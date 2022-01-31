على ضوء اتفاقية تفاهم تم توقيعها مع الدائرة

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أطلق موقع بيوت، المنصة العقارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ميزات تفاعلية جديدة تعتمد على بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتضاف إلى قوائم الإعلانات العقارية على الموقع. ويأتي هذا الإطلاق عقب توقيع اتفاقية تفاهم جمعت بين الموقع ودائرة الأراضي والأملاك في دبي والتي تهدف بدورها إلى رفد السوق العقاري في الإمارة بأفضل الحلول التي تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة.

وعلق حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ودوبيزل ورئيس مجموعة إيميرجنغ ماركتس بروبرتي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هذه الخطوة قائلاً: "بصفتنا الموقع العقاري الرائد في المنطقة، يسرنا العمل جنباً إلى جنب مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لدعم الخطط الاستراتيجية كخطة دبي الحضرية 2040. تجسد هذه الشراكة لرؤيتنا الرامية نحو المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية وخلق بيئة عمل مثالية. لطالما كان توفير تجربة سلسة ومدعومة بالبيانات لمستخدمينا جزءاً من رؤيتنا وأحد أهدافنا، لذلك نأمل أن توفر هذه الشراكة للباحثين عن العقارات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة تجربة بحث أفضل ضمن أعلى المعايير العالمية."

ويعد إطلاق الميزات الجديدة ضمن إطار الجهود المبذولة من قبل موقع بيوت والرامية نحو تعزيز توجهات التحول الرقمي التي يشهدها القطاع العقاري في دبي، والمساهمة في جعل الإمارة الوجهة العقارية الأبرز عالمياً، بالإضافة إلى تحقيق التميز والارتقاء في مستوى الابتكار والثقة والشفافية من خلال تقديم بيانات دقيقة ومحدثة لمختلف الأطراف والمتعاملين من أفراد ومؤسسات.

وأطلق موقع بيوت ثلاث ميزات ستظهر ضمن قوائم العقارات المعروضة، والتي تشمل:

سجل معاملات العقار؛ الأول من نوعه:

سيتمكن الباحثون عن العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة على الإطلاق من الاطلاع على سجل معاملات البيع والإيجار الفعلي لكل عقار كما هي مسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأوضح موقع بيوت بأن إطلاق هذه الميزات لم يكن ممكناً لولا دعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي جاء نتيجة للرؤية المشتركة التي تجمع بين الجهتين والتي تهدف نحو الارتقاء بمعايير القطاع وتعزيز مستويات الشفافية بين المستثمرين والمستأجرين وكافة الأطراف المعنية.

معلومات العقار من دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ والتي توفر جميع التفاصيل المتعلقة بالعقار بما في ذلك معلومات المطور وتاريخ التسليم وحالة التملك فيما إذا كان حر أو محدد وغيرها من البيانات الموثقة من الدائرة.

معلومات المبنى من دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ والتي تُعرض على بيوت في قسم مخصص يزود الباحثين عن عقارات ببيانات ومعلومات شاملة ومعتمدة عن كل مبنى كما هي مسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

**في المرحلة الأولى من إطلاق هذه الميزات، ستتوفر فقط للعقارات التي تم التحقق من صحة وثائقها والتي تحمل شارة "تشيكد" (Checked) على موقع بيوت.

وستمكن هذه الميزات كلا من الراغبين بالاستئجار والشراء والمستثمرين بالإضافة إلى أصحاب العقارات والملاك من اتخاذ قرارات استراتيجية ومدروسة مبنية على معلومات موثوقة ومعاملات عقارية حقيقية حاصلة، كما هو مسجل ومعطى من دائرة الأراضي والأملاك في دبي!

وستساهم هذه الميزات بتعزيز مكانة بيوت كمنصة رائدة في مجال تقديم الحلول العقارية المتطورة التي يسعى من خلالها لدعم الناشطين في السوق العقاري من أفراد ومؤسسات وذلك من خلال توفير معلومات دقيقة تسهل عليهم عملية اتخاذ قرار. كما يأتي إطلاق هذه الميزات كخطوة أولى ضمن إطار خطة شاملة لتوفير المزيد من الخدمات عبر الموقع خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن موقع بيوت كان قد أطلق خلال السنوات الماضية باقة من المنتجات والحلول المتقدمة لمساعدة الباحثين عن العقارات على مواجهة التحديات المختلفة التي تصادفهم، بما في ذلك ميزة "تروتشيك" التي توثق صحة معلومات العقار وتؤكد بأنه متاح، وتعمل هذه الميزة على زيادة ثقة الباحثين عن عقارات بالوكالة العقارية المعلنة وتعزيز مصداقيتهم، كما أن للإعلان العقاري الذي يحمل شعار أفضلية في الظهور عند البحث.

كما أطلقت المنصة خلال العام الماضي ميزة "تروفاليو" الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمصممة لتحليل البيانات وتقدير قيمة العقارات السكنية المعروضة على الموقع في مختلف أنحاء الدولة بالاعتماد على خوارزميات متقدمة.

وعلق حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ودوبيزل، على هذه الخطوة قائلاً: "بصفتنا الموقع العقاري الرائد في المنطقة، يسرنا العمل جنباً إلى جنب مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لدعم الخطط الاستراتيجية كخطة دبي الحضرية 2040. تجسد هذه الشراكة لرؤيتنا الرامية نحو المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية، وخلق بيئة عمل مثالية. لطالما كان توفير تجربة سلسة ومدعومة بالبيانات لمستخدمينا جزءاً من رؤيتنا وأحد أهدافنا، لذلك نأمل أن توفر هذه الشراكة للباحثين عن العقارات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة تجربة تصفح أفضل ضمن أعلى المعايير العالمية."

#بياناتشركات

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نبذة عن "بيوت":

يعد موقع "بيوت" المنصة المتخصصة الأكثر ثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لشراء وبيع وتأجير العقارات. يوفر الموقع رؤىً تفصيلية وموارد محتوى شاملة وإحصاءات محدثة تتيح للمستخدمين من المستأجرين أو المستثمرين في القطاع العقاري اتخاذ القرار الأفضل عند البحث عن العقارات في مختلف إمارات الدولة

منذ تأسيسها في عام 2008، شهدت شركة "بيوت" نمواً متسارعاً، ليس فقط من حيث زيادة الشركاء العقاريين الذين تعمل معهم، وإنما من حيث نمو عدد الزيارات وعمليات البحث التي شهدها الموقع خلال السنوات القليلة الماضية. ومع تعيين حيدر علي خان بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2014، ساهم بمواصلة بمسيرة النمو على مدار السنوات الخمس الماضية بما في ذلك إكمال جولات متعددة من التمويل من كبرى شركات التمويلية بما في ذلك "ناسبرس"، "كي سي كي"، و"إكزور" وغيرها من الأسماء الأخرى المعروفة. وفي عام 2019، أعلنت "بيوت" عن إطلاق موقع بيوت.السعودية من الرياض.

شركة "بيوت" هي جزء من مجموعة "إيميرجنغ ماركتس بروبرتي" Emerging Markets Property Group (EMPG) التي تدير أيضاً أكبر مواقع تصنيف العقارات في باكستان وبنغلاديش والمغرب. في أبريل 2020، اندمجت المجموعة مع مجموعة "أو إل إكس" ومقرها هولندا في بعض الأسواق الرئيسية، لتصبح من أهم الشركات المليارية في المنطقة حيث تخطت قيمتها المليار دولار. تمتلك المجموعة الآن وتدير مواقع دوبيزل في الإمارات العربية المتحدة، و"أو إل إكس" في باكستان، مصر، ولبنان، بالإضافة إلى العديد من منصات "أو إل إكس" الأخرى في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك البحرين وعمان والكويت وقطر.

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خالد يحيى

مدير العلاقات العامة والاتصال

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