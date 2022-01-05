بهدف تسهيل وصول المسافرين إلى وجهاتهم النهائية

وقعت الخطوط الحديدية السعودية (سار) إتفاقية تعاون مع شركة «كريم» لطرح خدمة "نقل المسافرين من و إلى محطاتها " بهدف تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية.

وتغطي الخدمة الجديدة التي طرحتها «سار» في مرحلتها الأولى قطار الشمال (الرياض ، القصيم) – قطار الشرق (الرياض ، الدمام ، الهفوف) ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من الاتفاق تغطية محطات كل من (المجمعة، حائل، الجوف، القريات - قطار الشمال) (بقيق - قطار الشرق) وذلك لمدة عام كامل.

وتتيح خدمة "نقل المسافرين « لعملاء "سار" إمكانية الحجز المباشر قبل وصولهم المحطة، حيث يمكنهم إجراء حجوزاتهم نحو وجهاتهم النهائية باختيارهم خدمة «كريم».

وسيتم تخصيص 3 مواقع استقبال من قبل كريم لتقديم الخدمة الجديدة في منطقة القدوم ضمن المحطات، كما سيتم تزويد كافة المحطات التي تشملها اتفاقية الشراكة هذه بأنظمة إرشادية لتوجيه عملاء "سار" لحظة وصولهم نحو مواقع الاستقبال تلك.

وستعمل «سار» مع شركة «كريم» بشكل مشترك بهدف تعزيز الشراكة القائمة فيما بينهم داخل محطات "سار"، وأيضاً على متن القطارات، والموقع الإلكتروني، بما في ذلك التطبيق الخاص بطرفي الإتفاقية مع تخصيص نافذة معلوماتية عن "سار" في تطبيق شركة كريم لتزويد العملاء بكافة ما يحتاجون إليه من معلومات عن رحلتهم بهدف تحسين تجربة العملاء، وتشجيعهم على إجراء حجوزات خدمة الانتقال بشكل مسبق مع «كريم».

وأكد المدير العام لعمليات التجارية لقطاع الركاب عبد المجيد الخثلان، أن هذه الاتفاقية تسهم بشكل كبير في تحسين خدمات نقل الركاب وتسهيل وصولهم إلى وجهتهم النهائية في الوقت المناسب وأضاف الخثلان هذا النوع من الاتفاقيات يأتي امتداداً لدورنا في تعزيز خدمات النقل والقطاع اللوجستي وضمان تجربة متميزة لعملاء سار واستقطاب المزيد من الراغبين في تجربة السفر عبر القطار ضمن أعلى معايير السلامة والأمان.

وبدوره، أوضح المدير العام لشركة «كريم» في السعودية غيث الجهني ان التعاون مع قطاع النقل والخطوط الحديدية "سار " على وجه التحديد يجسد دورنا في دعم منظومة النقل كافة وتوفير أفضل حلول النقل السهلة وأضاف قائلا ان التعاون المشترك فيما بيننا يعيد صياغة أفضل أساليب السفر والتنقل مساهمين في خلق تجربة متميزة مع إتاحة الفرصة للعملاء للاستفادة من خدمات كريم واعرب الجهني عن سعادته بالتعاون المشترك مع سار لتوفير أفضل تجربة لخدمة النقل والتوصيل في كافة أنحاء المملكة.

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-انتهى-

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