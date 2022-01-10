البحرين:أعلنت شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) ش.م.ب، المدرجة في بورصة البحرين تحت رمز التداول (CPARK)، والمزود الأول لحلول مواقف السيارات في مملكة البحرين، عن توقيعها لاتفاقية شراكة مع شركة مزاد ش.م.ب، الشركة المتخصصة في المزادات العامة ومقرها البحرين، وذلك بهدف تنظيم وإدارة المزادات العامة للممتلكات التجارية غير الأساسية لشركة البحرين لمواقف السيارات.

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية سيتمكن المشترين من الحصول على أفضل الأسعار الحصرية في السوق للأصول المملوكة لشركة البحرين لمواقف السيارات والمطروحة للبيع عبر الانترنت والتي تضمن تجربة شراء آمنة وسلسة، كما سيساهم هذا التعاون على تحفيز البيئة الاستثمارية والمساهمة في تعزيز التنافسية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد طارق الجودر، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لمواقف السيارات، بقوله: "تعكس شراكتنا مع شركة مزاد مدى التزامنا الراسخ بمبادئ الشفافية والعدالة والتنافسية ضمن القطاعات الرئيسية في المملكة. هذا بالإضافة إلى أن طبيعة المزادات تساهم في توفير المزيد من الاهتمام والطلب على الأصول المعروضة للبيع، كما تشجع المشترين على إيجاد وتقييم فرص الاستثمار والتطوير بسهولة وسرعة أكبر."

من جانبه، علق السيد طلال عارف العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد، قائلًا: "نحن سعداء بشراكتنا مع "أماكن" والتي تعد من الوجهات الرائدة في قطاع العقارات في مملكة البحرين، حيث تساهم هذه الشراكة في تعزيز وتنويع محفظة الأصول التي تعمل مزاد على طرحها للبيع لتكون خطوة أخرى لنا نحو تحقيق أهدافنا في المساهمة بتحقيق نمو السوق ورفع الكفاءة وتحسين الإيرادات والتي تدعمها منصتنا. إننا نؤمن بأن المزاد العلني هو خطوة هامة ومحورية لمملكة البحرين من أجل زيادة ثقة المستثمرين في قطاع العقارات، حيث نوفر منصة وحلاً مثاليين بالتعاون مع الشركات الرائدة في هذا المجال لتحقيق ذلك الغرض."

هذا ومن المقرر أن يبدأ المزاد يوم الأحد 16 يناير 2022، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريبًا.

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