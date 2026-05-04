القاهرة، أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن تعيينها مدير الطرح لعملية الطرح العام الأولي لشركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية.

ومن المتوقع أن تتضمن الصفقة بيع حتى 20% من رأس مال شركة مصر لتأمينات الحياة من خلال عملية الطرح العام الأولي، وهو ما يمثل محطة هامة في جهود الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية العامة، وتعميق سوق رأس المال، وتعزيز قيمة الشركات الرائدة المملوكة للدولة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العامة من خلال الطرح في البورصة المصرية. كما تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بالاعتماد على سوق رأس المال كمنصة للاستثمار والنمو ودعم المشاركة الاقتصادية الواسعة، وتعزيز مكانة البورصة المصرية كمركز مالي إقليمي منافس.

وكان صندوق مصر السيادي قد وجه الدعوة لبنوك الاستثمار للتقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام الترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق السيادي.

وسيسهم الطرح العام الأولي لشركة مصر لتأمينات الحياة في زيادة حجم وتنوع القطاعات في السوق المصري، مع خلق فرص جديدة للاستثمار للمستثمرين المحليين والدوليين.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة والمبتكرة في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي فاينانس لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا

