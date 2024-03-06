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وقعت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاق يوم الأربعاء تصل قيمته إلى 8 مليار دولار، بحسب ما أعلنته الحكومة ومسؤولو الصندوق خلال مؤتمر صحفي.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن توقيع الاتفاق جاء بعد التوافق بين الجانبين على سياسات إصلاحات اقتصادية.

وقالت مسؤولة بصندوق النقد، خلال المؤتمر الصحفي، إن الاتفاق بقيمة 8 مليار دولار، حيث تم الاتفاق على رفع قيمة حزمة سابقة لمصر بقيمة 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، وذلك وفق ترجمة للمؤتمر بثتها قناة إكسترا نيوز الفضائية المصرية.

وكانت مصر وقعت في ديسمبر 2022 اتفاق مع الصندوق بقيمة 3 مليار دولار حصلت منه على شريحة واحدة فقط.

وقال محافظ البنك المركزي إنه تم الاتفاق بين الجانبين على آليات استكمال المراجعة الثانية والثلاثة لبرنامج الصندوق.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان في وقت سابق الأربعاء، إنه سيتم السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق، وقرر رفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس، وذلك في اجتماع استثنائي لجنة السياسة النقدية.

إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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