قالت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc) العاملة في مجال التحول الرقمي في السعودية إنها انتهت من عملية الاستحواذ على 40% من شركة ديفوتيم ميدل إيست التي تقدم خدمات التحول الرقمي، وفق إفصاح من سلوشنز للبورصة السعودية يوم الأحد.

وكانت سلوشنز وقعت عقد الاستحواذ في يونيو من العام الماضي في إطار سعيها للتوسع في عملياتها عن طريق الاستحواذات. وستتيح تلك الصفقة للشركتين توسيع نطاق العمل وتقديم خدمات شاملة مكملة لبعضها البعض في التحول الرقمي بالمملكة.

وذكرت سلوشنز، في إفصاح الأحد، أن عملية الاستحواذ نُفذت بمقابل نقدي، حيث بلغت قيمة شركة ديفوتيم ميدل إيست ما يعادل نحو 741.7 مليون ريال سعودي (نحو 197.8 مليون دولار)، مضيفة أنه تم تمويل الصفقة من خلال مصادر سلوشنز الذاتية.

وسلوشنز مملوكة بنسبة 79% لشركة الاتصالات السعودية (stc) التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) حصة 64% بها.

وديفوتيم ميدل إيست هي شركة استشارية وجزء من مجموعة ديفوتيم العالمية، وتقدم خدمات التحول الرقمي للأعمال وإنشاء البنية التحتية للتحول الرقمي، وتعمل أيضا في مجال الأمن السيبراني، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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