مشغل الهاتف المحمول في الإمارات العربية المتحدة يقدم شرائح صديقة للبيئة للمرة الأولى

الإمارات العربية المتحدة، نجحت اليوم شركة فيرجن موبايل الإمارات - جزء من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة- في الإعلان على أنها أول علامة تجارية للاتصالات في الإمارات تقوم بتوفير شرائح جديدة قابلة للتحلل. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في إنشاء اقتصاد أخضر جديد وحيوي يقدم للعالم نموذجًا فريدًا في التنمية المستدامة.

تعتبر الشرائح الجديدة القابلة للتحلل التي طرحتها فيرجن موبايل من أكثر الخيارات استدامة، وتتوفر في الإمارات العربية المتحدة للعملاء الذين لا تتوافق أجهزتهم مع الشرائح الإلكترونية، والتي لا تحتاج صناعتها أي بلاستيك على الإطلاق.

كما وستقوم فيرجن موبايل الإمارات تدريجياً بإلغاء البطاقات البلاستيكية التي تحتوي على الشرائح والتي تستخدم لمرة واحدة، كجزء من التزامها بالاستدامة وسعيًا منها في تحقيق مهمتها في أن تكون شركة خالية من الكربون.

تمت عملية تصنيع الشرائح الجديدة القابلة للتحلل البيولوجي من بلاستيك قابل للتحلل يتفكك إلى أجزاء صغيرة ببطء مع وجود الأكسجين والأشعة فوق البنفسجية. حيث تستغرق عملية التحلل عندما تصل الشرائح إلى مكب النفايات من 18-30 شهرًا أما كمخلفات فتحتاج من 4 إلى 6 أشهر فقط. وتعتبر هذه الخطوة تقدمًا كبيرًا بالمقارنة مع استخدام البلاستيك العادي الذي يحتاج إلى مئات السنين لكي يتحلل.

تعليقاً على الموضوع، قال روب بيسويك، المدير الإداري لشركة فيرجن موبايل الإمارات العربية المتحدة:" تأتي خطواتنا باتجاه تقديم شرائح جديدة مستدامة قابلة للتحلل البيولوجي تعزيزًا لرؤية الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030 وتماشيًا مع مبادرة (صافي الصفر2050) الإماراتية. وأضاف نستطيع "أن إنجاز الأكثر وتحقيق الأفضل بموارد أقل"، كما يمكننا أن نكسر الصورة النمطيّة التي تربط بين النمو الاقتصادي والتدهور البيئي. وقد تم توضيح هذه النقاط في أهداف التنمية المستدامة الثاني عشر للأمم المتحدة (SDG12) وذلك بهدف ضمان استهلاك وإنتاج مستدامين. وفي هذه المرحلة، نحتاج إلى بذل الجهود الجماعية في العمل على بناء مستقبل أفضل. حيث استطاعت فيرجن موبايل الإمارات بصفتها شركة تجارية، تحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية في العام الماضي، ونمضي قدمًا في أن نصبح شركة خالية من الكربون.

وأكد بيسويك أن ما لا يقل عن 14 مليون طن من البلاستيك يتسرب إلى المحيطات في كل عام مما يؤثر كثيرًا على النظم البيئية الحساسة. وعلى الرغم من صغر حجم الشرائح، إلا أنها توضع ضمن صفيحة بلاستيكية بحجم بطاقة الائتمان يتم التخلص منها بعد إخراج الشريحة، الأمر الذي يفاقم من مشكلة زيادة النفايات البلاستيكية الناجمة عن صناعة الاتصالات، وتزداد النفايات البلاستيكية بزيادة أعداد مستخدمي الشرائح في كل يوم.

وأضاف بيسويك قائلًا: بينما نتجه إلى استخدام شرائح تتحلل بيولوجيًا من دون أن تترك أثر على البيئة سيكون الانتقال إلى الشريحة الإلكترونية، حيث لا توجد شريحة فعلية، هو الخيار الأفضل ".

أما عن جانب شركة وركس، قال الرئيس التنفيذي تور مالمروس: " سعداء بافتتاح أول سوق لنا مع فيرجن، ويشهد العالم حاليًا اهتمامًا متزايدًا من جانب مشغلي الشبكات لاستخدام بدائل أكثر استدامة مثل الشرائح القابلة للتحلل البيولوجي والشرائح الإلكترونية، وهذا مؤشر جيد، حيث يعتمد مشروعنا مع فيرجن على طريقة تفكير تقدمية وديناميكية تعكس السرعة والأهمية التي يحققها هذا المشروع".

توفر فيرجن موبايل الإمارات في الوقت الحالي لعملائها خدمة تغيير الشرائح الفعلية/التقليدية إلى شرائح إلكترونية من المنزل أو المكتب، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحلات، مما يجعل عملية الاستبدال بسيطة وسريعة على العملاء. وتابع قائلاً: بالإضافة إلى ذلك توفر فيرجن خدمة توصيل مميزة، حيث يمكن للعملاء الجدد الذين تتوافق أجهزتهم مع الشرائح الإلكترونية، تفعيل الشريحة الإلكترونية من خلال تحميل تطبيق فيرجن موبايل Virgin Mobile من ((App store أو (Play store) لاختيار رقمهم المفضل أو نقل رقمهم الحالي من أي شبكة".

لمعرفة المزيد عن الشرائح القابلة للتحلل والشرائح الإلكترونية من فيرجن موبايل، يمكنكم زيارة موقع virginmobile.ae

#بياناتشركات

- انتهى -

فيرجن موبايل في الإمارات العربية المتحدة

تهدف فيرجن موبايل إلى جعل خدمات الهاتف المتحرك أفضل لجميع القطاعات عبر إتاحة تجربة استخدام مثالية للعملاء، وتقديم المنتجات المبتكرة، وتشكيل مكان عظيم للعمل. وقامت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC) بإطلاق فيرجن موبايل كأول خدمة هواتف متحركة رقمية بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي تقدم تجربة هاتف متحرك لم يسبق لها مثيل في المنطقة.

وتعد فيرجن موبايل العلامة التجارية الثانية لخدمات الهاتف المتحرك التي تندرج تحت مظلة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، لتعمل بما يتوافق مع حقوق والتزامات ترخيصها للاتصالات في حين تقدم عرضا متميزا وواعدا للسوق.

نبذة عن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة

تأسست شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC) في العام 2005 كثاني مزود يحصل على ترخيص كامل لتشغيل خدمات الاتصال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل تحت مظلة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة علامتين تجاريتين. الأولى شركة دو التي تأسست في العام 2007 وتقدم خدماتها لأكثر من 8 ملايين عميل في دولة الإمارات. ومؤخراً أعلنت الشركة عن علامتها التجارية الثانية "فيرجن موبايل" في السوق.

تتوزع ملكية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بواقع 39.5% لجهاز الإمارات للاستثمار، و19.75% لشركة مبادلة للتنمية، و19.5% لشركة الإمارات الدولية للاتصالات، والباقي يتوزع على جهات فردية أخرى. وأسهم الشركة مطروحة للتداول في سوق دبي المالي تحت اسم دو.

نبذة عن شركة وركس Workz))

تضمن وركس بصفتها واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تزويد حلول الهواتف المحمولة للمشتركين، النشر الآمن لبيانات الأجهزة الذكية بطرق سريعة وسهلة أكثر من أي وقت مضى. منذ عام 1997، أدارت الشركة أكثر من 14 مليار اتصال في أكثر من 70 دولة بأمان وبدون أي خرق للبيانات. تأخذ الشركة الأوروبية من دبي مقرًا لها وتنتشر مكاتبها في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى حصولها على مصادقة ISO 14001 للإدارة البيئية، فهي واحدة من خمسة مزودين فقط في العالم الذين تم اعتمادهم من قبل الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمولGSMA)) من أجل الإشراف على دورة الحياة الكاملة للشرائح الإلكترونية في أسواق المستهلكين وأسواق الآلة إلى الآلة M2M)). كما تعتبر وركس أكبر مُصنِّع لبطاقات الاتصال (للشرائح والبطاقات المدفوعة مسبقًا) في العالم.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022