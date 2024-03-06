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قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، يوم الأربعاء، إن مصر لديها حاليا من الموارد ما يكفي لسداد التزاماتها ويزيد عنها، خاصة مع قرار توحيد سعر الصرف.

وأضاف عبد الله، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء للبنك المركزي، أن قرار تحرير سعر الصرف جاء لكي يكون هناك قيمة للاستثمار ويصبح الاحتفاظ بالجنيه مفيد للجميع.

وسمحت مصر، في وقت سابق الأربعاء، بخفض سعر صرف الجنيه في السوق الرسمي أمام الدولار إلى نحو 49.5 جنيه للدولار - من مستوى 30.9 الذي استمر لشهور - بعد أن تخطى في وقت سابق من اليوم 50 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقرر البنك المركزي المصري، الأربعاء أيضا، رفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وقال محافظ البنك المركزي، في المؤتمر الصحفي، إن وجود سعرين صرف في أي اقتصاد هو مرض لا تستقيم معه الأمور، مضيفا أن القرارات المتخذة تهدف لمجابهة التضخم.

وأضاف عبد الله، في رد على سؤال أثناء المؤتمر، إن البنك المركزي لم ولن يستهدف سعر صرف محدد، بل إنه يستهدف التضخم، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن البنك المركزي لديه القدرة على التدخل في السوق.

وتابع: "سعر الصرف لوحده مش حل… هو بوابة لو مقفولة بتقفل عليك ولو مفتوحة مش معناها إن جالك استثمارات وبقيت كويس".

وبعد قرارات الأربعاء، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار، بعد طلب الحكومة المصرية في ظل تحديات تفرضها الحرب في غزة زيادة حزمة سابقة بقيمة 3 مليار دولار.

وقال نائب محافظ البنك المركزي إن دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتة لمكافحة التضخم، متوقعا أن تشهد تحويلات المصريين بالخارج تعافي مع توحيد سعر الصرف بعد انخفاضها في ظل ظروف السوق الموازية الفترة الماضية.

بطاقات الائتمان

وعن حدود بطاقات الائتمان، قال محافظ البنك المركزي إنه تم اليوم إعطاء توجيهات للبنوك حيث أصبحت حدود بطاقات الائتمان متروكة لكل بنك، وكل البنوك بدأت يرجعوها، في إشارة إلى أن البنوك سترفع القيود التي فرضتها الفترة الماضية في ظل نقص الدولار على حدود بطاقات الائتمان.

وأوصى محافظ البنك المركزي رؤساء البنوك الحاضرين للمؤتمر بأن تُعطى الأولوية في الفترة المقبلة في تدبير العملة للطلاب الذي يتلقون تعليم بالخارج وللصحة (الراغبين في تلقي العلاج بالخارج).

وأشار إلى أن متوسط استخدام بطاقات الائتمان بلغ في فترة ما "تلت تربع مليار دولار في الشهر".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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