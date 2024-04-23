تراجعت إيرادات السياحة في الأردن خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، فيما تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الجوار لأكثر من 6 أشهر.

ووفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، سجلت الإيرادات من السياحة 1.6 مليار دولار بالربع الأول من العام منحفضة بأكثر من 5% مقارنة بـ1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تأثر قطاع السياحة في مصر والأردن بشكل كبير نتيجة اندلاع الحرب في غزة منذ أكتوبر الماضي، خاصة مع زيادة المخاوف تجاه اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط مع مشاركة جماعات موالية لإيران في الهجوم على إسرائيل وقوات أمريكية في المنطقة، وشن الحوثيين لهجمات في البحر الأحمر.

وحسب الوكالة تأثر الدخل السياحي سلبيا بعوامل موسمية خلال مارس الماضي الذي تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، و"هو عادة ما يشهد انخفاضا في أعداد السياح القادمين إلى المملكة، إلى جانب استمرار ظروف عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام".

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، توقعت أنه في حال اتساع نطاق الصراع أكثر، أو استمراره إلى ما بعد النصف الأول من عام 2024، فإن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي في الأردن وضبط أوضاع المالية العامة والاستقرار السياسي الداخلي ستزداد أيضا.

ووفق توقعات فيتش، فمن الممكن أن يكون عجز الحساب الجاري في عام 2024 أكبر بشكل معتدل من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، التي سبق وأن قدرتها فيتش لتأثيرات الحرب.

للمزيد : تحليل سريع - كيف يؤثر طول أمد الحرب في غزة على مصر والأردن؟

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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