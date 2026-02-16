دبي، الإمارات: استعرضت مؤسسة الإمارات للدواء خلال مشاركتها في معرض الصحة العالمي (WHX 2026) مشروع "تطوير عقارات حديثة بتقنية الذكاء الاصطناعي لاختبار فاعلية الأدوية " – « InSilico Medicine» ، الذي يهدف إلى توظيف النماذج الرقمية المتقدمة في تسريع البحث والتطوير الدوائي، وتقليل تكاليفه، وتعزيز دقة تقييم المركّبات قبل تصنيعها. كما وقّعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع شركة «إنسيليكو ميديسن أي آي» لتعزيز التعاون في هذا المجال، ودعم بناء قدرات وطنية متقدمة في توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات الطبية المبتكرة.

ووقّعت مذكرة التفاهم سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، فيما وقّعها من جانب شركة «إنسيليكو ميديسن أي آي المحدودة» - « InSilico Medicine» ألكس أليبر، رئيس الشركة. وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تعكس التزامهما المشترك بدعم تطوير منظومة صحية متقدمة ومستدامة، وتعزيز الأمن الدوائي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد للابتكار في الصناعات الدوائية والتقنيات الصحية.

واستعرضت مؤسسة الإمارات للدواء خلال المعرض، مشروع "تطوير عقارات حديثة بتقنية الذكاء الاصطناعي لاختبار فاعلية الأدوية " –" « InSilico Medicine»، الذي يهدف إلى تعزيز التحول نحو الابتكار الرقمي في مجال تطوير الأدوية، عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم العميق لاختبار فاعلية الأدوية قبل تصنيعها، بما يسهم في خفض تكاليف البحث والتطوير وتقليص الزمن اللازم لوصول العلاجات المبتكرة إلى المرضى. كما يدعم المشروع أولويات الدولة في تعزيز الأمن الدوائي واستدامة توفر المنتجات الطبية ذات الجودة العالية بأسعار تنافسية.

وأفادت الدكتورة شيخة المزروعي، مدير إدارة المختبرات المرجعية الوطنية بمؤسسة الإمارات للدواء، أن التعاون مع شركة «إنسيليكو ميديسن أي آي المحدودة» - « InSilico Medicine» يتيح توظيف منصّات متقدمة للتصميم بالذكاء الاصطناعي، تعتمد على نماذج توليدية وخوارزميات تعلّم معزّز لتحليل البيانات البيولوجية والكيميائية والسريرية، لاختبارات أكثر دقة لتوليد مركّبات دوائية ذات خصائص محسّنة من حيث الفاعلية والسلامة إلى جانب دعم دراسات السُميّة المتوقعة وتقليل الحاجة إلى النماذج الحيوانية في مراحل التطوير المبكرة.

ويأتي المشروع في إطار التزام مؤسسة الإمارات للدواء بتعزيز التعاون في مجالات الابتكار الدوائي، وتوطين الصناعات الحيوية، وترقية النموذج الصيدلاني الوطني، واستدامة المنتجات الطبية، وكذلك ترسيخ القدرة الصناعية الدوائية الوطنية وتنافسيتها، وتشجيع الأبحاث التخصصية والدراسات التطويرية للمنتجات الطبية داخل دولة الإمارات.

