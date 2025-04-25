دبي، الإمارات العربية المتحدة– أقامت كاشيو، منصة إدارة النفقات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع شركة فيزا، فعالية حصرية جمعت أبرز صناع القرار في قطاع السفر في الإمارات لتبادل الأفكار ومناقشة أحدث الاتجاهات التي يشهدها القطاع. رحّبت الفعالية بكبار المسؤولين من مختلف شركات القطاع في المنطقة، بما في ذلك وكالات السفر الإلكترونية، وشركات إدارة الوجهات، وأرقى شركات الضيافة الفاخرة.

خلال الحدث، استمع الضيوف إلى كلمات رئيسية ألقاها بريندان نونان، الذي شغل مناصب تنفيذية عليا في السابق في كل من طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية، والذي أكد على الحاجة الملحة إلى تحقيق المرونة التشغيلية وآمان المدفوعات المالية في قطاع الطيران. وألقت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول ومديرة مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي في شركة فيزا، كلمة ناقشت فيها دور فيزا، جانب شركات التكنولوجيا المالية الرشيقة مثل كاشيو، في إرساء القواعد لبنية تحتية آمنة وسلسة للمدفوعات الرقمية.

كما عُقدت حلقة نقاشية ملهمة حول "دور التكنولوجيا في تطور قطاعة السفر"، بمشاركة نخبة من الضيوف البارزين، وعلى رأسهم أيدان ديمبسي، المدير العام لفندق ريتز كارلتون رأس الخيمة، وكلوديا إسبوزيتو، رئيس العمليات التجارية في كاشيو، وغانيس آر كيه، رئيس الحلول التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي لشركة فيزا، حيث سلّط المتحدثون الضوء على دور المدفوعات الرقمية والأتمتة والابتكارات التي تركز على العملاء في تشكيل عمليات وتجارب السفر في جميع أنحاء الإمارات.

وفي معرض حديثه عن تأثير هذه الفعالية، صرّح أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي لشركة كاشيو، قائلاً: "يشهد قطاع السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً غير مسبوق بالتزامن مع التحول الرقمي الأوسع في الدولة. تُؤكد مثل هذه الفعاليات أهمية إعادة النظر في مشهد إدارة الإنفاق من خلال منظور حديث قائم على الأتمتة. تحتاج الشركات اليوم إلى أنظمة مالية مرنة وشفافة لدعم نموها وتعزيز مرونتها. تأتي شراكتنا مع فيزا، الشركة العالمية المرموقة في مجال البنية التحتية الآمنة والقابلة للتطوير للمدفوعات، لتعزيز ابتكاراتنا ومساعدة القطاع على استشراف المستقبل بثقة. نفتخر في كاشيو بمساهمتنا في دعم الرؤية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في تحقيق اقتصاد غير نقدي قائم على التكنولوجيا، مع تمكين الشركات من العمل بكفاءة أكبر والبقاء في الصدارة في بيئة شديدة التنافسية."

ومن جهته، أضافت سليمة جوتييفا نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في دولة الإمارات العربية المتحدة ، قائلة: "يعكس تعاوننا مع كاشيو التزام فيزا بدعم الابتكار بدعم الابتكار في قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات. من خلال الجمع بين شبكة الدفع العالمية والحلول التي نقدمها مع الحلول المالية المخصصة التي تقدمها كاشيو، نساهم بتعزيز قدرات شركات السفر في المنطقة للعمل بكفاءة أكبر والتوسع والنمو بثقة. هناك دور هام لمثل هذه الفعاليات في جمع رواد القطاع لتبادل الأفكار، واستكشاف التحديات الناشئة، والتعاون لابتكار التقنيات المالية التي ستحدد مستقبل السفر. من الملهم جداً أن نرى مثل هذا الحضور الكبير وأن نشهد تعاون أبرز الجهات الفاعلة في قيادة الموجة التالية من التحول الرقمي في قطاع السفر."

يعزز هذا الحدث من الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين كاشيو وفيزا. في وقت سابق، أطلقت الشركتان برنامج السفر التجاري “Visa Commercial Choice Travel”، الأول من نوعه في المنطقة، والذي يخصص أكثر من 100 مليون درهم إماراتي على مدى السنوات القادمة لدعم شركات السفر في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة من خلال تقديم حلول دفع سلسة متعددة العملات مدمجة في الأنظمة العالمية لحجوزات السفر.

تواصل كاشيو وفيزا العمل لوضع معايير جديدة ترتقي بمشهد المدفوعات الآمنة والآلية للسفر والتي تتميز بقابلية التطوير في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

عن كاشيو

تتخصص كاشيو، منصة إدارة الإنفاق الرائدة، بتبسيط وتحسين إدارة النفقات للشركات. تفضل ميزاتها المتقدّمة، تُمكّن كاشيو الشركات من التحكم بنفقاتها مع الحفاظ على الامتثال والشفافية، بدءً من تتبع النفقات والبطاقات الافتراضية إلى تحقيق التكامل السلس.

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