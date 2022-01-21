منظمة Human Appeal ، إحدى المنظمات غير الحكومية (NGO)الأسرع نمواً في المملكة المتحدة ، تتعاون مع منظمة الموارد الطبية الإنسانية في الولايات المتحدة ، Globus Relief ، لتوزيع أساسيات الرعاية الصحية في شمال غرب سوريا والعراق.

سيوزع المشروع حوالي 2.5 مليون دولار من الإمدادات والأدوات الطبية على 24 منشأة صحية على الأقل في المنطقتين ، بما في ذلك مستشفيات الرعاية الصحية الأولية والثانوية بالإضافة إلى عيادات طب الأسنان والعين. سيسهم هذا المشروع في التزام Human Appeal في تعزيز النظم الصحية ومن المتوقع أن يعزز الوصول إلى الخدمات الصحية لما لا يقل عن 115500 شخص.

سيتم تنفيذ الإمداد الطبي والتوزيع بالتعاون الوثيق مع المجموعات الصحية ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية ، والشحنات جارية بالفعل إلى المناطق المعنية.

تمثل الاتفاقيات الأخيرة استمرارًا لتعاون Human Appeal مع Globus Relief ، والذي بدأ في عام 2021 بالتوزيع الناجح للإمدادات الطبية على مستشفى دار الشفاء في طرابلس. استفاد من هذا المشروع 15000 شخص من خلال تحسين الخدمات الصحية في المستشفى.

يقع المقر الرئيسي Globus Relief في مدينة سولت ليك بولاية يوتا ، و تقدم الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم من خلال جمع ومعالجة وتوزيع فائض الإمدادات الطبية والصحية للجمعيات الخيرية في الداخل والخارج.

علق الدكتور محمد عشماوي ، الرئيس التنفيذي لـ Human Appeal ، على أن "Globus Relief رائدة في مجال الإمدادات الطبية ، مما يجعلها شريكًا مثاليًا بالنسبة لنا عندما يتعلق الأمر بتوفير إمدادات ومعدات الرعاية الصحية الحيوية لمناطق الأزمات حول العالم. يتدهور وضع Covid-19 في سوريا على وجه الخصوص يومًا بعد يوم ، وبدعم يمكننا بسرعة توفير الإمدادات الطبية والمساعدات التي تشتد الحاجة إليها و لمنطقة في حاجة ماسة بالفعل إلى المساعدة للحد من انتشار الفيروس ، خاصة في فصل الشتاء. "

تضيف شيماء الواسيطي ، رئيسة Globus Relief ، "لقد بدأ فصل جديد في شراكات Globus Relief العالمية من خلال تعاوننا مع Human Appeal. هناك عدد قليل من المنظمات التي لديها معرفة ووجود محلي مثل Human Appeal في هذه المناطق ، والآن في منتصف فصل الشتاء ، من الضروري وصول الإمدادات الطبية ".

تتمتع Human Appeal بخبرة كبيرة في تقديم مشاريع خدمات صحية مماثلة في جميع أنحاء العالم. في سوريا ، تدير المنظمة غير الحكومية حاليًا ستة مرافق رعاية صحية ، تقدم خدمات الرعاية الثانوية والأولية ، بما في ذلك مستشفى الإيمان ، المدعوم حاليًا من قبل مركز تنسيق الشؤون الصحية التابع للأمم المتحدة.

"أول تعاون على الإطلاق لـ Human Appeal مع Globus Relief حدث في عام 2021 ، حيث نجحنا في توزيع الإمدادات الطبية على مستشفى دار الشفاء في طرابلس ، لبنان. استفاد 15000 شخص من هذا من خلال تعزيز الوصول إلى الإمدادات الطبية عالية الجودة التي تشتد الحاجة إليها عبر المستشفى. تزامن هذا التدخل المحدد مع ذكرى انفجار بيروت المدمر الذي وقع في وقت سابق من عام 2020 ، قالت ريا حمصي ، رئيسة التمويل المؤسسي في Human Appeal.

ستتيح هذه الشراكة لـ Human Appeal مجالًا أكبر لتسريع مشاريع الرعاية الصحية في سوريا ، والتي تعاني حاليًا من ضغوط متزايدة على البنية التحتية للرعاية الصحية بسبب ارتفاع حالات Covid-19.

طوال عام 2020 ، ومنذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس Covid-19 داخل سوريا ، حشدت Human Appeal جهودًا للسيطرة على الفيروس. لقد قدمت حزم النظافة الأسرية الأساسية مباشرة إلى المجتمعات التي تضم أكثر النازحين ضعفاً في إدلب ، والتي تحتوي على معدات الوقاية الشخصية ومواد الصرف الصحي لتحسين ممارسات النظافة الآمنة مثل صابون غسيل اليدين ومواد التنظيف المنزلية والمنظفات.

بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية وقطر الخيرية ، أنشأت منظمة Human Appeal أيضًا ثلاثة مراكز عزل مجتمعية في إدلب وحلب لتحسين الوصول إلى خدمات العزل والعلاج الداعم لـ Covid-19 ، ومساعدة 1099 شخصًا. في الآونة الأخيرة ، قامت أيضًا بتزويد المرافق بمولدات الأكسجين لضمان الدعم المستدام لمرضى Covid-19. تدير Human Appeal أيضًا أربعة أخصائيي علاج تنفسي مسجلين (RRTs) في إدلب ، يخدمون 50 مخيم على مدار 6 أيام في الأسبوع.

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حول Human Appeal

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