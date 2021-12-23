تطوير منتجع سياحي وفندق فاخر من فئة الخمسة نجوم على خليج أبحر بجدة

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة دور للضيافة عن إبرامها اتفاقية مع شركة أكور لافتتاح منتجع سياحي فاخر في جدة تحت علامة ريكسوس (Rixos).

وستقوم دور بتطوير قرية مكارم النخيل الحالية على خليج أبحر في جدة، لتصبح منتجعاً متكاملاً ويضم فندقاً فاخراً من فئة خمس نجوم، إلى جانب عدد من الفلل ذات مسابح خاصة ومرافق ترفيهية أخرى، جميعها وفقاً لمعايير علامة ريكسوس الفريدة. ويُعدّ هذا المنتجع باكورة منتجعات ريكسوس في السعودية، والأول من نوعه في جدة.

رئيس مجلس إدارة دور للضيافة عبدالله بن محمد العيسى قال إن "هذه الاتفاقية تندرج في إطار استراتيجيتنا لتعزيز مكانتنا على مستوى قطاع الضيافة في المملكة، عبر تأمين أفضل الخيارات لنزلائنا وضيوفنا من السوق المحلي والعالمي، وبما يعزز دور القطاع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

بدوره، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة سلطان بن بدر العتيبي عن أهمية هذه الاتفاقية، التي تؤكد على المكانة العريقة لشركة دور للضيافة في استقطابها لأهم وأكبر العلامات الفندقية. وقال: "شراكتنا مع أكور تؤكد على حرصنا المستمر على أن نستقطب أفضل خبرات الضيافة من العالم، وسيمثل منتجع ريكسوس علامة فارقة لمدينة جدة التي تميزت بطابعها السياحي الخاص على ساحل البحر الأحمر".

من جهته عبر الرئيس التنفيذي في أكور لمنطقة الهند، الشرق الأوسط، افريقيا وتركيا مارك ويلز عن سعادته بهذه الاتفاقية، قائلاً: "سيقدم منتجع ريكسوس جدة، تجربة استثنائية في عالم الضيافة، عبر أجوائه الساحرة على ساحل البحر الأحمر مع إقامة فاخرة ومريحة للضيوف، وأنشطة ترفيهية مشوقة. إنه أول مشروع من ريكسوس في المملكة، ونأمل أن البداية لسلسلة مشاريع أخرى تتم تطويرها بالتعاون مع دور على مستوى المملكة. ومع تواجد أكور في المملكة سيتعزز هذا التعاون، مما يخدم تلبية الطلب المتزايد على منتجات الضيافة الفاخرة، بالتزامن مع المبادرات والمشاريع الكبرى التي تم إطلاقها لتعزيز قطاعي السياحة والترفيه في المملكة".

منتجع ريكسوس جدة 247 وحدة سكنية، منها 174 غرفة و73 فيلا، وعدداً من المرافق الفخمة، إضافة إلى قاعة احتفالات رئيسية و3 قاعات اجتماعات، ونادٍ صحي للسيدات والرجال، ومركز تجميل، ومركز للياقة البدنية، ونادي متكامل للاطفال ، وعدد من المسابح. إلى جانب المسطحات الخضراء الشاسعة، وشواطئ رملية ذات إطلالة خلابة، مارينا، وبلازا مطلة على البحر الأحمر.

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