الدمام، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة كانو للصناعة والطاقة، المُزوّد الرائد للخدمات الهندسية لقطاع الصناعات الأساسية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، عن تدشين حلول التصنيع الإضافي والهندسة العكسية بتقنية "3D"، وذلك بالشراكة مع "إماجيناريوم - IMAGINARIUM"، الشركة الهندية الرائدة في مجال تكنولوجيا التصنيع ثلاثي الأبعاد، والتي تضم أكبر مجموعة من منتجات وأنظمة الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى الهند.

تمتاز الحلول المتطوّرة للتصنيع الإضافي والهندسية العكسية المتوفرة لدى شركة كانو للصناعة والطاقة، بكونها مثالية جدًا للاستخدامات الصناعية المختلفة والخاصة بشركات التصنيع في المملكة، وهي تساهم بشكل كبير في تقليل تكاليف إنتاج النماذج الأولية، علاوة على رفع كفاءة وسرعة تنفيذ عمليات الإنتاج الصغيرة. وتُساعد هذه الحلول أيضًا على تبسيط إنجاز عمليات التطوير والتحسين للقطع المُنتَجة، وهي تدعم خاصية التخزين الإلكتروني لشكل ومواصفات القطع مما يخفض الحاجة لمساحة التخزين الفعلية. وتهدف هذه الحلول لدعم جهود المحافظة على الموارد والطاقة في عمليات الإنتاج والتصنيع بالمملكة.

وفي حديثه حول هذه المناسبة، صرح السيد علي عبدالله كانو، رئيس شركة كانو للصناعة والطاقة قائلًا: "يسعدنا جدًا طرح حلول التصنيع الإضافي والهندسة العكسية للعملاء الصناعيين في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم لهم سُبل ذكية لتعزيز كفاءة الإنتاج بأنشطتهم وأعمالهم الصناعية المتنوعة، وذلك بالاستفادة من تقنيات متطوّرة للتصنيع ثلاثي الأبعاد. ونحن نفخر بشراكتنا مع "إماجيناريوم" لتوفير هذه الحلول، ولدينا ثقة كبيرة بأن هذا التعاون سيساهم في تلبية العديد من احتياجات ومتطلبات الصناعات الوطنية في المملكة.

وقال السيد أحمد فوزي كانو، نائب رئيس شركة كانو للصناعة والطاقة، " نتعاون في كانو للصناعة والطاقة مع أفضل موزعي المعدات على مستوى العالم ومع العديد من الشركاء الرائدين في قطاع التكنولوجيا لتزويد عملائنا من مختلف القطاعات بأفضل الخدمات والحلول العملية التي ترتقي بنجاح الأعمال الصناعية لديهم لمستويات جديدة من التميّز والجودة، وتكمن أهمية الطباعة ثلاثية الابعاد الصناعية في المساهمة لبناء قاعدة صناعية مستدامة في المملكة وهذا يقع في صلب في رؤية 2030 الوطنية ، ولتوطين تقنيات التصنيع المتقدمة.

تتّركز جهود شركة كانو للصناعة والطاقة، تجاه تزويد العملاء بأفضل الخدمات والحلول والتي تساعدهم في الوصول إلى أهدافهم. ويمتد نشاط الشركة إلى مجالات النفط والغاز والطاقة، والمشاريع الصناعية والآلات والمرافق، وغيرها من المجالات الصناعية والخدمات الهندسية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان.

ويذكر أن كانو للصناعة والطاقة هي شركة تعمل تحت مظلة مجموعة يوسف بن أحمد كانو – إحدى الشركات العائلية الكبرى المستقلّة في منطقة الشرق الأوسط. وتلتزم كانو للصناعة والطاقة بنهج العمل وفقًا للأهداف والرؤى الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بما يصب في تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في القطاعات الصناعية الأساسية.

تباشر شركة "إماجيناريوم" تزويد حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد لأكثر من 50 مجال صناعي، حيث تُوفّر حل "إماجيناريوم رابيد - Imaginarium Rapid" الذي يُعد حلًا شامل لجميع الاحتياجات المحدودة للتصنيع ثلاثي الأبعاد، ويتوفر لديها أيضًا حل "إماجيناريوم لايف - Imaginarium Life"، الذي يهدف لخدمة الاحتياجات الخاصة لقطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك حل "إماجيناريوم سوليوشنز - Imaginarium Solutions" المُصمم لتوفير تغطية عمل شاملة لتحقيق أفضل النتائج في عمليات الإنتاج. وبالإضافة لذلك، يمتاز حل "إماجيناريوم بريشس – Imaginarium Precious" بتقنيات متطوّرة للطباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة المجوهرات، وهي تتيح إنتاج قطع جميلة وبأشكال استثنائية.

#بياناتشركات

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021