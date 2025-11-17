دبي، الإمارات العربية المتحدة: يكثف الاتحاد الدولي للسيارات(FIA) جهوده لإنقاذ الأرواح على الطرق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديث خدمات النقل، وهما قضيتان رئيسيتان سلط الضوء عليهما خلال ورشة عمل إقليمية اختتمت في مسقط اليوم.

واستضاف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، هذه الفعالية إلى جانب مجلس التنقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للاتحاد الدولي للسيارات، والجمعية العمانية للسيارات، حيث جمعت أندية السيارات من جميع أنحاء المنطقة.

وحضر ورشة العمل محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، الذي تربطه بالسلطنة علاقة وطيدة نظراً للدور البارز الذي لعبته في مسيرته في سباقات الراليات، كما التقى معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني.

وناقش الجانبان فرص التعاون لتعزيز ريادة عمان في مجال التنقل الذكي والمستدام، بما في ذلك تطوير بنية تحتية متطورة للنقل، وأنظمة ترخيص رقمية، ومبادرات لتعزيز السلامة على الطرق والابتكار في المنطقة.

وعقدت ورشة العمل لتبادل المعرفة والابتكار، ودفع عجلة تحديث خدمات التنقل الدولي الرئيسية.

وشملت هذه الخدمات نظامي رخصة القيادة الدولية ودفتر المرور الجمركي، وتمحورت المناقشات حول الرقمنة والسلامة على الطرق والابتكار في مجال التنقل والسياحة، مسلطين الضوء على الدور المتنامي للمنطقة في رسم مستقبل التنقل الآمن والمستدام.

وسلطت الفعالية الضوء أيضاً على العديد من خدمات التنقل الجديدة التي أطلقها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) في المنطقة، بما في ذلك مؤشر السلامة على الطرق، ومؤشر سلامة السائق، وبرنامج "التنقل الآمن للجميع وللحياة"، وقد صمم كل منها لتعزيز القدرات، وتوطيد التعاون وتقديم تحسينات قائمة على البيانات في مجال السلامة وسهولة الوصول.

وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم: "ان هذه المنطقة موطن لبعض أسرع منظومات التنقل نمواً في العالم. وتهدف هذه الورشة إلى العمل معاً لتسخير الابتكار والرقمنة والخبرات المشتركة لتوفير تنقل أكثر أماناً وسهولة للجميع".

"يعد التعاون بين أنديتنا الأعضاء والجهات الحكومية أمراً بالغ الأهمية في ظل تحديث خدماتنا وتعزيز قدراتنا الإقليمية".

وأطلق مؤشر سلامة السائقين التابع للاتحاد الدولي للسيارات في مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة آسيا ودول حوض المحيط الهادئ الشهر الماضي في تايلاند، وهو حل قائم على الاشتراك، يمكن المؤسسات العامة والخاصة من قياس ومقارنة مخاطر السائقين بطريقة شاملة وموثوقة وقابلة للتنفيذ.

ويموت حوالي 1.19 مليون شخص على طرق العالم سنوياً. ويعد التصدي لهذا التحدي على نطاق واسع أمراً أساسياً لمهمة الاتحاد الدولي للسيارات. ومن خلال الاستفادة من شبكته الدولية، يتعاون الاتحاد الدولي للسيارات مع المؤسسات لدفع عجلة التغيير الشامل والدائم، وتوفير تنقل أكثر أماناً للجميع.

ويجمع برنامج "التنقل الآمن للجميع والحياة"، وهو مبادرة جامعية تابعة للاتحاد الدولي للسيارات، الأندية الأعضاء في الاتحاد والجهات الحكومية معاً لبناء القدرات والتعلم جنباً إلى جنب، وتطوير مشاريع عملية للسلامة على الطرق بتوجيه من خبراء دوليين.

وقبل إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد البرنامج قيام الأندية الأعضاء في الاتحاد والجهات الحكومية في 13 دولة في أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى بإنشاء مشاريع وطنية للسلامة على الطرق. تعزز هذه المشاريع معايير السلامة، وتحسن تدريب السائقين للشباب، وتطبق التكنولوجيا لجعل المركبات عالية المخاطر أكثر أمانا.

نبذة عن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)

الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) هو الهيئة المشرفة على رياضة السيارات العالمية واتحاد منظمات التنقل عالمياً. وهو منظمة غير ربحية ملتزمة بدفع عجلة الابتكار ودعم السلامة والاستدامة والمساواة في قطاع السيارات والرياضة والتنقل. تأسس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) عام ١٩٠٤، وله مكاتب في باريس ولندن وجنيف، ويضم ٢٤٥ منظمة عضواً من خمس قارات، تمثل ملايين مستخدمي الطرق ومحترفي رياضة السيارات والمتطوعين. ويضع الاتحاد ويطبق لوائح رياضة السيارات، بما في ذلك سبع بطولات عالمية ينظمها الاتحاد، لضمان سلامة وعدالة المنافسات العالمية للجميع.