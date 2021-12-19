عيادات النهدي اكسبرس ترتقي بالقطاع لمستوى أعلى وتعيد صياغة رؤية الصحة والعافية في المملكة

جدة: أعلنت شركة النهدي الطبية، مزود الرعاية الصحية الحائز على جوائز عدة وأكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن إطلاق أول سلسلة من عيادات النهدي اكسبرس لتقديم الرعاية الأولية غير العاجلة على مستوى المملكة العربية السعودية.

يُساهم افتتاح عيادات النهدي إكسبريس والتي تُعنى بتقديم رعاية صحية أولية من خلال الاختبارات الأولية والفحص الصيدلي الإكلينيكي الذي يحيل المرضى إلى طبيب مختص، أو استخدام خدمات التطبيب عن بعد عند الضرورة، في ترسيخ البنية الأساسية لتوفير رعاية صحية عالية الجودة تُلبي الطلب المتزايد. وتندرج عيادات النهدي اكسبرس تحت مظلة منظومة الخدمات الصحية المتكاملة والتي تسعى لتقديم نظام رعاية صحية متكامل لضيوف الشركة، بدءاً من توفير المنتجات الصيدلانية، إلى تقديم خدمات الرعاية الخاصة التي تُركّز على الضيف ومتطلباته.

وتتميّز منظومة النهدي للرعاية الصحية المتكاملة بعوامل فريدة تجعلها تواكب متطلبات ضيوفها وتزيد نبضات الأمل في حياتهم، إذ تستخدم الشركة مواقع صيدلياتها كمنظومة خدمات صحية شاملة تعتني بضيوفها بسلاسة كبيرة. وتتكفل الخدمات التي تُقدمها الشركة للضيوف بجميع مراحل تجربتهم الخاصة، وتهدف إلى نمو المستفيدين من هذه الخدمات بشكلٍ كبير على المدى المتوسط عن طريق الاستثمار في نمو شبكة مراكز الرعاية الأولية من خلال عيادات النهدي اكسبرس، وزيادة عدد مجمعات العيادات الطبية والمختبرات وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، بالإضافة إلى تطوير خدمات الإستشارة الطبية عن بعد.

هذا وتُدير الشركة حالياً خمسة مراكز للرعاية الأولية غير العاجلة ، وتقدّم العديد من الخدمات غير العاجلة لضيوفها منها الحصول على فحوصات صحية وقائية، وطلب الاستشارات الطبية العامة مع صيدلي اكلينيكي متخصص ومدرب، والدخول للعيادة للحصول على التطعيمات بدون موعد او بموعد مسبق عن طريق تطبيق عيادات النهدي او من جهاز خدمة الحجز الذاتي والموجود بالصيدليات المتوفر بها العيادات.

كما تم تجهيز عيادات النهدي اكسبرس بصيادلة اكلينيكيين سعوديين متخصصين ومُعتمدين تم تدريبهم على تشخيص وعلاج الأمراض البسيطة حسب لائحة وزارة الصحة، بما في ذلك آلام العضلات، والحساسية الموسمية، ونزلات البرد، والجفاف، والصداع النصفي، وحروق الشمس، والحمى، والربو.

حول هذه الخطوة، قال المهندس ياسر جوهرجي - الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية: "فخورون بإطلاق أول سلسلة من عيادات النهدي اكسبرس في المملكة، والتي تعكس رؤيتنا المُتمثلة في التزامنا بتعزيز قطاع الرعاية الصحية من خلال توفير الوصول السريع إلى الحلول الصحية المناسبة. كما يعكس توسعنا في خدمات الرعاية الصحية لدينا التزامنا بدعم رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين والاستفادة من توجهات الرعاية الصحية العالمية لتحسين جودة حياة ضيوفنا. إن بداية رحلتنا نحو بناء منظومة صحية متكاملة بدأت في عدة توجهات من ضمنها النهدي اكسبرس والتي ستُساهم في تقديم خدمات صحية متكاملة لجميع ضيوفنا أين ما كانوا". وأضاف بقوله: "تُعد عيادات النهدي اكسبرس إحدى طلائع العيادات التي تقدم خدمات الصيدلة والرعاية الصحية والطبية غير العاجلة لتلبية احتياجات ضيوفنا".

من ناحيةٍ أُخرى، يُعد إطلاق السلسلة الجديدة من عيادات النهدي اكسبرس علامة بارزة في مسيرة الشركة والتزامها الثابت بتحقيق أهداف رؤيتها الجديدة. وكجزء من خططها التوسعية الطموحة، تعمل النهدي على توسيع خدماتها للرعاية الصحية من خلال تجهيز 50 مركز للعناية الأولية في مختلف الصيدليات على مستوى المملكة.

يُشار إلى أنه على مدار الأعوام الماضية، بَنَت شركة النهدي الطبية اسمها كواحدة من أكثر الشركات الطبية ازدهاراً في المملكة العربية السعودية، حيث وسّعت خدماتها الصحية الموثوقة عالمية المستوى عبر 145 مدينة وبلدة، مما ساهم في دعم قطاع الرعاية الصحية في المملكة والمنطقة.

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نبذة عن شركة النهدي الطبية

شركة النهدي الطبية هي شركة رائدة في قطاع الرعاية الصحية، حائزة على جوائز عالمية مرموقة وتمثل أكبر سلسلة صيدليات في المملكة العربية السعودية. تم تأسيس الشركة في عام 1986 كشركة ملكية فردية تملك صيدليات في مدينة جدة. وفي عام 2004، أعلنت شركة النهدي الطبية عن تحولها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. وقد امتدت رحلة نجاح الشركة بمعدل مضطرد، في ظل رؤية واضحة، حيث أصبحت اليوم تقدم خدمات الرعاية الصحية المميزة عبر شبكة وطنية واسعة حيث تدير شركة النهدي الطبية 1149 صيدلية في أكثر من 145 مدينة وقرية في المملكة وصيدلة رئيسية في مدينة دبي وعيادتان من ضمن سلسة عيادات النهدي كير المتخصصة في توفير الخدمات الرعاية الصحية المميزة في مدينة جدة.

وتماشياً مع جهودها التوسعية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة في جميع أنحاء المملكة، افتتحت شركة النهدي الطبية في عام 2019 عيادة "النهدي كير" في حي المروة في جدة، وهي الأولى في سلسلة عيادات "النهدي كير"، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية الشخصية مع نخبة من الأطباء المختصين، وبالتالي تدعم وتساهم في تحقيق أهداف التحول الوطني.

تتمتع شركة النهدي الطبية بسجل حافل من الانجازات طوال مسيرة ناجحة تمتد لأكثر من 35 عاماً حيث عرفت "النهدي الطبية" بدورها في احتضان ثقافة العمل الإيجابية والتزامها الثابت تجاه المجتمع المحلي. ومن ضمن انجازاتها، اندرج اسم شركة "النهدي الطبية" ضمن القائمة الافتتاحية لأفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط لعام 2020، وحصدت جائزة أفضل برامج الاستدامة المجتمعية في منطقة الخليج العربي لعام 2018.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.nahdi.sa/en/

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