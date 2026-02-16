الدوحة، قطر: كشفت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة، المصنفة الأولى عالمياً في مجال برامج التعليم التنفيذي، عن استقبال دفعة عام 2027 من طلاب برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في حرمها المتطور في الدوحة، مما يؤكد دورها في إعداد قادة رفيعي المستوى قادرين على المساهمة في التحول الإقليمي والتقدم الاقتصادي طويل الأمد.

وتضم الدفعة الجديدة 45 مسؤولاً تنفيذياً متمرساً من قطاعات تسهم بدورٍ أساسي في تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو. وتشكل النساء 36% من الدفعة، في حين يمثل القطريون 44% مما يؤكد دور البرنامج في تعزيز قدرات القيادة الوطنية إلى جانب الخبرات الإقليمية والدولية.

وتشهد الدفعة حضوراً متنوعاً على المستوى الدولي ، حيث تجمع بين قيادات تنفيذية من ١٥ جنسية عبر دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي وأوروبا. ويؤكد البرنامج امتداده الإقليمي بشكل أكبر من خلال مشاركة ثمانية من التنفيذيين القادمين من الكويت والإمارات وفرنسا لحضور الوحدات التدريبية في الدوحة، مما يعزز مكانة المدينة كمركز عالمي للتعليم التنفيذي."

يتماشى برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي بشكل وثيق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأولويات التنمية الأوسع في منطقة الشرق الأوسط، حيث يركز البرنامج بشكل جزئي على القيادة الاستراتيجية، وتطوير القطاع الخاص، وخلق قيمة مستدامة. ويُقدَّم البرنامج بصيغة وحدات تدريبية، مما يتيح للمشاركين تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية وحياتهم الأسرية، مع الانخراط في مزيج متكامل من التخصصات الإدارية الأساسية، وتنمية المهارات القيادية، والمشاريع الاستراتيجية التطبيقية، بما يؤهلهم لقيادة التغيير في المؤسسات الراسخة والصناعات الناشئة على حد سواء.

ويوفر فرع الجامعة في الدوحة أحدث التقنيات ومنظومة أكاديمية عالمية، مما يتيح للمشاركين فرص التعلم بإشراف نخبة المدرسين والمشاركة في تجارب تعليمية تفاعلية. وتتيح هذه المنهجية، التي تجمع بين الخبرات المحلية والعالمية، للمسؤولين التنفيذيين تقديم رؤى مباشرة للتحديات الإقليمية في ظل التغيرات التكنولوجية والتنظيمية المتسارعة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جوشوا كوب، المسؤول الأول عن النمو والتأثير في جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة: "تعكس كل دفعة من برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي طموحنا في إعداد قادة يجمعون بين وضوح الرؤية الاستراتيجية والأثر العملي، ويجسدون قيم HEC Paris المتمثلة في الفضول، والتميز، والتنوع، والمسؤولية، وروح المبادرة». وأضاف: «تتميز دفعة عام 2027 بعمق خبراتها وتنوع وجهات نظرها، مما يضع المشاركين في موقع يمكّنهم من تحقيق قيمة ملموسة لمؤسساتهم وللمنطقة"

وأشار منصور الأنصاري أحد المشاركين أن "التواصل مع كبار القادة من مختلف القطاعات والخلفيات، إلى جانب معالجة التحديات المرتبطة مباشرة بمنطقتنا، يوفر تجربة تعليمية ملهمة وقابلة للتطبيق الفوري".

ومع انطلاق الرحلة التعليمية لدفعة عام 2027 من برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، تواصل الجامعة لعب دورٍ محوري في إعداد قادة قادرين على مواجهة مختلف التعقيدات، والارتقاء بمستويات الأداء، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام في قطر والمنطقة ككل.

