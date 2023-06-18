* تم التحديث بتفاصيل من بيان شركة ديفوتيم الشرق ميدل إيست



وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc) العاملة في مجال التحول الرقمي في السعودية عقد ملزم مع ديفوتيم أس أي أس -ومقرها فرنسا- للاستحواذ على 40% من شركة ديفوتيم ميدل إيست التابعة لديفوتيم أس أي أس.

تأتي الصفقة في إطار سعي شركة سلوشنز للتوسع في عملياتها عن طريق الاستحواذات، إذ سبق واستحوذت على 88% من شركة جيزة سيستمز في مصر، كما استحوذت بالكامل على شركة مراكز الاتصال (سي سي سي) العاملة في السعودية.

وبحسب بيان من شركة سلوشنز للبورصة السعودية، يوم الأحد، فإن القيمة المعتمدة لديفوتيم ميدل إيست هي 741.7 مليون ريال سعودي (نحو 198 مليون دولار) ، وستمول سلوشنز الصفقة عن طريق مصادرها الذاتية.

واتفق طرفا الصفقة على أن يكون المقابل المالي للصفقة نقدي بالكامل، ويظل إتمام الصفقة خاضع للموافقات التنظيمية في السعودية.

وسلوشنز هي شركة مملوكة بنسبة 79% لشركة الاتصالات السعودية (stc) التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) حصة 64% بها.

وقالت سلوشنز، في بيانها الأحد، إن عملية الاستحواذ تستهدف تعزيز نموها في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وتمكينها من تقديم خدمات الاستشارات التقنية والرقمية وخدمات التحول الرقمي.

وفي حين قالت شركة سلوشنز إن العقد ضم شركة اورتل للاستثمار المحدودة دون ذكر أي تفاصيل بشأنها، لم يرد ببيان لشركة ديفوتيم ميدل إيست، صدر في وقت لاحق الأحد، أي ذكر لشركة أورتل، كما لم يتسن الحصول عن أي معلومات بشأن تلك الشركة.

وقالت ديفوتيم، في بيانها، إن الصفقة ستتيح لها ولشركة سلوشنز توسيع نطاق العمل وتقديم خدمات شاملة مكملة لبعضها البعض في التحول الرقمي بالمملكة.

وديفوتيم ميدل إيست، ومقرها في السعودية، هي جزء من مجموعة ديفوتيم العالمية، وتقدم الشركة خدمات التحول الرقمي للأعمال وإنشاء البنية التحتية للتحول الرقمي، بالإضافة إلى التحليلات الذكية للبيانات وتعمل أيضا في مجال الأمن السيبراني، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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