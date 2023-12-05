تحسن أداء النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في لبنان خلال شهر نوفمبر مع تقلص حدة المخاوف الأمنية وتجنب لبنان المشاركة بشكل مباشر في الحرب في قطاع غزة.

وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات للبنان، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الثلاثاء -والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي- خلال شهر نوفمبر، ليسجل 49.5 نقطة في نوفمبر من 48.9 نقطة في أكتوبر.

ورغم تحسن القراءة، لكن المؤشر لا يزال في منطقة الانكماش تحت المستوى المحايد عند الـ 50 نقطة.

وقال علي بلبل كبير الاقتصاديين مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال، إن "ارتفاع قراءة المؤشر يشير إلى التخفيف من حدة المخاوف الأمنية لأن لبنان تجنب المشاركة بشكل مباشر بالحرب في قطاع غزة".

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة منذ 4 سنوات مع ضبابية في الوضع السياسي، فيما يشهد الجنوب اللبناني تصاعد في القصف المتبادل بين حزب الله - المدعوم من إيران - والجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في 7 أكتوبر الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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