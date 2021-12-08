بالتعاون مع "الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة"

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية: بالتعاون مع "الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، عززت "سرايا العقبة ووتربارك"، مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة، سبل التعاون المشترك مع عدد من وكالات ومشغلي السياحة والسفر في المنطقة، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها يوم 7 كانون الأول في فندق سانت ريجيس عمان.

وشهدت ورشة العمل حضور أكثر من 70 وكالة وشركة سياحة وسفر شاركوا في جلسات نقاشية استعرضت التجارب الترفيهية المتنوعة التي تقدمها مدينة الألعاب المائية والعروض والباقات الخاصة للعملاء، حيث قدم المشاركون مقترحات حول الأطر التشغيلية لتنظيم الزيارات لسرايا العقبة ووتربارك.

وأصبحت سرايا العقبة ووتربارك عضواً في الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، في خطوة ترسخ مكانتها كمساهم فعال في جهود تشجيع السياحة الأردنية والترويج للقطاع الحيوي في المملكة.

وكانت سرايا العقبة ووتربارك قد افتتحت أبوابها في تموز الماضي، محتضنة أكثر من 25 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً تشمل العديد من التجارب العالمية المستوحاة من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن مثل وادي رم والبحر الأحمر ومدينة جرش وغيرها. وتستعد مدينة الألعاب المائية إلى استقبال الضيوف مجدداً مع بداية الموسم المقبل في شهر أذار 2022.

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نبذة عن سرايا العقبة ووتربارك

تقع سرايا العقبة ووتربارك في مشروع سرايا العقبة الواقع في قلب مدينة العقبة، المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن، وتضم أكثر من 25 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً، إلى جانب باقة من المطاعم والمقاهي لتقدم لضيوفها مغامرة مائية مميزة، حيث تُعد الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة.

تحتضن سرايا العقبة ووتربارك، التي تمتد على مساحة أكثر من 28,500 متر مربع، العديد من التجارب المائية الفريدة التي تقدم مغامرة مميزة لا تُنسى للضيوف، من خلال ألعاب ومرافق ترفيهية استوحت اسماءها من عدد من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن بما في ذلك جرش ووادي رم وغيرها الكثير.

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