رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: تستعد إمارة رأس الخيمة لاستقبال الضيوف من جميع أنحاء الإمارات والعالم لحضور عرض الألعاب النارية المذهل الذي تنظمه احتفالاً بليلة رأس السنة 2022.

ويسبق عرض الألعاب النارية مجموعة متنوعة من الأنشطة العائلية المميزة التي تنظمها اللجنة العليا لتنظيم احتفالات رأس السنة في رأس الخيمة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفقاً لأعلى معايير السلامة المعتمدة.

ويتضمن احتفال هذا العام عرضاً مذهلاً للألعاب النارية يستمر لمدة 12 دقيقة وطائرات من دون طيار وأضواء رائعة وألوان وتشكيلات مذهلة، وسيحظى الزوار كذلك بفرصة التخييم في منطقة مخصصة للحجز الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني raknye.com

ويتم استقبال الزوار الراغبين بالتخييم ابتداءً من الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس 30 ديسمبر 2021 ولغاية ما بعد الاحتفالات في يوم السبت 1 يناير 2022. وستحتضن المنطقة الممتدة بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا العديد من العروض الترفيهية، وعربات الطعام، والمناطق المخصصة للأطفال، والأسواق، وعروض "الدي جي" بالإضافة إلى تخصيص منطقتي مشاهدة للمتفرجين تُطبَّق فيهما جميع التدابير الاحترازية وبروتوكولات التباعد الاجتماعي. وسيكون الدخول لأحد هاتين المنطقتين مقتصراً على حاملي تذاكر الدخول

ولضمان راحة الضيوف الكرام، سيكون هناك 15.000 موقف للسيارات بالقرب من مناطق المشاهدة والفعاليات. ويمكن للقادمين من دبي الوصول بسهولة إلى مناطق المشاهدة عبر شارع الشيخ محمد بن زايد (E 311) وشارع الإمارات (E611)، بينما يمكن للقادمين من رأس الخيمة والإمارات الأخرى الوصول إليها عبر شارع الشيخ محمد بن سالم (E11). وستضم جميع الفنادق الموجودة في قرية الحمرا وجزيرة المرجان مناطق مشاهدة خاصة للاحتفال بالعام الجديد وسط أجواء راقية. ويمكن الاطلاع دوماً على أحدث المستجدات عبر الموقع الإلكتروني raknye.com

ويستمر عرض الألعاب النارية الرئيسي، والذي سيكون واحداً من أكبر وأطول عروض الألعاب النارية في دولة الإمارات، لمدة 12 دقيقة؛ في محاولة لتسجيل رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وسيترافق العرض مع ألحان موسيقية نابضة بالحيوية لتعكس روح التفاؤل الجديدة حول العالم.

وقال متحدث باسم اللجنة العليا لتنظيم احتفالات رأس السنة في رأس الخيمة: "ستشكّل احتفالية رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة إنجازاً جديداً يضاف إلى قائمة إنجازات الإمارة، وسنركز فيه على تقديم مجموعة فريدة من الفعاليات المناسبة لجميع أفراد العائلة. ونزولاً عند رغبات الزوار، سننظم هذا العام أنشطة جديدة مثل فرص التخييم والاستمتاع بالاحتفالات لفترة أطول ضمن بيئة احتفالية آمنة. ليرتقي هذا الحدث بمكانة رأس الخيمة كوجهة استثنائية للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، وسيتم تنظيم جميع فعالياته وفقاً لأعلى معايير الأمان لضمان سلامة جميع الزوار".

وكانت رأس الخيمة قد استقبلت عام 2021 بإطلاق عروض ألعاب نارية مذهلة استمرت لمدة 10 دقائق وأسرت قلوب العالم، وبعثت برسالة عنوانها الأمل والسلام والإنجازات. وقد نجحت الإمارة بتسجيل رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2020، وذلك عن فئتي "أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أطول شلال من الألعاب النارية". كما نجحت الإمارة في احتفالات رأس السنة الجديدة لعام 2019 بتحقيق إنجازين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئتي "أطول سلسلة للألعاب النارية في العالم" و"أطول خط مستقيم للألعاب النارية في العالم"..

#بياناتحكومية

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