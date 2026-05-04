بلغت الإيرادات نحو 2.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، فيما سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 964 مليون دولار وذلك بزيادة قدرها 3% و4% على التوالي على أساس سنوي، كما ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 436 مليون دولار، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي.

استقر إنتاج الألمنيوم عند 248 ألف طن متري، بما يعكس استقرار وثبات الأداء على أساس سنوي.

سجّل إنتاج الذهب 105 آلاف أونصة، متراجعاً بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، نتيجة توقف مؤقت لدواعي السلامة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة التعدين العربية السعودية ("معادن" المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية) تحت الرمز 1211)، اليوم عن نتائجها المالية عن الربع الأول من عام 2026م المنتهي بتاريخ 31 مارس 2026م.

خلال الربع الأول من عام 2026، سجلت "معادن" إيراداتٍ بلغت 2.3 مليار دولار، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 964 مليون دولار، بزيادة قدرها 3% و4% على التوالي على أساس سنوي، مدفوعة بتحسن أسعار السلع.

جاء أداء الربع الأول مدعوماً بأسس قوية عبر المنتجات الرئيسية لشركة معادن، إلى جانب بيئة التسعير المرنة، إلا أن هذا الزخم قابله جزئياً تراجع في أحجام المبيعات ضمن وحدة اعمال الفوسفات.

وارتفع إنتاج ثنائي فوسفات الأمونيوم خلال الربع الأول بنسبة 9% على أساس سنوي، مدعومة بالأداء القياسي المُسجل في عام 2025، إلا أن نحو ربع إنتاج الربع الأول لم يتم بيعه.

وحافظ إنتاج الألمنيوم والألومينا على استقراره على أساس سنوي وربع سنوي، رغم قِصر الربع مقارنة بسابقه، في حين سجلت أسعار الألمنيوم المحققة ارتفاعاً بنسبة 21% على أساس سنوي و17% على أساس ربع سنوي.

وبلغ إنتاج الذهب 105 آلاف أونصة، متراجعاً بنسبة 15% على أساس سنوي، نتيجة تعليق الإنتاج بشكل مؤقت في اثنين من المناجم الصغيرة، مع توقع عودة الإنتاج في المنجمين خلال الربع الثاني. وبلغت التكلفة الشاملة المستدامة 1,052 دولاراً للأونصة، بانخفاض 15% سنوياً، متأثرة بانخفاض الإنتاج في بعض العمليات مرتفعة التكلفة وتسلسل مراحل التشغيل في منجم منصورة ومسرة.

وتحافظ معادن على ميزانيتها العمومية القوية، حيث استقرت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 1.2 مرة، دون النطاق المستهدف البالغ 2–3 مرات. وبلغ التدفق النقدي الحر المستدام، باستثناء رأس المال العامل، 827 مليون دولار، بما يعكس كفاءة توليد التدفقات النقدية في وحدات الأعمال الأساسية.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن: " استهلّت معادن العام بأداء قوي ومستقر، ما يعكس بوضوح قوة ومرونة أعمالنا وكفاءة كوادرنا. وقد جاءت نتائجنا المالية، بإيرادات بلغت 2.3 مليار دولار وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قدرها 964 مليون دولار، مدفوعة بمحفظة أعمال متينة، إلى جانب الأداء العالي والجهود والخبرات التي أظهرتها فرقنا".

وأضاف ويلت: "أشعر بفخر عميق بالمستوى العالي من الكفاءة الذي تعاملت به معادن مع ما شهدناه من تحديات خلال الربع الأول، وبما أظهرته فرقنا من قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات للحفاظ على استمرارية الأعمال. ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، وفي ظل متابعة مستمرة للتطورات، نؤكد أن سلامة كوادرنا تظل أولويتنا القصوى، إلى جانب الحفاظ على مرونة عملياتنا واستمراريتها".

التطلّعات المستقبلية ومستجدات السوق

من المتوقع أن تحافظ وحدة أعمال الفوسفات على زخمها الإنتاجي خلال عام 2026، مدعوماً بالأداء القياسي المحقق في عام 2025. وقد جاءت نتائج الربع الأول مدعومة بتحسّن الأسعار المحققة وقوة الطلب، ما ساهم في التخفيف جزئياً من أثر ارتفاع تكاليف الكبريت على الهوامش. وشهدت الفترة تقليص إنتاج مرفقين لإنتاج الأمونيا. كما تحسّنت ظروف السوق خلال الربع الأول، حيث انحسرت حالة الضعف الموسمي الأولية في بعض المناطق الرئيسية، لتحل محلها زيادة في الطلب مع تسارع عمليات الشراء قبيل موسم الزراعة. ولا تزال الأسعار مدعومة باستمرار الاضطرابات اللوجستية، وخفض الإنتاج من قبل المنتجين نتيجة ارتفاع أسعار الكبريت، إضافة إلى القيود المستمرة على الصادرات الصينية.

حافظت وحدة أعمال الألمنيوم على أداء تشغيلي قوي خلال الربع الأول، مدعوماً بتحسن الأسعار واستمرار الاتجاه التصاعدي الذي بدأ في عام 2025، فيما شهدت ديناميكيات السوق تحولاً خلال الربع الأول، مع توقعات بتسجيل السوق عجز يبلغ نحو 2.5 مليون طن في عام 2026.

دعمت قوة أسعار الذهب خلال الربع الأول تحسّن الهوامش على أساس سنوي وربع سنوي، فيما تأثر الإنتاج بتوقفات طوعية ضمن إجراءات السلامة في اثنين من المناجم الصغيرة، في إطار التركيز على سلامة الفرق وتسلسل مراحل العمليات التشغيلية. وفي المقابل، انخفضت التكاليف الشاملة المستدامة للمجموعة، مدفوعة بتحسّن هيكل التكاليف في العمليات الرئيسية وتراجع الإنتاج من الأصول الأعلى تكلفة.

وحافظت معادن على توجيهاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 دون تغيير عند نحو 4.2 مليار دولار، يُخصّص منها 3.4 مليار دولار لمشاريع النمو.

اللقاء الهاتفي مع المحللين الماليين والعرض التقديمي للنتائج المالية

ستستضيف شركة معادن لقاءً هاتفياً مع المحللين الماليين يوم الإثنين 4 مايو 2026م عند الساعة 15:00 (الثالثة ظهراً) بتوقيت السعودية لعرض النتائج المالية للربع الأول للسنة المالية 2026م. للحصول على تفاصيل اللقاء الهاتفي، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى invest@maaden.com.

نبذة عن معادن

تُعد شركة معادن أكبر شركة تعدينٍ ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط ومن أسرع شركات التعدين نمواً في العالم.

وتمثّل الشركة الركيزة الرئيسية في جهود التحول الصناعي للمملكة العربية السعودية، وتُصنف ضمن أكبر عشر شركات تعدين في العالم من حيث القيمة السوقية بعائدات بلغت 38.6 مليار ريال سعودي (10.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2025م.

وتعمل معادن على رسم ملامح المستقبل في قطاع التعدين من خلال سلاسل قيمة متكاملة في مجالات الذهب والفوسفات والبوكسايت والنحاس وغيرها. وبالإضافة إلى مواقعنا التشغيلية في جميع أنحاء المملكة، فإننا ننفذ أحد أكبر برامج الاستكشاف والتنقيب في العالم ضمن نطاق منطقة واحدة، ونعمل على بناء سلسلة من المشاريع العملاقة لزيادة القدرة الاستيعابية عبر جميع أعمالنا وشركاتنا.

وبفضل فريق عملٍ يضم أكثر من 8,000 موظف، نعمل على خلق صناعات ووظائف وفرص جديدة وواعدة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ونساهم في كتابة الفصل التالي في قطاع التعدين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.maaden.com

إخلاء المسؤولية

يتضمن هذا البيان بياناتٍ تمثل، أو يمكن اعتبارها، بياناتٍ تطلعية، بما في ذلك بيانات ما يتعلق بتصورات وتوقعات شركة التعدين العربية السعودية ("الشركة")، حيث تعتمد هذه البيانات على الخطط والتقديرات والتوقعات الحالية للشركة، فضلاً عن توقعاتها للظروف والأحداث الخارجية. وتتضمن البيانات التطلعية مخاطر وشكوكاً متأصلةً ولا تُناقش إلا اعتباراً من تاريخ تقديمها. ونتيجةً لهذه المخاطر والشكوك والافتراضات، يجب ألا يعتمد المستثمر المحتمل على نحوٍ لا موجب له على هذه البيانات التطلعية، حيث يمكن أن تتسبب عدد من العوامل المهمة في اختلاف النتائج أو النتائج الفعلية مادياً عن تلك المُعبر عنها في أي بيانات تطلعية. والشركة ليست مُلزمة ولا تنوي تحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية وردت في هذا البيان سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداثٍ مستقبليةٍ أو غير ذلك.

عُد هذا البيان من قبل الشركة، ولم يراجع، يعتمد أو يصادق عليه من قبل أي مستثمر مالي، مدير رئيسي، وكيل مبيعات، بنك مستلم أو ضامن سندات تتعامل معه الشركة، ووفر لأغراض المعلومات فقط. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لان هذا البيان هو مختصر فقط، فقد لا يحتوي على جميع المصطلحات الجوهرية، ويجب ألا يشكل في حد ذاته أساساً لأي قرار استثماري.

يُعتقد أن المعلومات والآراء الواردة في هذا البيان موثوقة وقد تم الحصول عليها من مصادر موثوقٍ بها، ولكن لا يوجد بيان أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يتعلق بإنصاف أو صحة أو دقة أو معقولية أو اكتمال المعلومات والآراء. ولا يوجد أي التزام بتحديث هذا الاتصال أو تعديله أو تحويره أو إخطار المستثمر بأي طريقةٍ أخرى إذا كانت هناك أي معلوماتٍ أو رأيٍ أو توقعٍ أو تنبأٍ أو تقدير منصوص عليه بهذا البيان، أو تغيرت أو أصبحت لاحقاً غير دقيقة.

ننصحك بشدةٍ بطلب مشورتك المستقبلية فيما يتعلق بأي مسائل استثمارية، مالية، قانونية، ضريبية، محاسبية أو تنظيميةً نوقشت في هذا البيان. وقد تستند التحليلات والآراء الواردة هنا إلى افتراضاتٍ إذا ما غُيرت يمكن أن تُغير التحليلات أو الآراء المعبر عنها. ولا يوجد شيء وارد في هذا البيان من شأنه أن يُمثل أي عرض أو ضمان فيما يتعلق بالأداء المستقبلي لأي سنداتٍ مالية أو ائتمان أو عملةٍ أو سعرٍ أو أي تدابير تتعلق بأوضاع السوق أو الاقتصاد. وعلاوةً على ذلك، ليس بالضرورة أن يكون الأداء السابق مؤشراً على النتائج المستقبلية، وتُخلي الشركة مسؤوليتها عن أي خسارةٍ تنشأ عن أو فيما يتعلق باستخدامك أو اعتمادك على هذا البيان.

لا يجوز نشر هذه المواد أو توزيعها أو نقلها ولا يجوز إعادة إنتاجها بأي طريقةٍ كانت دون الحصول على موافقةٍ صريحةٍ من جانب إدارة شركة معادن. ولا تُشكل هذه المواد عرضاً للبيع أو استدراج العروض لشراء الأوراق المالية في أي ولايةٍ قضائية.

التدابير المالية غير التابعة للمعايير الدولية للتقارير المالية

إن بعض المعلومات المُدرجة في هذا البيان مستندة على القوائم المالية الموحدة لشركة معادن، ولكنها ليست مصطلحات ٍمحددة في المعايير الدولية للتقارير المالية كما هو مُطبق في المملكة العربية السعودية. وقُدرن هذه المعلومات لاعتقاد الشركة بأنها تدابير مجديةً للمستثمرين.

