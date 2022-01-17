أعلن البنك الأهلي الكويتي – فرع مركز دبي المالي العالمي اليوم، أنه حصل على "ترخيص مصرفي من الفئة الأولى" من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) . وترقية الترخيص للفئة الأولى لفرع البنك الأهلي الكويتي - مركز دبي المالي العالمي، تسمح للفرع بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للمؤسسات المالية، بما في ذلك قبول الودائع. وتتماشى ترقية الترخيص أيضًا مع خطط النمو المستقبلية للبنك وتجعل من فرع البنك بمركز دبي المالي العالمي مركزا مصرفيا خارجيا إقليميا يتمتع بإمكانيات كبيرة لخدمة الشركات والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية عبر عملياته المختلفة.

ويعتبر مركز دبي المالي العالمي موطنا للمؤسسات المالية العالمية الكبرى ويحظى بسمعة عالمية كمركز مالي دولي مع إطار عمل قانوني ورقابي ممتاز، مما يجعله قاعدة استراتيجية للبنك الأهلي الكويتي كمركز إقليمي للخدمات المصرفية الخارجية.

وقال السيد/ عبد الله السميط، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي: "منذ تأسيس عملياتنا في مركز دبي المالي العالمي في عام 2018، حقق البنك الأهلي الكويتي – مركز دبي المالي العالمي إنجازًا مهمًا. كما أن التوسع في خدماتنا خارج مركز دبي المالي العالمي يؤكد التزامنا بتحقيق قيمة إضافية لعملائنا من المؤسسات الدولية في كافة أنحاء المنطقة ".

وفي معرض تعقيبه على هذا التطور المهم، قال السيد/ عمر وهبي – الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - الإمارات العربية المتحدة: "لقد جاءت ترقية الترخيص إلى الفئة الأولى في الوقت المناسب، وسوف تدعم استراتيجيتنا لتحقيق نمو جيد ووضع معالم جديدة في هذه الصناعة. وأود أن أعرب عن امتناني لعملائنا الأوفياء على دعمهم المستمر وثقتهم وكذلك لسلطة دبي للخدمات المالية لمنحنا هذا الترخيص ".

ويخضع فرع البنك الأهلي الكويتي - مركز دبي المالي العالمي لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية ويلتزم بمعاييرها المشددة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعايير اعرف عميلك (KYC) في كافة تعاملاته وعملياته. وبالإضافة إلى ذلك، يلتزم البنك تمامًا بقواعد ولوائح مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية ولا يتعامل إلا مع العملاء من الشركات والمؤسسات المالية التي تم تصنيفها على أنها أطراف مقابلة في السوق أو تم تصنيفها كعملاء محترفين على النحو المحدد من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

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