المبادرة بدعم من Amazon Ads وتهدف لتمكين الجيل التالي من رواد أعمال صناعة المحتوى

عالية الحمادي: تمكين صنّاع المحتوى من بناء أعمال رقمية مستدامة عبر Amazon.ae ، فإننا ندعم قصص النجاح ونساهم في تنمية جيل جديد من المبتكرين

، فإننا ندعم قصص النجاح ونساهم في تنمية جيل جديد من المبتكرين رايان كراكي: فخورون بالتعاون مع مقر المؤثرين لتوفير الدعم اللازم لصنّاع المحتوى في دولة الإمارات، وتحويل رؤاهم الإبداعية إلى أعمال مزدهرة

مزايا "حاضنة أمازون لصناع المحتوى":

تحفيز الابتكار في دولة الإمارات

فتح آفاق جديدة لتوليد الإيرادات أمام صنّاع المحتوى

تقديم منتجات فريدة لعملاء Amazon.ae .

. دعم متكامل لصناع المحتوى من البداية إلى النهاية

يتيح لصناع المحتوى إنشاء متاجرهم الخاصة والمخصصة على Amazon.ae

الاستفادة من أرصدة إعلانية من Amazon لتعزيز الظهور والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور

برامج "حاضنة أمازون لصناع المحتوى":

برامج تعليمية وإرشادية

أساسيات التجارة الإلكترونية

تطوير أفكار المنتجات

التسويق الرقمي واستراتيجيات استقطاب العملاء

بناء العلامات التجارية في العصر الرقمي

فرص التجارة في مجالات الألعاب والترفيه

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، بالتعاون مع Amazon Ads، عن "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، وذلك لتمكين صناع المحتوى في دولة الإمارات من إطلاق منتجاتهم الخاصة وتوسيع نطاقها عبر منصة Amazon.ae.

جاء ذلك خلال توقيع مقر المؤثرين وAmazon Ads اتفاقية شراكة،خلال فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام وتختتم اليوم في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف"، بهدف تحفيز الابتكار في دولة الإمارات، ودعم صناع المحتوى من خلال تمكينهم لتوسيع أعمالهم، وفي الوقت نفسه فتح آفاق جديدة لتوليد الإيرادات أمام صنّاع المحتوى، وتقديم منتجات فريدة لعملاء Amazon.ae.

ويشارك في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 500 متحدث يتابعهم 3.5 مليار متابع.

وستزود حاضنة أمازون صناع المحتوى المؤهلين ضمن شبكة مقر المؤثرين دعماً متكاملاً من البداية إلى النهاية، بالاعتماد على خبرات Amazon وبنيتها التحتية وأدوات البائعين المتاحة لديها. كما سيتمكن صناع المحتوى الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة والذين يبيعون منتجاتهم عبر موقع Amazon.ae من إدراج وبيع منتجاتهم عبر متاجر أمازون المتاحة حول العالم من خلال برنامج تسجيل البيع العالمي والذي يربطهم بشبكة من مئات ملايين العملاء.

وسيحصل المشاركون على تعليم وإرشاد شامل يشمل أساسيات التجارة الإلكترونية، وتطوير أفكار المنتجات، والتسويق الرقمي واستراتيجيات استقطاب العملاء، وبناء العلامات التجارية في العصر الرقمي، إضافة إلى فرص التجارة في مجالات الألعاب والترفيه.

كما يتيح البرنامج لصناع المحتوى إنشاء متاجرهم الخاصة والمخصصة على Amazon.ae، إلى جانب الاستفادة من أرصدة إعلانية من Amazon Ads لتعزيز الظهور والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.

وقالت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع: «رسّخت دولة الإمارات مكانتها كوجهة عالمية رائدة لاقتصاد صنّاع المحتوى، وتُجسّد مبادرات مثل "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" كيفية ترجمة هذه الرؤى إلى فرص ملموسة لروّاد الأعمال من صناع المحتوى، فمن خلال تمكين صنّاع المحتوى من بناء أعمال رقمية مستدامة عبر Amazon.ae، فإننا ندعم قصص النجاح ونساهم في تنمية جيل جديد من المبتكرين الذين سيسهمون في تشكيل مستقبل التجارة ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات».

من جانبه، قال رايان كراكي، المدير العام لـAmazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا: "يدخل اقتصاد صنّاع المحتوى مرحلة تحول تلتقي فيها قوة التأثير مع الابتكار. فصنّاع المحتوى هم الأقدر على فهم جماهيرهم، ومعرفة ما يلقى صدى حقيقيًا لديهم، وما ينقصهم، وما تريده مجتمعاتهم فعلًا".

وأضاف: تأتي "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" لسد الفجوة بين هذه الرؤى الفريدة والنجاح التجاري. ونحن فخورون بالتعاون مع مقر المؤثرين لتوفير الدعم اللازم لصنّاع المحتوى في دولة الإمارات، وتحويل رؤاهم الإبداعية إلى أعمال مزدهرة تخدم ملايين العملاء عبر Amazon.ae.

وتعزز مبادرة "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد لاقتصاد صنّاع المحتوى، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع وأعمال تجارية قابلة للنمو والاستدامة.

وستمكن "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" صنّاع المحتوى من تحويل أفكارهم إلى منتجات حقيقية متاحة لعملاء Amazon.ae، والاستفادة من رؤى Amazon.ae وقوة التجارة الإلكترونية للوصول إلى ملايين المتسوقين عبر الإنترنت وتوسيع نطاق أعمالهم.

نبذة عن قمة المليار متابع

تهدف قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، للوصول إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، كما تجمع نخبة من أبرز المؤثرين العالميين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف القمة إلى استكشاف دور الإعلام الجديد في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتشكّل القمة عنصراً أساسياً من التزام دولة الإمارات بدعم مجتمع صناع المحتوى.

وتوفر الدولة في هذا السياق مجموعة واسعة من خدمات دعم الأعمال، بالإضافة إلى بيئة آمنة ومتعددة الجنسيات تمتاز بشبكات اتصال عالمية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.1billionsummit.com

نبذة عن مقر المؤثرين

يعد مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، وهو إحدى مبادرات "صندوق دعم صناع المحتوى" الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال أعمال "قمة المليار متابع" في نسختها الثانية لدعم صناع المحتوى وأصحاب المواهب والمبادرات والأفكار المبتكرة، وتعزيز قطاع صناعة المحتوى الرقمي ودفع فرص نموه.

وينضوي المقر تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، والتي تضم 21 شركة ومنصة من أهمها: قمة المليار متابع، أكاديمية الإعلام الجديد، ومركز التواصل، وأكاديمية التاريخ، وعرب نيشن، ومصدر نيوز، ويو إيه إي نيشن، والإمارات في أرقام، وهوية، وقناة المال، و"وصل"، وإكسبوزد، وإيه آي ميديا لاب.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.creatorshq.com

-انتهى-

#بياناتحكومية