القاهرة، أعلنت شركة TLD للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها الجديد Westrict، أحدث وجهة متكاملة لها في غرب القاهرة، والذي سيضم فندق وشقق فندقية تحت علامة Tribute Portfolio في مصر، بالتعاون مع Marriott International. ويقدم المشروع نموذجًا قائمًا على التكامل الوظيفي والتشغيلي بين مكوناته من الضيافة والسكن والمكونات التجارية والإدارية، بما يعكس تطورًا من مفهوم التطوير متعدد الاستخدامات إلى صياغة وجهة حضرية متكاملة قائمة على الترابط.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على امتداد أحد أهم المحاور السياحية والتجارية في مصر، الرابط بين المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة ومطار سفنكس الدولي والساحل الشمالي، ليقدم Westrict نموذجًا جديدًا للتطوير العمراني، يضع معيارًا متقدمًا للمشروعات متعددة الاستخدامات في غرب القاهرة.

وشهدت مراسم توقيع عقد الشراكة بين شركة TLD وMarriott International حضور كلٍ من أحمد الطيبي، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة TLD للتطوير العقاري، وعمر الطيبي، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب السيد/ شادي حسن، نائب الرئيس للتطوير – شمال إفريقيا في Marriott International، بالإضافة إلى عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين.

ويتميز المشروع بموقع استراتيجي على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد، ضمن أحد أهم محاور الحركة السياحية والاستثمارية في غرب القاهرة، بما يجعله بوابة رئيسية لحركة السياحة والأعمال ويمنحه قيمة استثمارية قوية، وقد تم تطوير المشروع بالتعاون مع L35 للتصميم المعماري، إلى جانب Savills كشريك تجاري واستشاري مسؤول عن تعزيز القيمة الاستثمارية والتجارية للمشروع، و El Ghoneimi Architects للتصميم الداخلي، و0120 كاستشاري للعلامة التجارية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية.

ويعتمد التصميم المعماري لمشروع Westrict على رؤية متكاملة تُعيد تقديم التجربة العمرانية بأسلوب أكثر انسيابية وتفاعلية، حيث تتكامل التراسات والأسطح والمساحات العامة في مشهد معماري واحد يعزز مفهوم "المشروع المتكامل". ويتميز المشروع بتشكيل معماري مدروس يخلق حركة سلسة بين مختلف المستويات، مع توفير مناطق ظل طبيعية ودمج عناصر خضراء ومسطحات مائية تعزز الإحساس بالراحة وتدعم جودة الحياة في المساحات المفتوحة. كما يحقق نظام الواجهات الذكي توازنًا بين الأداء والكفاءة، من خلال تعزيز الإضاءة الطبيعية وتقليل الأحمال الحرارية بما يتماشى مع معايير الاستدامة EDGE ويرفع كفاءة التشغيل. ويبرز الفندق المكون من سبعة طوابق كعنصر معماري محوري يربط مكونات المشروع بصريًا ووظيفيًا.

يقع المشروع على مساحة بنائية تبلغ 60,000 متر مربع، ويضم فندق Tribute Portfolio بسعة 123 غرفة، إلى جانب 250 شقة فندقية، مع برنامج تأجير متكامل بالتعاون مع Marriott International يدعم جميع الوحدات ويعزز التكامل التشغيلي ويضمن إدارة وتشغيل بمعايير ضيافة عالمية. كما يضم المشروع 110 وحدات إدارية بمساحات متنوعة بارتفاعات تصل إلى 4.2 متر لتعزيز جودة بيئة العمل، فضلاً عن مساحات تجارية حديثة تمتد لاستيعاب أكثر من 100 علامة تجارية ومطاعم عالمية بارتفاعات تصل إلى 6.5 متر بما يخلق تجربة تجارية حيوية ومترابطة العناصر. ويتيح المشروع للعملاء تملك وحدة ضمن منظومة فندقية عالمية متكاملة، بما يجمع بين تجربة المعيشة وفرص الاستثمار ضمن نموذج قائم على مفهوم الضيافة المتكاملة.

ومن جانبه علق السيد/ شادي حسن، نائب الرئيس للتطوير – شمال إفريقيا في :Marriott International "نفخر بالتعاون مع شركة TLD في تطوير فندق وشقق فندقية تحت علامة Tribute Portfolio ،وتمثل هذه الشراكة ثاني تعاون من هذا النوع، بعد مشروع سابق ناجح تم تنفيذه مع شركة الطيبي للتطوير العقاري. ونعمل دائمًا على الشراكة مع مطورين يمتلكون رؤية واضحة وسجلًا قويًا في التنفيذ. وقد منحتنا خبرة TLD ونهجها المنضبط ثقة كبيرة في هذا التعاون، الذي يمثل فرصة لتقديم تجربة ضيافة عالمية ضمن مشروع يتمتع بأسس استثمارية قوية وقيمة طويلة الأمد، بما يعيد تعريف مفهوم المشروعات المتكاملة في غرب القاهرة."

وفي هذا السياق، علق السيد/أحمد الطيبي، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة TLD للتطوير العقاري: "يمثل مشروع Westrict محطة جديدة في مسيرة TLD نحو تطوير وجهات متكاملة تنطلق من فلسفة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة في قطاعات متعددة، في مقدمتها السياحة. ويأتي المشروع في موقع استثنائي داخل الشيخ زايد، ضمن محور سياحي جديد نشأ نتيجة التطور المتسارع الذي تشهده المنطقة، ليعكس التحول الذي تشهده غرب القاهرة كمركز تنموي وسياحي متكامل، وليترجم رؤيتنا في تقديم وجهات متكاملة تدعم نمو القطاع وتعزز مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بجذب 30 مليون زائر سنويًا."

في تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد/ عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري: "تعكس شراكتنا مع Marriott International رؤيتنا في تقديم مشروعات محلية بمعايير تنفيذ وتشغيل عالمية، من خلال تطوير وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات ترتقي بأسلوب الحياة والعمل والاستثمار. وقد تم تصميم كل عنصر في المشروع بعناية لضمان تجربة استثنائية للعملاء، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل."

ويجسد مشروع Westrict رؤية TLD في تقديم وجهات تتجاوز المفهوم التقليدي للتطوير العقاري، حيث يمثل أصلًا استثماريًا قائمًا على الضيافة، مدعومًا بموقع استراتيجي، وتصميم معماري متطور، وشراكات عالمية، بما يعزز من مكانة غرب القاهرة كمركز رئيسي للأعمال والمعيشة والضيافة ضمن منظومة حضرية واحدة متكاملة.

جدير بالذكر أن شركة TLD للتطوير العقاري، التي تأسست عام 2019 ضمن مجموعة شركات مساهمة، من بينها شركة الطيبي القابضة ذات الخبرة الممتدة لأكثر من 35 عامًا، تُعد واحدة من أبرز المطورين في المجال العقاري والسياحي بالسوق المصري، حيث نجحت في ترسيخ مكانتها كمطور يقدم مشروعات مبتكرة قائمة على الجودة والاستدامة، مع التركيز على خلق وجهات متعددة الاستخدامات متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين والسكان على حد سواء.

وتضم محفظة الشركة عددًا من المشروعات الرائدة في مدينة المستقبل، وسهل حشيش على ساحل البحر الأحمر، والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب الشيخ زايد، بما يعكس التزام الشركة بتطوير وجهات متكاملة تجمع بين العمل والمعيشة والضيافة وفق أعلى المعايير العالمية. ومع استمرار الشركة في التوسع، تؤكد TLD ريادتها في دفع القطاع العقاري المصري نحو مستقبل أكثر استدامة وتنوعًا من خلال دمج الابتكار والتصميم والتكامل في جميع مشاريعها.

نبذة عن شركة TLD (ذا لاند ديفلوبرز) للتطوير العقاري :

تُعد شركة TLD (ذا لاند ديفلوبرز) للتطوير العقاري واحدة من أبرز الشركات الرائدة في السوق العقاري المصري، وتعمل ضمن مجموعة شركات تضم شركة الطيبي القابضة، التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 35 عامًا في قطاعات حيوية متنوعة.

تأسست TLD عام 2019 برؤية عصرية ترتكز على ابتكار مفهوم الـ Boutique Compounds، التي تجمع بين الرفاهية الاستثنائية وكفاءة الاستثمار.

تمتلك الشركة محفظة مشروعات استراتيجية تضم مشروع "كوكون" بمدينة المستقبل ، و"إل بايو" في سهل حشيش على ساحل البحر الأحمر ،و"أرمونيا" بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتستند الشركة في تطوير مشروعاتها إلى فلسفة الدمج بين الطبيعة والمعمار (Biophilic Design) ، بهدف تعزيز جودة الحياة لعملائها.

وتواصل الشركة العمل وفق رؤية توسعية واضحة، حيث تتطلع إلى التوسع في مواقع حيوية جديدة بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، مستندةً إلى نفس النهج الذي يجمع بين الابتكار في التطوير العقاري والالتزام بتقديم مشروعات ذات قيمة حقيقية تلبي تطلعات السوق والعملاء.

لا يُعد مشروع Westrict مملوكًا أو مطورًا من قبل شركة Marriott International, Inc. أو أي من شركاتها التابعة (“Marriott”)، كما لا تتولى Marriott بيع الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع. وتستخدم شركة The Land Developers for Development S.A.E. علامات Tribute Portfolio بموجب ترخيص صادر من Marriott، والتي لم تقم بالتحقق من دقة أي من البيانات أو التصريحات الواردة في هذا البيان.

