كشفت عن استعداداتها وأحدث منتجاتها لخدمة ضيوف الرحمن

شاركت فنادق مكارم، العلامة الفندقية التابعة لشركة دور للضيافة الرائدة، والمتخصصة في خدمات الضيافة لزوّار مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، في فعاليات الملتقى الدولي لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين، الذي انعقد يومي الرابع والخامس من يناير الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاعي الضيافة والسياحة.

وخلال جلسات الملتقى، كشف الرئيس التنفيذي للتشغيل الفندقي في دور للضيافة الأستاذ حسان الأحدب عن استراتيجية فنادق مكارم الجديدة لخدمة ضيوف الرحمن، وأحدث منتجاتها في هذا الإطار، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه علامة مكارم الفندقية في تسهيل رحلات الحجاج الإيمانية، تماشياً مع تنفيذ مستهدفات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وبما يعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين. واستعرض الأحدب أحدث منتجات مكارم في خدمة المعتمرين والحجاج وزوّار المشاعر المقدسة، وأبرزها إطلاق "فندق مكارم أجياد مكة" بحلته الجديدة والفاخرة، والذي يأتي انسجاماً مع استراتيجية دور للارتقاء بتجربة الضيافة في العاصمة المقدسة، وبالاعتماد على خبرة مكارم العريقة في هذا المجال عبر مجموعة خدماتٍ مطوّرة وعصرية تثري رحلتهم الإيمانية وتساعدهم على تحقيق هدفهم الأسمى.

وتطرق الأحدب إلى ما توفره فنادق مكارم المكونة من 6 فنادق (أكثر من 1,500 غرفة وجناح)، من خدمات مميزة عبر فريقها المتخصص والتي تبدأ مع دخول الزائر لها حتى مغادرته، مروراً بتوفير برامج مخصصة لخدمته منها الكونسيرج الديني، وبرامج إرشادية متخصصة، والمواصلات المجانية من الحرم وإليه، وغيرها. وأضاف قائلًا: "نحن لا نكتفي بجهودنا فقط في تقديم أفضل تجربة للمشاعر المقدسة، بل نبحث دائمًا عن الابتكار واستحداث طرق جديدة لتقديم الخدمة والمساعدة، وهو ما يجعلنا مرجعًا لضيوفنا، ورفيقًا حاضرًا لخدمتهم وتسهيل رحلتهم الإيمانية على الدوام". وإضافة إلى الخدمة المميزة، أشار الأحدب إلى أن ما يميّز فنادق مكارم أيضاً، مواقعها المثالية القريبة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، لا سيما فندق أجياد مكة الفاخر الواقع في شارع أجياد، والذي يبعد عن الحرم المكي الشريف مسافة 300 متر تقريبًا.

ويهدف الملتقى الدولي لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين، الذي يضم عددًا من الشركات العاملة بين مصر والسعودية، إلى تبادل وجهات النظر حول كيفية التنظيم الآمن والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبّعة في المملكة العربية السعودية، لضمان أمن ووقاية ضيوف الرحمن، علاوة على رفع مستوى التعاون والتكامل في إقامة برامج مشتركة تخدم المعتمر المصري، والتعرف على آخر مستجدات موسم العمرة الجديد، والمنتجات والخدمات الجديدة التي تقدمها الشركات والفنادق السعودية للمعتمرين.

#بياناتشركات

-انتهى-

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