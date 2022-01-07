لتطوير مشروع بينينسولا الجديد على الواجهة البحرية

تم تعيين الشركة المقاولة الحائزة على الجوائز تشاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرينغ الشرق الأوسط لتنفيذ أعمال تطوير المرحلة الأولى من مشروعي بينينسولا 1 وبينينسولا 2 وأعمال البنية التحتية ذات الصلة

تجري حاليًا الأعمال التمكينية، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء الرئيسية في يناير من العام 2022.

من المقرر الانتهاء من إنشاء المشروعين السكنيين بينينسولا 1 وبينينسولا 2 في العام 2024.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: عيّنت مجموعة سيليكت العقارية، الرائدة في مجال التطوير العقاري العالمي، شركة تشاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرينغ الشرق الأوسط المحدودة (CSCEC ME) بصفتها المقاول الذي سيكون مسؤولًا عن تطوير المرحلة الأولى من مشروع بينينسولا الجديد على الواجهة البحرية، والذي يمتلك موقعًا استراتيجيًا في قلب الخليج التجاري.

باعتبارها أكبر شركة مقاولات دولية وأكثرها رسوخًا في الشرق الأوسط، تشتهر شركة تشاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرينغ الشرق الأوسط بتقديم حلول البناء المتكاملة في المنطقة منذ أكثر من 16 عامًا، ما يساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المحلي.

بدورها، اختارت مجموعة سيليكت العقارية حلول الشركة نظرًا لسجلها الحافل والاستثنائي، فضلاً عن التزامها الراسخ بقيم المجموعة الأساسية المتمثلة في الجودة والسلامة والموثوقية.

وتتمتّع الشركة التي تتميّز في تسليم المشاريع في الإمارات العربية المتحدة بخبرة واسعة في بناء محفظة تضمّ بعضًا من أكثر المباني شهرة وحداثة في المنطقة.

ومع عقد تُقدّر قيمته بـ 629 مليون درهم إماراتي، من المقرر أن تبدأ مجموعة البناء الحائزة على الجوائز العمل على المرحلة الأولى من مشروع الواجهة البحرية الضخم في يناير من العام 2022.

وتعليقًا على ترسية العقد، قال رحيل أسلم، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سيليكت: "تثبت شراكتنا مع تشاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرينغ الشرق الأوسط التزامنا بالتميّز. إنّ تعيين شركة المقاولات العالمية المستوى هذه ما هو إلا دليل إضافي على استراتيجيتنا الحكيمة بالعمل مع أفضل الشركاء، بما يتماشى بسلاسة مع ركائزنا الأساسية المتمثلة في التميّز في السوق".

وتتألف المرحلة الأولى من مشروع الواجهة البحرية بينينسولا من ثلاثة مشاريع سكنية منفصلة، بما في ذلك الأبراج الشاهقة والمباني السكنية المنخفضة الارتفاع على الواجهة البحرية والتي تتناغم بسلاسة في أول مشروع سكني مجتمعي رئيسي في الخليج التجاري.

وتعليقًا على ترسية العقد، قال يو تاو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تشاينا ستيت كونستراكشن إنجنيرينغ الشرق الأوسط:

"يسعدنا أن نقود المرحلة الأولى من بناء مشروع بينينسولا. ونحن نتطلّع إلى العمل مع مجموعة سيليكت العقارية لإنجاز هذا المشروع الاستثنائي، وكلّنا ثقة بأننا سنضفي لمسة من التميّز على مشروع بينينسولا، ما سيعزّز مكانة مجموعة سيليكت كشركة تطوير عقاري رائدة في المنطقة".

وعقب الإطلاق الناجح لمشروع بينينسولا في أكتوبر من العام 2021، تم بيع كافة وحدات مشروعي بينينسولا 1 وبينينسولا 2 تقريبًا في غضون أسابيع قليلة، ما يؤكد مجددًا المكانة المرغوبة للمشروع باعتباره أول منظومة على شكل الضواحي في قلب الخليج التجاري الصاخب في دبي.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع بينينسولا 1 يضمّ 518 وحدة سكنية فردية، وهو يلبي مجموعة من التفضيلات ضمن مجمّع واحد يمتد على مساحة أكثر من 397,000 قدم مربع، ويوفر خيارات سكنية مميّزة بدءًا من شقق الاستوديو وصولاً إلى الشقق الفسيحة المؤلفة من غرفتي نوم.

بالإضافة إلى ذلك، سيضم مشروع بينينسولا 1 مجموعة مختارة من الشقق الفاخرة الموزعة على ستة طوابق قبالة الواجهة البحرية مباشرةً عند قناة دبي.

في المقابل، يشتمل مشروع بينينسولا 2 على برج سكني يتميّز بتصميمه الفريد ويتألف من 36 طابقًا يضم 439 وحدة سكنية مصممة بشكل عصري.

ويتألف البرج من شقق استوديو مصممة بعناية وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم تضم مساحات معيشة فخمة ومميّزة قبالة الواجهة البحرية الفريدة.

وفي الوقت الحالي، تجري الأعمال التمكينية في مشروع بينينسولا 1 ومن المتوقع أن تكتمل بحلول شهر يناير من العام 2022، على أن تبدأ أعمال البناء الرئيسية في الربع الأول من العام 2022. ومن المتوقع الانتهاء من كلا المشروعين بحلول الربع الرابع من العام 2024.

ويعدّ هذا المشروع العصري نموذجًا مثاليًا عن أسلوب الحياة الفاخرة بأسعار معقولة في دبي. ومع مساحة بناء تُقدّر بـ 5.5 مليون قدم مربع، من المتوقع أن يصبح المشروع مجتمعًا حصريًا في وسط مدينة دبي بالقرب من بعض أبرز المعالم في المدينة.

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نبذة عن مجموعة سيليكت العقارية

منذ تأسيسها في العام 2002، اكتسبت مجموعة سيليكت العقارية سمعة طيبة من حيث المصداقية والجودة. ومن بين المشاريع التي عملت عليها الشركة مشاريع عقارية حائزة على جوائز في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا. ومع اعتبار قسم تطوير المشاريع العقارية أساس أعمالها، سلّمت المجموعة أكثر من 7,000 وحدة سكنية إلى العملاء بمساحة إجمالية تبلغ 13.5 مليون قدم مربع وإجمالي قيمة أراضي تبلغ 11.5 مليار درهم إماراتي حتى الآن. وحاليًا، يجري العمل على إنشاء 3,750 وحدة سكنية بمساحة إجمالية تبلغ 6.5 مليون قدم مربع وبقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم إماراتي، وهي حاليًا في مراحل مختلفة من التطوير.

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