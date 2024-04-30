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إنفوجرافك: تسارع متوقع للنمو في 15 دولة بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 2025
نظرة على أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، للنمو والتضخم في دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والتي تضم 32 دولة وإقليم، خلال العامين الجاري والمقبل
٣٠ أبريل، ٢٠٢٤
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