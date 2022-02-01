الشراكة تزود عملاء "طوكيو مارين" بالبوليصات الرقمية وإتاحة خدمات ما بعد البيع الذاتية مثل الموافقات والمطالبات والتجديدات عبر منصة "ديموكرانس" للبرمجيات كخدمة

الخطوة تأتي ضمن رؤية "ديموكرانس" لدعم تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا

دبي: أبرمت "ديموكرانس"، الشركة الإماراتية الناشئة بمجال تكنولوجيا التأمين، شراكة مع "طوكيو مارين" لتعزيز المبيعات الرقمية للمجموعة الواسعة من المنتجات والحلول العامة التي تقدمها الشركة اليابانية في دولة الإمارات.

وستسمح الشراكة لعملاء "طوكيو مارين" باستخدام منصة "ديموكرانس" لشراء البوليصات رقميًا من خلال قنوات التوزيع وأيضًا إدراج خدمات المبيعات مثل التجديدات والمطالبات والموافقات من محفظة عملاء مخصصة.

كما ستسمح منصة "ديموكرانس" لـ "طوكيو مارين" باستخدام العمليات الآلية الذكية بسرعة وسهولة والتي تعزز الكفاءة وإمكانية الوصول وتقديم حلول التأمين لعملائها في غضون دقائق.

وقال ميشيل غروسو، الرئيس التنفيذي في ديموكرانس: "يسعدنا أن نبدأ 2022 بشكل إيجابي وتعد شراكتنا مع طوكيو مارين إضافة متميزة أخرى إلى محفظة عملائنا".

وأضاف: "لدينا خطط مثيرة لهذا العام حيث نتطلع إلى توسيع منتجاتنا المتاحة على منصة ديموكرانس، مثل الحلول المبتكرة للتأمين على الحيوانات الأليفة. ومع وجودنا في 13 دولة حول العالم، تعد آسيا سوقًا ضخمة بالنسبة لنا لتنمية أعمالنا ومواصلة دعم شركات التأمين من خلال إضافة قيمة إلى المنظومة بأكملها من خلال قدراتنا التكنولوجية".

وقال تسويوشي ياماساكي، المدير العام في طوكيو مارين: "نؤمن في طوكيو مارين بالتكنولوجيا، وسوق التأمين يتغير بسرعة نتيجة تسارع التحول الرقمي. وستمكننا الشراكة مع ديموكرانس من تقييم نموذج أعمالنا والوصول إلى المزيد من العملاء أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف : "ستساعدنا هذه الشراكة على تسخير حلول الأعمال المخصصة، وتحسين تجارب العملاء، وتوسيع نطاق الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات القائمة على الاحتياجات".

#بياناتشركات

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نبذة عن "ديموكرانس"

تأسست "ديموكرانس" في عام 2015 بهدف تمكين الشراكات التي تجعل التأمين متاحًا بأسعار معقولة لجميع شرائح السوق الناشئة في المجتمع، وهي تساعد شركات التأمين على توسيع عروضها الرقمية وبالتالي فتح الآفاق أمام شرائح كاملة ومتحاهلة من العملاء أو المنتجات أو القنوات. وتعتبر "ديموكرانس" منصة تكنولوجيا البرمجيات كخدمة للشركات مدعومة بالبيانات وجاهزة للتشغيل وتعمل على رقمنة عمليات المبيعات والتوزيع لسلسلة القيمة في قطاع التأمين لفئات الأسواق الناشئة.

نبذة عن "طوكيو مارين"

تعمل شركة طوكيو مارين آند نيتشيدو فاير للتأمين المحدودة في سوق الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة الفطيم لخدمات التنمية ذ.م.م منذ عام 1976، وتقدم مجموعة متميزة من خدمات التأمين للأفراد والشركات. وهي واحدة من أقدم وأكبر شركات التأمين على غير الحياة في اليابان، إذ تعود جذورها إلى عام 1879.

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