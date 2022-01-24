مدينة الكويت : حصدت شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة)، احدى الشركات العقارية الرائدة في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جائزة "المطور العقاري المجتمعي الأكثر ابتكاراً" في الكويت خلال شهر ديسمبر 2021 وذلك من قبل لجنة "جوائز إنترناشونال فاينانس" التي تشرف عليها المجلة البريطانية الرائدة والمختصة في قطاع التمويل والأعمال، "إنترناشونال فاينانس".

تقديراً لروّاد القطاع التطوير العقاري، سلطت الجائزة الضوء على إنجازات شركة العقارات المتحدة التي تم اختيارها لنيل هذه الجائزة لما حققته في تصميم وتطوير المشاريع المستدامة، وتحديداً في السوق الكويتي، حيث شقّت الشركة مسيرة تطوير أول مشروع مجتمعي متكامل في البلاد.

وبهذه المناسبة، صرحّ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد/ مازن عصام حوا: "نحن سعداء جداً بأن يتم تسليط الضوء على العمل الذي نقوم به كمطور عقاري ينفرد بنهجه السبّاق ذات رؤية طموحة تعتمد على تصميم وبناء مشاريع عقارية بمستويات عالمية تسهم من خلالها بالإرتقاء بمستوى التطوير العقاري بالمنطقة والتي وتتّسم بالاستدامة والجودة، وتهدف للإرتقاء بتجربة فريدة للمجتمع السكني الجديد. فقد تغيّرت اليوم الطريقة التي ينظر إليها المجتمع لمفهوم المعيشة والترفيه، وأصبح يبحث عن مساحات توفر لهم التكامل بين الحياة المجتمعية والطبيعة والترفيه."

وأضاف السيد حوا: "هذا ما تركّز عليه استراتيجية العقارات المتحدة على المدى الطويل، إذ بدأت الشركة منذ سنوات بتصميم وإنشاء مشاريع مستدامة تخلق بيئة حضرية ذات نمط حياة عصري يدمج ما بين المعيشة والعمل والترفيه، وهو ما بيرز في العديد من المشاريع التي تشغّلها الشركة وأيضاً بشكل وثيق في المشاريع التي نقوم بتطويرها حالياً مثل مشروع "ضاحية حصة" في ضاحية حصة المبارك في الكويت ومشروع أسوفيد في المغرب."

واختتم السيد حوا حديثه بكلمة شكر وجهها إلى فريق عمل العقارات المتحدة، قال فيها: "إن هذه الجائزة هي ثمار الجهود التي يبذلها كل عضو في فريق عملنا، والذي برهن قدرته على الابتكار والتفوّق على التوقعات لتخطي التحديات والتغيّرات المستمرة وذلك من أجل النهوض بمستوى المشاريع التي نقدّمها في المجتمعات التي تتواجد فيها الشركة لتواصل النمو والازدهار."

تطوير مشاريع عقارية للمستقبل

تقوم شركة العقارات المتحدة بتطوير مشروع " ضاحية حصة" الحضري والمتعدد الاستخدامات الذي يرتقي بتجربة فريدة للمجتمع السكني الجديد وسط أجواءٍ تعج بالحركة والحياة لتلاقي تطلعات السكان والرواد، إذ يشمل هذا المشروع عدة مكونات رئيسية وهي الوحدات السكنية في أبراج و بيوت حصة"، بالإضافة إلى المنطقة التجارية التي ستشمل المرافق الترفيهية ومحلات التسوّق والمكاتب. ويبلغ إجمالي المساحة التاجيرية فيها 46,689 ألف متر مربع فيما تبلغ قيمة المشروع 250 مليون دينار كويتي. وعند الانتهاء من تطويره، سيكون مشروع " ضاحية حصة" أول مجتمع متعدد الاستخدامات يقدم تجربة معيشية راقية في الكويت.

وفي المغرب، حققّت الشركة تقدماً في تطوير المكونات السكنية والمنتجع لمشروع أسوفيد الذي يشمل منتجع جولف، وفندق خمس نجوم ووحدات سكنية فاخرة.

وبالإضافة إلى هذه المشاريع القادمة، تتركز أعمال الشركة الأساسية على العمليات العقارية وتطوير العقارات، وتتضمن المحفظة الإستثمارية للشركة المجمعات التجارية، والفنادق، والمنتجعات، والمباني السكنية، ومراكز التسوق، والمباني الإدارية، بالإضافة إلى مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات في مقدمتها برج كيبكو، فندق مارينا، ومارينا مول في الكويت، صلالة جاردنز مول وصلالة جاردنز رزيدنسز في عُمان والعبدلي مول في الأردن، وروشه فيو 1090 في لبنان، فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس وفندق والدورف أستوريا وأسوار رزيدنسز في مصر.

#بياناتشركات

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تعد شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك-عامة) من أبرز الشركات في مجال تطوير العقار في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تبلغ إجمالي قيمة أصولها 612.2 مليون دينار كويتي (2 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2021. وقد تأسست شركة العقارات المتحدة بموجب مرسوم أميري في العام 1973 في الكويت وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1984.

تتوزع أنشطة شركة العقارات المتحدة في عدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال عدد من الأذرع الإستثمارية والشركات التابعة التي تملكها. تتركز أعمال الشركة الأساسية على العمليات العقارية وتطوير العقارات، وتتضمن المحفظة الإستثمارية للشركة المجمعات التجارية، والفنادق، والمنتجعات، والمباني السكنية، ومراكز التسوق، والمباني وناطحات السحاب الإدارية، بالإضافة إلى مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات في مقدمتها برج كيبكو، فندق مارينا، ومارينا مول في الكويت، صلالة جاردنز مول وصلالة جاردنز رزيدنسز في عُمان والعبدلي مول في الأردن، وروشه فيو 1090 في لبنان، فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس وفندق والدورف أستوريا وأسوار رزيدنسز في مصر، ونادياً للغولف وفندق فئة خمس نجوم وفلل وشقق فاخرة بمنتجع أسوفيد في المغرب.

تعتبر شركة العقارات المتحدة الذراع العقاري لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" وهي المساهم الأكبر مــن حيــث عــدد أســهم حصــص الملكيــة، بما لديها من أصول موحدة تحت إدارتها أو سيطرتها تزيد في مجموعها عن 33.5 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2021. وتعد مجموعة المشاريع إحدى أكبر الشركات القابضة الرائدة وأكثرها تنوعـاً في الأنشطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك المجموعة حصص ملكية رئيسية في محفظة تضم حوالي 60 شركة عاملة في 24 دولة، وتتركز أنشطتها الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية، الإعلام، العقار والصناعة. كما تمتلك من خلال الشركات التابعة والزميلة لشركاتها الرئيسية حصص ملكية في قطاعي التعليم والصحة.

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