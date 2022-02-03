الرياض، المملكة العربية السعودية: تستعد شركة "العلا للتطوير" ومجموعة "سيرا" القابضة على تأسيس شركة مشتركة لتطوير وتشغيل فندق كلاريون إحدى العلامات التجارية لفنادق تشويس العالمية والمكوّن من 215 غرفة في المنطقة المركزية في محافظة العلا، منطقة المدينة المنورة، شمال غرب المملكة العربية السعودية.

تقدر تكلفة المشروع 170 مليون ريال سعودي، وسيتم تطويره على أرض مساحتها 9000 متر مربع. وتعد هذه أول اتفاقية مشروع مشترك لشركة العلا للتطوير وستكون بمثابة سابقة رائدة لمشاريع الشركة المستقبلية.

يهدف المشروع في المقام الأول إلى تحسين عروض الإقامة في الوحدات الفندقية ذات الصلة بالأعمال في العلا وتلبية الطلب المتزايد للوحدات الفندقية من قبل المهندسين والزائرين للأعمال في السنوات القادمة.

وقال فراس شريف، الرئيس التنفيذي لشركة "العلا للتطوير": “يسلط توقيع هذه الاتفاقية الضوء على التزام شركة العلا للتطوير وطموحها لمواصلة تطوير العلا كوجهة سياحية ذات إمكانات هائلة. يعد هذا أول مشروع مشترك أنشأته الشركة وسيمهد الطريق للتعاون المستقبلي بين شركة 'العلا للتطوير' وشركات القطاع الخاص من أجل نمو السياحة في العلا".

ستكون شركة "Equinox" إحدى شركات مجموعة سيرا المسؤولة عن أعمال تطوير الفندق بينما ستكون شركة CHME التابعة لشركة سيرا المسؤولة عن العلامة التجارية وإدارة وتشغيل الفندق.

من جانبه، قال ماجد النفيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيرا": إن مدينة العلا واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة في المملكة، وتبرزها معالمها الطبيعية وإرثها الأثري والتاريخي الغني، وعدد الفعاليات البارزة التي تشهدها المملكة. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على غرف الفنادق ليس فقط للسياح الدوليين والمحليين ولكن أيضًا لعدد من المهنيين الذين يزورون العلا لتقديم خدماتهم للأنشطة المقامة. ومن خلال هذا المشروع المشترك، نهدف إلى بناء مشروع ضيافة حديث آخر تحت العلامة التجارية 'كلاريون' لدعم المدينة وخدمة زوارها".

تعد مدينة العلا واحدة من أقدم المدن في شبه الجزيرة العربية وموطن لموقع الحجر الأثري، والمندرج في قائمة التراث العالمي، وقد اكتسبت اهتمامًا متزايدًا من قبل المسافرين الوافدين والمسافرين داخلًيا. تتميز الوجهة بمناظر طبيعية خلابة، إلى جانب التجارب الثقافية والتاريخية والترفيهية، مما يوفر مجموعة واسعة من فرص النمو لقطاع الضيافة وقطاع السياحة بشكل أوسع. يهدف المشروع المشترك إلى الاستفادة من الشعبية المتزايدة لمدينة العلا من خلال توفير خيارات إقامة عالي الجودة من قبل "كلاريون" للمسافرين من رجال الأعمال في المقام الأول.

كانت شركة "لازارد" المستشار مالي لشركة "العلا للتطوير"، كما عمل مكتب "مقرن محمد الشعلان" القانوني بالتعاون مع "White & Case" كمستشار قانوني لشركة "العلا للتطوير"، وعملت شركة "باكر ماكنزي" كمستشار قانوني لمجموعة" سيرا" القابضة.

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لمحة عن "سيرا":

مجموعة "سيرا" هي المزود الرائد لخدمات السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولدى المجموعة حزمة متكاملة ومتوازنة من العلامات التجارية المبنية على عدد من وحدات أعمال استراتيجية ترسخ مكانتها بصفتها المزود الأكثر خبرة وتطورًا وتنوعًا في القطاع.

وتلعب المجموعة دورًا بارزًا في تنمية الاقتصاد السياحي على المستويات المحلية والداخلية والخارجية في المملكة العربية السعودية، وكأفضل شريك تجاري لاستكشاف الفرص المتاحة في المنطقة، والاستفادة المثلى منها.

تقدم "سيرا" خدمات السفر بالاعتماد على أحدث الحلول الرقمية إلى العملاء والشركات والشركاء الحكوميين والحجاج على حد سواء، وتمنح العملاء فرصة اختبار أفضل تجارب السفر في المملكة والمنطقة والعالم. وتضم "سيرا" وحدات أعمال استراتيجية، هي:

· المسافر: العلامة التجارية البارزة لخدمات سفر الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية في مجموعة "سيرا"

· لومي: خدمة تأجير السيارات في مجموعة "سيرا"

·اكتشف السعودية: الشركة الرائدة لإدارة الوجهات بالمملكة العربية السعودية

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سيرا- تخيل أين يمكن أن تحملنا أجنحة السفر

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