تمتعت الإمارات العربية المتحدة تاريخياً بعلاقات تجارية قوية مع ماليزيا ، ثاني أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم. ارتفع إجمالي التجارة بين الإمارات وماليزيا بنسبة 10.2% بين عامي 2020 و 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة:-يرى مجلس زيت النخيل الماليزي أن منطقة الشرق الأوسط ستستمر في كونها وجهة تصدير مهمة حيث أظهرت نموًا ثابتًا في استهلاك الدهون المتخصصة ، وبسبب خصائصها الغذائية وصفاتها الوظيفية ، من المتوقع أن يستفيد زيت النخيل من هذا الاتجاه.

تشير الدراسات التي أجراها مجلس زيت النخيل الماليزي إلى أنه من المتوقع أن يصل سوق زيت النخيل الإماراتي إلى 400 ألف طن بحلول عام 2025 ، وتحرص ماليزيا على الاستفادة من هذه الموجة من الطلب من خلال العمل عن كثب مع السلطات الحكومية والهيئات التجارية في الإمارات ومن خلال طرح منتجات جديدة. فرص لشراكات الإنتاج والتوزيع بين المصدرين الماليزيين والشركات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إذن ما الذي يفسر الشعبية المتزايدة والطلب المتزايد على زيت النخيل؟

- السيدة وان عائشة وان حامد الرئيس التنفيذي لمجلس زيت النخيل الماليزي ، توضح ذلك: "زيت النخيل يقدر بحوالي 50 بالمائة من المنتجات التي يستخدمها المستهلكون على أساس يومي ، وقد أصبح مادة خام متكاملة في صناعات التجميل والكيمياء الزيتية والديزل الحيوي ، بل ويستخدم في المنتجات الصيدلانية. كما أنه يساعد على منع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة ويؤخر الشيخوخة. إن استخدام زيت النخيل في صناعة الأغذية التجارية واسع النطاق نظرًا لتكلفته المنخفضة واستقراره التأكسدي العالي ، مما يساعد على إطالة العمر الافتراضي للمنتج "

وتتابع السيدة وان عائشة وان حامد: "الإمارات العربية المتحدة ، مثل غيرها من الدول الحديثة والتقدمية في العالم ، تدرك أهمية التنمية المستدامة والنزعة الاستهلاكية الواعية بالبيئة. هذه قيم مضمنة في نهج ماليزيا الخاص تجاه التجارة والمشاركة الاقتصادية ، ونحن الآن نعزز التزامنا بالاستدامة من خلال اعتماد برنامج شهادة زيت النخيل المستدام الماليزي (MSPO) على الصعيد الوطني ، والذي أصبح إلزاميًا منذ 1 يناير 2020. ".

أدى تقديم هذه الشهادة إلى رفع مستوى استدامة زيت النخيل بشكل كبير مع حماية الاقتصاد والبيئة كجزء من التزام ماليزيا بمحاربة تهديد تغير المناخ ودفع النمو المسؤول.

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