"لانـــا" أيقونة فندقية فاخرة جديدة في دبي

225 غرفة و69 جناحًا رئاسياً وملكيا ً

أطلقت مجموعة دورشيستر كوليكشن، دبي، المحفظة التي تضم تسعة من أبرز العقارات الأسطورية في العالم، ومجموعة أمنيات العقارية، أبرز قادة التطوير العقاري في المنطقة، فندق "لانا" الصرح الفندقي الجديد الفاخر في منطقة الخليج التجاري بدبي، والعائم على مياه قناة دبي المائية ومراسيها في إضافة فاخرة ومرموقة لقطاع الضيافة في المدينة ولنمط الحياة الحافل بالطمأنينة والفخامة. وسيستقبل فندق "لانا" ضيوفه خلال الربع الأخير من العام 2022.

ويضم فندق " لانا" 225 غرفة و69 جناحًا، ويبعد دقائق معدودة عن منطقة برج خليفة، ويُعد باكورة الفنادق الأسطورية التي تديرها " دورشيستر كوليكشن " في الشرق الأوسط. صمم هذه الأيقونة المعمارية، شركة "فوستر آند بارتنر"، ويضم 30 طابقا، تجتمع في تصميم هندسي فريد يستحضر الفخامة بأرقى معاييرها والضيافة في جوهرها ليبتكر تجربة سكنية مليئة بالرفاهية لا مثيل لها إلى وسط دبي. وستتاح لنزلاء فندق "لانا" الاستمتاع بأجواء الاسترخاء في نادي "بتيش كلوب" في "وان ات بالم جميرا"، والذي سيصلون اليه عبر رحلة نهرية قصيرة بقوارب تغادر من المراسي القريبة من الفندق الذي ستتولى ادارته كارولين جين هيوستن.

محاكاة دبي

نفذ الثنائي الباريسي غيليس وبوسييه التصميم الداخلي لفندق "لانا" في محاكاة جمالية لإبراز معالم دبي المذهلة، مع إطلالات على برج خليفة في الشمال الغربي ومناظر طبيعية تبدو بلا نهاية في الجنوب الشرقي. وتعد جميع الخيارات الجمالية انعكاسًا لموقع الفندق الرئيس. ويمثل الفندق الوجهة التي يرغب المسافرون المحليون والدوليون على حدٍ سواء في الوصول إليها، حيث يقع فندق "لانا" على بُعد 20 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي، و 75 دقيقة من مطار أبو ظبي الدولي، و 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، وأقل من ذلك باستخدام السيارة إلى منطقة برج خليفة، و"مول دبي" ونوافيره الشهيرة.

تتميز جميع غرف واجنحة الفندق بنوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف ومساحات غنية بالضوء، بفضل التصميم العصري المستوحى من بيئة المدينة، مع تفاصيل مثل أرضيات الباركيه الحجرية، والأسقف ثلاثية الارتفاع، وفواصل زجاجية أجواء محببة تتميز بالخصوصية في الوقت ذاته. وتبرز ضمن الغرف الرخام الداكن والأثاث المستدير والألوان الناعمة من الذهب والبيج والزيتوني في جميع أنحاء مساحات المعيشة، ويتمثل أبرز ما يميز التجربة داخل الغرف في أحواض الاستحمام العميقة، والتي سيوضع بعضها في النوافذ، مما يتيح للنزلاء إطلالات رائعة على المدينة أثناء الاستحمام.

ترقب

قال كريستوفر كودراي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دورشيستر كوليكشن ، في معرض: "يُعد فندق لانا واحدًا من أكثر الفنادق المرتقب افتتاحها في العام 2022، نظرًا لتصميمه الفريد في موقع رائع في واحدة من أكثر مدن العالم حيوية، وستجذب الإطلالة على سطح الفندق الكثير من الاهتمام. ونتطلع إلى جلب العلامة التجارية الشهيرة من الضيافة الفاخرة لمجموعة دورشيستر كوليكشن ، ودمجها مع رؤية مجموعة أمنيات العقارية إلى منطقةٍ جديدةٍ تمثل موطنًا للعديد من ضيوفنا حول العالم.

تميز

من جهته قال مهدي أمجد ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات:" إن فندق لانا الذي يعد أحدث عقاراتنا الفخمة في صناعة الضيافة بالشراكة مع " دورشيستر كوليكشن "إنما يترجم التزامنا بأعلى معايير الجودة والتصميم المعماري. مؤكدا على أن رقي وفخامة وتصميم "لانا" سيجعله ميزة بارزة في أفق الإمارات الخلاب ".

حقائق

تتمثل أحد السمات المميزة لفنادق مجموعة دورشيستر كوليكشن في الأجنحة المميزة وسيُتاح للنزلاء في فندق "لانا" 21 جناح مميز للاختيار منهم. يتميز كل جناح من الأجنحة المميزة بالفخامة وخطة الطابق المفتوح الذي يسمح للمناظر الطبيعية الاستوائية الخصبة المحيطة بالتدفق من الخارج إلى الداخل. ويوفر الجناح الرئاسي والجناح الملكي في فندق لنا للنزلاء مستوى جديد من الفخامة. ويتميز الجناح الرئاسي الذي تبلغ مساحته 333 مترًا مربعًا على غرفتين للاستقبال وغرفة مخصصة للترفيه وغرفة للحديقة وغرفة لتناول الطعام، وشرفة خاصة واسعة تمتد على طول الارتفاع، فيما يتميز الجناح الملكي المكون من غرفتي نوم بمساحة رائعة تبلغ 357 مترًا مربعًا لغرف الداخلية والخارجية، ويلتف حول الزاوية الشمالية للمبنى.

ستمثل وسائل الراحة السخية في الموقع العامل الأساسي لتميز تجربة نزلاء فندق لانا، حيث يمكن للضيوف الحصول على خدمة الاستقبال التي تشتهر بها مجموعة دورشيستر كوليكشن. وسيُستقبَل الضيوف والزوار القادمين في الطابق الثاني الذي يرتفع بطابق عن المياه، كما سيحظون بخدمات الاستقبال وبواب الفندق ومساحة داخلية وخارجية للردهة، بالإضافة إلى ركن المعجنات. وسيكون الطابق الثاني أيضا مقرًا لردهة الحديقة المنعزلة.

سيكون للطابق الرابع من الفندق إطلالة خاصة به، ويحتوي على مطعم عصري يقدم أطباق البحر المتوسط، ويقدم المأكولات داخل المطعم وخارجه، ويحتوي الطابق على مناطق خاصة لتناول الطعام، وسيستضيف الطابق الرابع أيضًا مقهى إيطالي، مزودًا بأماكن جلوس داخلية وخارجية. ويقع مطعم وصالة فندق "لانا" المميزان في الطابق السابع عشر من الفندق، ويمكن للنزلاء توقع تجربة تناول طعام لا مثيل لها في دبي. وبالإضافة إل ذلك، يوجد في الطابق 29 منتجع الفندق ومركز الصحة وجيم الحديث، كما يحتوي سطح الفندق في الطابق 30 على حوض للسباحة السباحة، والذي يكون متاحًا فقط خلال النهار لنزلاء الفندق، وسيقدم خدمة كابانا. وبحلول الليل سيتحول المكان إلى صالة ووجهة للحياة الليلية الأكثر جمالًا في دبي للاحتفال تحت النجوم.

والتحقت كارولين جين هيوستن، المدير العام للفندق، إلى مجموعة دورشيستر كوليكشن قادمة من مجموعة إعمار للضيافة التي يقع مقرها في دبي. وتتمتع كارولين، بصفتها خبيرة صناعة متمرسة معروفة بتقديم تجارب استثنائية للضيوف، بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال الضيافة ومعرفة عميقة بسوق دبي. وفي تصريح لها بهذه المناسبة قالت هيوستن: "يمثل الافتتاح المرتقب لفندق لنا حقبة جديدة من الفخامة في دبي، ويشرفني إدارة الفندق وإطلاقه المثير حيث يمكن لنزلائنا أن يكونوا جزءًا من التاريخ في صناعة إرثنا وصياغته".

وكجزء من مشاريع الواجهة البحرية، تدير مجموعة دورشيستر كوليكشن أيضًا 39 شقة مجاورة للواجهة البحرية ذات مساحاتٍ مزدوجة الارتفاع ونوافذ زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف وشُرفاتٍ واسعة. وتضم الشقق السكنية منطقة تحتوي على مرافق متعددة الاستخدامات للأفراد، ونخبة من متاجر التجزئة والمواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، تدير المجموعة 94 شقة في "وان ات بالم جميرا ،دورشيستر كوليكشن ،دبي " تحفة أمنيات المعمارية والتي تمثل تجسد جوهر الحياة الشاطئية في نخلة جميرا، وتحتوي على مرافق نوعية مثل نادي الشاطئ والتصميمات الرائعة والوحدات السكنية الفاخرة.

#بياناتشركات

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دورشيستر كوليكشن:

تعد دورشيستر كوليكشن مجموعةً من أهم الفنادق والمساكن الفاخرة في العالم. ونخبة من العقارات الفريدة الاسطورية بحد ذاتها، وتتميز بأرثها وسمعتها العالمية بصفتها أماكن تقدم أكثر التجارب طلبًا من حيث المعيشة الجيدة والسحر والأناقة ومعايير الخدمة التي لا مثيل لها.

تشمل المجموعة الحالية الفنادق التالية: ذا دورشستر، 45 بارك لين، لندن وكوورث بارك، أسكوت، المملكة المتحدة، ولو ميوريس، باريس، وفندق بلازا أثيني، باريس، وفندق برنسيبي دي سافويا، ميلانو، وفندق إيدن، روما، وفندق بيفرلي هيلز، بيفرلي هيلز، وفندق بل اير، لوس انجلوس وفندق "لنا"، دبي (موعد الافتتاح في 2022). وتشمل المساكن الفاخرة مساكن مايفير بارك، لندن، ذا رزيدنسز، دورشيستر كوليكشن ، دبي، وان ات بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن ، دبي.

dorchestercollection.com

عن مجموعة أمنيات:

أحد أكثر المطورين العقاريين ومجموعات الخدمات إبداعاً في منطقة الخليج، تنشئ أمنيات لوحات حية من المساحات السكنية والتجارية والفندقية، لتصبح تجربة لا مثيل لها في الرفاهية والترف. فأمنيات تتناول التصميم والتطوير والإدارة في كل مشروع من مشروعاتها كما لو كان قطعة فنية فريدة.

لمجموعة أمنيات علاقات وثيقة ترعاها مع أبرز المعماريين والمهندسين والمصممين الداخليين والفنانين في العالم. فكل مشروع تحفة مستقلة بذاتها، صممت لتجني عائداً فائقاً عند الاستثمار فيها، ولتمنح كل مالك ضمان أمنيات للعيش في مساحة تعكس شخصيته وإنجازاته وطموحاته.

https://www.omniyat.com/

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