* يتم تحديث سعر الصرف بشكل دوري

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الرسمي إلى أكثر من 45 جنيه للدولار الأربعاء من 30.9 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن، بعد بيان من البنك المركزي المصري رفع فيه أسعار الفائدة الرئيسية ب6%.

وقال المركزي في بيانه إنه يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، "وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق".

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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