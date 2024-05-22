خاص لزاوية عربي من فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية

سجلت أسواق الأسهم العربية تراجع طفيف في الأسعار خلال الأسبوع الممتد من 12 مايو وحتى 17 مايو، وذلك بالمقارنة مع الأسبوع السابق له، حيث سجلت 8 أسواق من أصل 15 سوق تراجع في مؤشراتها السعرية.

وعلى هذا النحو، سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز" العربي المركب، المصمم لتتبع أداء 11 سوق للأسهم، تراجع بنسبة 0.6% على أساس أسبوعي.

وقد شهدت أسواق الخليج تباين نسبي في الأداء، حيث سجلت كل من سوق تداول السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين وسوق دبي المالي تراجعات أسبوعية بنسبة 0.7% و0.9% و1.0% و2.5% على التوالي.

في حين سجلت كل من بورصة الكويت، بورصة قطر وبورصة مسقط ارتفاعات أسبوعية صافية في الأسعار بنسبة 1.2% و0.7% و0.5% على التوالي.

وقد جاء هذا الأداء الضعيف نسبياً نتيجة ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية لتقييم مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لبقية العام، ناهيك عن ضعف النتائج المالية للشركات المدرجة لاسيما في سوق تداول السعودية وسوق دبي المالي.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر فوتسي واتحاد أسواق المال العربية للشركات منخفضة انبعاثات الكربون كان قد سجل ارتفاع معتدل بنسبة 1.4% خلال هذا الأسبوع.

القيم

في المقابل، بلغت القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية 4,340 مليار دولار في نهاية هذا الأسبوع، أي بانخفاض أسبوعي نسبته 0.4%.

وهذا يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة السوقية لسوق تداول السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5% لكل منهما.

في موازاة ذلك، سجلت أسواق الأسهم العربية ارتفاع أسبوعي في القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13.1% أو ما يعادل 2 مليار دولار، لتبلغ 17.2 مليار دولار، متأثرة بشكل رئيسي بالارتفاع الكبير في قيمة الأسهم المتداولة في كل من بورصة الدار البيضاء والبورصة المصرية بنسبة 745.3% و59.6% على التوالي.

وجاء هذا على الرغم من التراجع في قيمة الأسهم المتداولة لسوق تداول بنسبة 5.8% أو ما يعادل 541 مليون دولار.

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع 21.8 مليار سهم، بارتفاع ملموس قدره 62.7%، ولاسيما جراء الارتفاع الكبير في حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 112.2%، والتي تستحوذ على 52% من إجمالي أحجام التداول في المنطقة العربية.

(خاص لزاوية عربي من فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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