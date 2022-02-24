لاستكشاف أحدث الابتكارات في مواكبة الفرص ومواجهة التحديات على مستوى العالم

دبي؛ الإمارات العربية المتحدة: أطلق جناح الإمارات في "إكسبو 2020 دبي" سلسلة "حوار الحالمين المنجزين" التي يشارك فيها مبتكرون وروّاد وأصحاب طموح من جميع أنحاء العالم، يعملون على ابتكار حلولٍ في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات.

"حوار الحالمين المنجزين" هو عبارة عن سلسلة من ستّ حلقات نقاشية، يشارك فيها مبتكرون وروّاد وأصحاب طموح من جميع أنحاء العالم، يعملون على ابتكار حلولٍ في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، بما في ذلك الابتكار الزراعي، والبيئة وتغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، وتمكين الشباب، والاقتصاد الإبداعي، والابتكارات العلمية المستقبلية المستدامة.

الحلقة الأولى من سلسلة جلسات "حوار الحالمين المنجزين" أقيمت أمس في جناح الإمارات في "إكسبو 2020 دبي"، وحملت عنوان "الزراعة الغذائية الصحراوية: التحدي والابتكار"، وشارك فيها ثلاثة متحدثين هم: الدكتورة طريفة الزعابي، نائب المدير العام للمركز الدولي للزراعة الأحيائية (إكبا)، والسيد "أفيسيث جو فونغسافان"، مدير مشروع رئيسي في شركة "سارية القابضة" (سمارت أيكرز)، والسيد يزن القضماني، مدير العمليات في مزرعة "إمارتس بيو فارم".

المشاركون في هذه الجلسة الحوارية أضاؤوا على السجل الحافل لدولة الإمارات في الابتكار الزراعي، والذي بدأ مع الأجداد الذين تحلّوا بروح التفاؤل والابتكار في تعاملهم مع تحديات الزراعة في بيئةٍ صحراوية قاحلة. كما ناقشوا العلاقة بين الغذاء والبيئة والمجتمع، وواقع الابتكارات الزراعية وتأثيراتها المستقبلية، مشيرين إلى أنّه بالرغم من سهولة توفير الغذاء ومصادر الطعام اليوم أكثر مما كان عليه الأمر في الماضي، تواصل دولة الإمارات التركيز على خططٍ وأهداف استراتيجية جديدة، بما في ذلك بناء اقتصادٍ زراعيّ محليّ مستدام.

معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب والمفوّض العام لجناح الإمارات قالت: "على مدى الأسابيع القليلة المقبلة، ستساهم هذه الجلسات الحوارية المفتوحة مع "الحالمين المنجزين" في طرح ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها العالم، بدءاً من الأمن المائي، وصولاً إلى الاقتصاد الإبداعي. تعيش بلادنا والعالم مرحلةً مهمّة، ومن الجيّد أن نطّلع على قصصٍ نموذجية لأشخاصٍ يكرسون قدراتهم ويبذلون جهودهم لصنع مستقبلٍ أفضل للعالم بأسره".

د. طريفة الزعابي قالت: "لعبت دولة الإمارات دورًا رائداً في مجال الأمن الغذائي على المستوى العالمي، ولا بدّ من تشجيع مبادرات الابتكار الزراعي التي نشهدها هنا وتعميمها في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، من أجل المزيد من المساهمة في الحفاظ على البيئة المستدامة والأمن الغذائي. كي نضمن أفضل صيغة للمستقبل الزراعي، يجب العمل على الاستثمار في العقول، من أجل المزيد من الابتكارات المستقبلية، وأنا متفائلة ومتحمّسة للمضيّ قدماً في هذا المسار. وبالتوازي مع نهج التفكير المستقبلي والابتكارات ذات المستوى العالمي التي تطلقها دولة الإمارات، نراها توفّر منصاتٍ تفاعلية غير مسبوقة تناقش مثل هذه المواضيع المصيرية، ومنها "قمة الغذاء من أجل المستقبل" و"إكسبو 2020 دبي"، بالإضافة طبعاً إلى سلسلة "حوار الحالمين المنجزين" التي تُقام في جناح الإمارات".

من جانبه، قال السيد "أفيسيث جو فونغسافان: "اتخاذنا الخطوات اللازمة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، يكون من خلال شبكة دعم متكاملة، تشمل المسؤولين والشركات وأفراد المجتمع ومؤسساته والتجار، بالإضافة إلى تثقيف المستهلكين والأطفال وأولياء أمورهم حول النظام البيئي بكامله، فمن خلال الوعي المجتمعي الشامل، يسهل على الجميع فهم أفكارنا والمساهمة في تحقيقها. ومن هذا المنطلق تبرز أهمية إجراء نقاشات حول هذه المواضيع، تتناول التحديات وتطرح الحلول العملية، مثل الزراعة العضوية المائية الرأسية، والتي يمكن للجميع فهمها واعتمادها، آملين أن تلهم روّاد الأعمال الزراعية المستقبليين في دولة الإمارات لاتباع الخطوات التي نقوم بها، تماماً كما فعلنا نحن مع ابتكارات الذين سبقونا".

أما السيد يزن القضماني فقال: " أمامنا تحديات كبرى في ما يتعلّق بالاستدامة، ومن الضروري إشراك الجميع وطرح ومناقشة المبادرات والحلول المختلفة الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام. لا شك في أنّ المعرفة قوة، عندما يتعلّق الأمر بالأمن الغذائي. ونحن في مزرعة "إماراتس بيو فارم" ندرك تماماً أننا، من أجل الحفاظ على ازدهار صناعة الأغذية العضوية في دولة الإمارات، نحتاج إلى تشجيع الناس على استهلاكها، وهذا ما نحاول القيام به عبر تنظيم برامج تعليمية وأنشطة سياحة زراعية في المزرعة. من خلال مشاركتنا في جلساتٍ حوارية قيّمة مثل "حوار الحالمين المنجزين"، يمكننا تعريف المزيد من المحيطين بنا على الأساليب الحديثة والتقنيات المستخدمة حالياً لضمان قطاعٍ غذائي مزدهر للأجيال القادمة".

أدارت الحوار في هذه الجلسة "كيلسي وارنر"، مسؤولة قسم المستقبل في "ذا ناشيونال".

يتميّز جناح الإمارات في "إكسبو 2020 دبي" بتصميمه الذي تولاه المهندس المعماري العالمي "سانتياغو كالاترافا"، وهو يروي قصة "موطن الحلم والإنجاز"، ويأخذ الضيوف والزوّار في تجربةٍ غامرة متعدّدة الحواس، تركز على سرد قصص إنسانية بسيطة وملهمة تجسد ثقافة دولة الإمارات وقيمها وأصالة تراثها ورؤيتها المستقبلية.

جلسات "حوار الحالمين المنجزين" تُبثّ مباشرةً علىvirtualexpodubai.com ، وعدد المشاركين فيها حضورياً محدود، إنما يمكن مشاهدة كل جلسة افتراضياً في اليوم التالي من انعقادها.

#بياناتحكومية

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حول جناح دولة الإمارات العربية المتحدة

هو الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، المستضيفة لإكسبو 2020 دبي، ويروي قصة بعنوان: "موطن الحلم والإنجاز". يركز الجناح الوطني على تعزيز المشهد الثقافي الإماراتي الطموح؛ ليحكي للمجتمعات المحلية والعالمية عن أرض الإمارات حاضنة المنجزين باختلاف ثقافاتهم، وشعبها وإرث أجدادهم وجذورهم العميقة، والتحوّل الباهر الذي وحّد أبناءها وجعلها تحتضن شعوباً ينتمون إلى أكثر من 192 دولة. ويشكل الجناح الوطني تجربة منفردة وغنية بتفاصيلها، وهي دعوة للعالم للتواصل والترابط الإنساني ورسم ملامح المستقبل معاً.

"الحالمون المنجزون" هم أبطال قصتنا وجوهر جناح الإمارات، ونعكس من خلال قصصهم قيمنا وثقافتنا التي تجعل من الإمارات وطناً استثنائياً، وسكناً لشعب مخلصٍ لعاداته وعقيدته، يستقبل بالترحاب كل من يشاركه قيمه الإنسانية الأصيلة، وإن اختلفت العادات. هؤلاء الحالمون هم روح الشعب الأصيل، ممن يحذون حذو الحالم الأول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، متبنين رؤيته الفذة، ومستلهمين من إرثه الخالد.

يأخذ الجناح الوطني زواره في رحلة غامرة ملهمة للحواس، تلقي بالضوء على جوهر دولة الإمارات وأسسها من خلال القصص التي تعكس قيم شعبها الذي يتحلى بكرم الضيافة والتعايش والتسامح في ظل قيادة طموحة. ستعمِّق هذه التجربة فهم الزوار لتراثنا، وقيمنا، وشعبنا، ووطننا المزدهر.

يرحب الجناح الوطني على مدى إكسبو 2020 دبي بجميع الزوار من المواطنين، والمقيمين، وطلاب المدارس، والسيّاح، وأصحاب الهمم، ورؤساء الدول والوفود المشاركة، والجهات والشخصيات الإعلامية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022، ويقع الجناح مباشرة بجانب ساحة الوصل في منطقة الفرسان.

من هم الحالمون المنجزون في جناح دولة الإمارات؟

يُسلّط الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الضوء على " الحالمين المنجزين"، فيروي قصصًا هم أبطالها؛ تعبّر في مضمونها عن الإنسان وتعكس في جوهرها ثقافة دولة الإمارات العريقة وتراثها الأصيل وقيمها الفريدة. واليوم يسرد الجناح قصّة موطن الحلم والإنجاز، ويروى قصص الحالمين، أولئك الذين يمثلون قيم الطموح والإنسانية، والأصالة والانفتاح، والمرونة والتفاؤل. ويجسّدون روح الوطن والمعنى الحقيقي للإرث الخالد للوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

يرسم هؤلاء الحالمون لوحةً بهيّة من النجاحات التي حقّقتها دولة الإمارات حتى اليوم، فهذه المجموعة المنتقاة من الأفراد المميزين، الذين ورغم اختلاف حقول إبداعاتهم يشكّلون وحدةً واحدة، يعكسون ماضي دولة الإمارات وحاضرها ومستقبلها وقيمها الأصيلة. إنّ الحالمين المنجزين هم مجموعةٌ من روّاد الإبداع والابتكار، وعقولٌ قيادية من أفراد مجتمع الإمارات التي يتوّجها العطاء. ومن خلال جناح دولة الإمارات نشارككم قصصهم، لتكون مصدر إلهام للأجيال القادمة، ولتضع حالمي اليوم على درب الإنجاز لتحقيق أحلامهم.

وسيكون روّاد جناح الإمارات على موعد لخوض تجربةٍ غامرة تلهم الحواس، يتعرفون خلالها على رحلة الحالمين المنجزين، وعلى قصصهم الفردية التي تمثل قيمنا المشتركة. فهؤلاء الحالمون هم نبراس أمل ينير بأفكاره الحديثة سماء الإمارات ويمتدّ بنوره إلى فضاء العالم الأرحب. هم بناة مستقبلنا، وضمان ازدهار ثقافتنا وتنوّع اقتصادنا، فأحلامهم تلهم الأجيال وترسم الآمال نحو المستقبل.

للحجز المسبق لزيارة الجناح الوطني لدولة الإمارات ومعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.UAEPavilionExpo.com

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للاستفسارات الإعلامية، الرجاء التواصل مع:

UAE Pavilion Media Office

ندى عبدالله، مدير العلاقات العامة والإعلام، جناح دولة الإمارات

media@uaepavilionexpo.com

00971551584855

نُبذة عن إكسبو 2020 دبي

من الأول من أكتوبر 2021 إلى الحادي والثلاثين من مارس 2022، يرحب إكسبو 2020 دبي بزوار من جميع أنحاء العالم، ليساهموا في صنع عالم جديد، فيما يجمع الكوكب بأسره في مكان واحد لإعادة تشكيل المستقبل.

تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، يمثل إكسبو 2020 حاضنة الأفكار الأكثر تأثيرا في العالم، إذ يحفز تبادل الرؤى الجديدة ويلهِم التحرك نحو إيجاد حلول واقعية لتحديات العالم الواقعية

سيكون إكسبو 2020 دبي أضخم لقاء ثقافي في العالم، إذ سيوفر تجارب مدهشة وملهمة طيلة فترة ممتدة على مدار 182 يوما، وستساهم في هذه التجارب أكثر من 200 جهة، بما في ذلك دول، ومنظمات متعددة الأطراف، وشركات، ومؤسسات تعليمية، فضلا عن ملايين الزوار، لإقامة نسخة إكسبو الدولي الأضخم والأكثر تنوعا على الإطلاق

ستُلهم الزوارَ موضوعاتُ إكسبو 2020 الفرعية، الفرص والتنقل والاستدامة، من أجل صون كوكبنا وحمايته، واستكشاف آفاق جديدة، وصنع مستقبل أفضل للجميع

سيكون إكسبو 2020، على مدار ستة أشهر، وجهة مثالية للعائلات، تزخر بآلاف الفعاليات، والتجارب الاستكشافية الرائعة، وسيوفر دخولا مجانيا للأطفال ما دون سن 18 عاما

يلتزم إكسبو 2020 بالمساهمة في بناء عالم أكثر مساواة وعدلا وإنصافا للجميع، فيما يحافظ على سلامة الزوار، عبر اتباع أحدث التوجيهات الصادرة عن خبراء عالميين رواد في مجالات الطب، والعلوم، والصحة

إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويمتد موقعه على مساحة 4.38 كيلومتر مربع في "دبي الجنوب" قرب مطار آل مكتوم الدولي

يمثّل موقع إكسبو تطبيقا عمليا للابتكار وقد بُني مع الأخذ في الحسبان أن يكون إرثا هادفا وملحوظا طويل الأمد، وسيتحول بعد اختتام فعاليات إكسبو 2020 إلى دستركت 2020، التي تشكل نموذجا لمجتمع عالمي يعيد رسم ملامح مدن المستقبل

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