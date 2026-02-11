القاهرة– أعلن بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR)، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع شركة كولدويل بانكر مصر للاستثمار والتسويق العقاري، والتي تهدف إلى تسهيل الحصول على التمويلات العقارية للعملاء في مختلف أنحاء مصر، وترسيخ مكانة البنك كلاعب رائد في هذا القطاع الحيوي.

ويعكس هذا التعاون حرص الطرفين على تقديم تجربة متكاملة للعملاء الراغبين في الاستثمار في العقارات، حيث ستقوم كولدويل بانكر مصر بدعم جهود بنك أبوظبي الأول مصر في تطوير الأعمال من خلال تقديم قاعدة واسعة من العملاء المحتملين المهتمين بالتمويل العقاري، مع ضمان الحفاظ على سرية جميع الحسابات والمعلومات. ويأتي هذا في إطار رؤية مشتركة لتعزيز النمو المستدام في سوق العقارات المصري وتوفير حلول مبتكرة تتوافق مع متطلبات السوق المتغيرة.

وفي تصريحها، قالت السيدة مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك أبوظبي الأول مصر: "يشهد سوق التمويل العقاري في مصر نموًا ملحوظًا مدفوعًا بارتفاع الطلب على حلول تمويلية مرنة تدعم السكن والاستثمار. ويحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم حلول مصرفية متكاملة تواكب تطلعات العملاء الاستثمارية وتسهم في ضخ موارد أكبر في السوق. لذا تمثل شراكتنا مع كولدويل بانكر مصر استثمارًا استراتيجيًا في بناء شبكة تمتد إلى قاعدة عملاء أوسع، وتوفير بيئة تمويلية مرنة تُسهم في دفع عجلة التنمية العقارية ودفع النمو المستدام في اقتصاد مصر."

وأضاف السيد كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط: "تُعد السوق العقارية المصرية من أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة، حيث تشهد تطورًا مستمرًا في الطلب والفرص الاستثمارية، وهو ما يتطلب حلول تمويلية مبتكرة ومرنة. ويأتي تعاوننا مع بنك أبوظبي الأول مصر ليخلق قيمة حقيقية للعملاء من خلال الجمع بين خبرتنا في السوق العقارية وقدرات البنك المصرفية المتقدمة، وذلك لتمكين العملاء من استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بثقة، والمساهمة في تعزيز نمو القطاع العقاري المصري بشكل مستدام يدفع عجلة التنمية الاقتصادية."

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في وقت يتميز فيه سوق التمويل العقاري المصري بالنمو المتسارع، بعد نجاح بنك أبوظبي الأول مصر في تقديم عدد من القروض المشتركة خلال عام ٢٠٢٥ لمشاريع عقارية كبرى، مما يعكس قدرة البنك على دعم مبادرات تنموية واسعة النطاق وتوفير تمويل متقدم يلبي احتياجات القطاع.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 73 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.38 تريليون درهم (376 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية سبتمبر 2025، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، وهي: 1) الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، 2) الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، 3) الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة Aa3/AA-/AA- من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقرة. وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات "إم إس سي آي"، والبنك مصنّف كذلك ضمن نسبة 6% لأفضل البنوك على مستوى العالم وفقاً لتصنيفات "ريفينيتيف" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومصنّف كأفضل بنك متنوّع في مجال تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.fabmisr.com.eg/ar/

عن كولد ويل بانكر – مصر

تعد كولد ويل بانكر – مصر واحدة من كبرى الشركات العاملة في مجال الاستشارات العقارية، وتملك خبرة تمتد لأكثر من 118 عامًا عبر شبكة عالمية في أكثر من 49 دولة. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل، التسويق العقاري والاستشارات الاستثمارية وخدمات إدارة الأصول وخطط تنمية المشاريع العقارية وغيرها الكثير.

