بسعر سنوى 30% للسنة الأولى و 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.

كما عدل البنك الأهلي، سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقصة 3 سنوات والتي يصرف العائد عليها شهريا، لتصبح بسعر عائد سنوي 26%؜ للسنة الأولى و 22% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة بداية من 6 مارس 2024.

وعدل البنك أيضا سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5%؜ سنويا للإصدارات الجديدة من 6 مارس 2024 بدلا من 19% على أن يصرف العائد شهريا.

وقال البنك الأهلي، إن الشهادات البلاتينية لمدة سنة بعائد سنوي ستستمر عند 27%؜ يصرف بنهاية المدة، وبسعر 23.5%؜ لصرف العائد شهريا، مع إتاحة صرف العائد بسعر 23% في حال صرف العائد يوميا.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الرسمي لفوق 40 جنيه للدولار الأربعاء، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن بعد بيان من البنك المركزي المصري رفع فيه أسعار الفائدة الرئيسية بـ 6%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا