أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة (ADPHC)، حصوله على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED® التصنيف البلاتيني، التي تُمنح بموجب نظام تقييم LEED v4.1 للتشغيل والصيانة (O+M)، وهو أعلى مستوى من الاعتماد العالمي ضمن برنامج (LEED®) الشهير عالميًا.

ويمثل هذا الاعتماد إنجازًا مهمًا في مسيرة مركز أبوظبي للصحة العامة نحو الاستدامة، حيث يُظهر كيف يمكن للمسؤولية البيئية والريادة في مجال الصحة العامة أن تتكاملا لخلق بيئات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وأكثر صحة لموظفيه وزواره. ومن خلال دمج الاستدامة في عملياته اليومية، يُرسي مركز أبوظبي للصحة العامة معيارًا للتميز المؤسسي في جميع أنحاء المنطقة.

وشملت عملية الحصول على الاعتماد مراجعة دقيقة للطاقة تضمنت تقييمًا شاملاً لأداء المبنى وتحديد فرص التحسين. وتم تنفيذ تحسينات وترقيات استراتيجية على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وكفاءة الإضاءة، وممارسات إدارة النفايات، إلى جانب اعتماد منتجات مستدامة معتمدة، وبروتوكولات تنظيف صديقة للبيئة، وتدابير محسّنة لجودة الهواء الداخلي لضمان بيئة صحية ومستدامة.

وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج قابلة للقياس، حيث تم خفض استهلاك الطاقة لكل فرد بنسبة 36%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 42%، وارتفاع معدلات إعادة التدوير إلى 44%، لتسهم هذه العوامل بشكل جماعي في تحقيق مركز أبوظبي للصحة العامة لمتطلبات الحصول على شهادة LEED® البلاتينية.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: "نحن فخورون بحصولنا على شهادة LEED® البلاتينية، وهي أعلى مستوى من التقدير ضمن هذا البرنامج العالمي. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بحماية البيئة وصحة الإنسان على حد سواء. فالعوامل البيئية تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المجتمع، ونحن ندرك مسؤوليتنا في أن نكون قدوة ونقدم نموذجًا يحتذى به. ومن خلال دمج الاستدامة البيئية في عملياتنا، فإننا نساهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وفي رؤية أبوظبي طويلة الأجل لمستقبل أكثر استدامة ومرونة".

ويواصل مركز أبوظبي للصحة العامة دفع أجندته في مجال الاستدامة، حيث تجلى ذلك في إطلاق أول تقرير له عن الاستدامة في عام 2023، والذي استعرض التقدم القابل للقياس في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل النفايات، وتحسين كفاءة الموارد المؤسسية.

ويؤكد هذا الإنجاز إيمان المركز بأن مراعاة العوامل البيئية ليس منفصلًا عن الصحة العامة، بل يعد جزءًا أساسيًا منها.

نبذة عن مركز أبوظبي للصحة العامة

يعد مركز أبوظبي للصحة العامة، الذي تأسس في عام 2019 تحت مظلة دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة المعنية بالصحة العامة والوقاية في الإمارة. ويُعد المركز الأول من نوعه في المنطقة، حيث يقود جهود حماية وتعزيز صحة المجتمع من خلال برامج قائمة على الأدلة، تُعنى بالأمراض المعدية وغير المعدية، وصحة وسلامة بيئة العمل، والصحة البيئية، والاستجابة للطوارئ. ويُواصل المركز، من خلال الابتكار والبحث العلمي والشراكات الاستراتيجية، التزامه ببناء مجتمع أكثر صحة وسلامة، انسجاماً مع رؤية أبوظبي لنظام صحي استباقي ومستدام.

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