تجارب تفاعلية متقدمة تمزج الجودة بالذكاء الاصطناعي لرسم ملامح الصناعة المستقبلية

حلول واقعية وشراكات استراتيجية تعزز التكامل والنمو عبر مختلف القطاعات الصناعية

أبوظبي: ضمن توجه وطني لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار الصناعي، تطلق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أربع منصات جديدة خلال منصة "اصنع في الإمارات 2026" التي تنطلق غداً الإثنين تحت شعار"الصناعة المتقدمة. بنظهر أقوى"، وتستمر من 4 إلى 7 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.

وتشمل منصة الشركات الناشئة، ومنصة البنية التحتية للجودة، وملتقى الصناعات الذكية ودار الصناعة، وتشمل هذه المنظومة المصنعين والمستثمرين والشركات الناشئة ومزودي التكنولوجيا وجهات التمكين وحلول التمويل ضمن إطار متكامل، تلتقي فيها الأفكار والطموحات الصناعية مع التمويل، وتترجم السياسات إلى إنتاج، وتُبرز القدرات الصناعية لدولة الإمارات. وقد صُمم كل جناح ليقدم قيمة عملية ملموسة، سواء عبر بناء شراكات جديدة، أو إتاحة فرص سوقية أوضح، أو توفير مسار مباشر ينقل الأفكار إلى مرحلة التنفيذ، وصُممت لربط القطاع الصناعي بالمواهب والذكاء الاصطناعي والجودة والإرث الصناعي الوطني، بما يساهم في تعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد.

وأكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تمثل منصة «اصنع في الإمارات» حراكاً وطنياً يترجم الطموحات الصناعية إلى نتائج ملموسة، وتجسد المنصات الجديدة هذا التوجه بصورة عملية وواضحة، من خلال ربط المصنعين بفرص شراء حقيقية عبر برنامج المحتوى الوطني، تقليص الفجوة بين الإنتاج والطلب، وبين الشركات الناشئة وحصولها على أول عقودها الاستراتيجية، وبين التكنولوجيا العالمية وخطوط الإنتاج في الدولة، بما يساهم في تحويل الفرص إلى شراكات، والأفكار إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي مستدام".

وأضاف: "يعكس التنوع في منصة "اصنع في الإمارات" التزام الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتطوير منظومة صناعية متكاملة ترتكز على الجودة، وتسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتوفر بيئة عملية لتمكين المستثمرين والمصنعين ورواد الأعمال من النمو والتوسع، بما يعزز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواصلة النمو ".

وتابع: تجمع المنصة أكثر من 1245 شركة عارضة بنمو 73% مقارنة بعام 2025، تمثل 12 قطاعاً صناعياً حيوياً، وتتميز هذا العام كذلك بالإعلان عن مبادرة فرص شراء تستهدف توطين 5,000 منتج في دولة الإمارات بنمو 4% مقارنة بعام 2025، كما تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال 61% من إجمالي المشاركين، بما يعكس حالة من الثقة وزخم الفرص المتاحة.

منصة الشركات الناشئة

تركز منصة الشركات الناشئة على تعزيز توجه الوزارة لتسريع نمو الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا، وتمكين الطلبة والمبتكرين بوصفهم ركيزة أساسية في الاستراتيجية الصناعية للدولة. وتوفر بيئة مباشرة تربط المبتكرين بالمستثمرين، وجهات التمويل، والمشترين، وصناع القرار، مع التركيز على الأفكار القابلة للتوسع والحلول العملية التي تعزز ريادة الأعمال وتفتح مسارات الوصول إلى الفرص والتعاقدات وحلول التمويل ضمن منظومة صناعية متطورة في الإمارات.

كما تتيح المنصة للمشاركين فرصاً عملية لبناء الشراكات، وتعميق فهمهم لمسارات النمو في المشهد الصناعي الوطني، من خلال المسابقات وعروض الفرص الاستثمارية، وبرامج المواءمة مع المستثمرين، والاجتماعات بين الشركات والمشترين الرئيسيين، إلى جانب العديد من ورش العمل التطبيقية.

منصة البنية التحتية للجودة

تمثل منصة الجودة البنية التحتية للجودة، بما يشمل المواصفات، وأنظمة وبرامج المطابقة والاعتماد، والمقاييس والرقابة على الأسواق، عنصر تمكيني للمنتجات المصنوعة في الإمارات لتعزيز تنافسيتها ووصولها إلى مختلف الأسواق العالمية. ويقدم الجناح تجربة عملية توعوية تطبيقية تتضمن إرشادات حول المواصفات ومتطلبات الاعتماد وآليات الحصول على شهادات المطابقة اللازمة.

ومن خلال جلسات متخصصة وعروض توضيحية، يكتسب المشاركين فهماً أعمق لدور "منظومة البنية التحتية للجودة" في تطوير المنتجات ودعم تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز الثقة بالمنتج الإماراتي، بما يعزز مكانة المنظومة كإحدى ركائز التنافسية الوطنية.

ملتقى الصناعات الذكية

يسلط ملتقى الصناعات الذكية الضوء على التقنيات الصناعية المتقدمة، بما في ذلك الحلول المطورة لقطاعات أخرى والقابلة للتطبيق في القطاع الصناعي، بما يسهم في تسريع الابتكار عبر مختلف سلاسل القيمة الوطنية في القطاع الصناعي.

ويضم الملتقى نخبة من الشركات العالمية الرائدة من دول تمتلك منظومات صناعية متقدمة وعلاقات وثيقة مع دولة الإمارات، حيث تتيح للزوار الاطلاع على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وحلول الثورة الصناعية الرابعة ضمن بيئات تشغيل واقعية، بما يعكس التقنيات التي تعيد رسم ملامح القطاعات الصناعية اليوم.

دار الصناعة

تشهد دورة هذا العام إطلاق منصة دار الصناعة، وهي أول معرض تفاعلي من نوعه في الدولة يربط مستقبل الصناعة الوطنية بجذورها التاريخية، كما يستعرض أمام الزوار رحلة تطور الصناعة الإماراتية من بدايات التجارة والحرف التقليدية، وصولاً إلى التصنيع المتقدم وحلول الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك ضمن تجربة متكاملة تضم منطقة الوزارة ومجلس كبار الشخصيات، ليمنح الزوار بعداً أعمق لفهم السياسات والشراكات والطموحات التي تقود المسيرة الصناعية للدولة. ومن خلال الأفلام الوثائقية والجداول الزمنية والعروض التفاعلية، تخاطب مختلف الأجيال، وتؤكد أن ما يتحقق اليوم يستند إلى عقود من الرؤية والعمل المتواصل.

منصة ADNOC Value Connect[Mع1]

بالتوازي مع المنصات الأربعة، تأتي منصة ADNOC Value Connect، التي تستضيفها دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في أدنوك، كمنصة متخصصة تربط الموردين والمصنعين والمستثمرين وصناع القرار، بهدف تعزيز التعاون عبر سلاسل الإمداد وتسريع جهود التوطين الصناعي في الدولة. وتوفر المنصة للزوار رؤية أوضح للفرص المتاحة ومسارات التعاون والنمو ضمن سلاسل التوريد الوطنية.

وتأتي منصة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة «أدنوك»، وشركة العماد القابضة، وتنظمها مجموعة "أدنيك"، لتؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعة والاستثمار، ومنصة رائدة لتسريع النمو الصناعي المستدام.

للمزيد من المعلومات عن جدول أعمال الدورة الخامسة من «اصنع في الإمارات»، يرجى زيارة الرابط: https://www.miite.ae/en/agenda

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:

تتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة رسم السياسات الصناعية وتعزيز التحول التكنولوجي، ودعم تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، بما يسهم في بناء اقتصاد صناعي مستدام، حيث تمثل الصناعة العمود الفقري للاقتصاد والأمن الوطني، وتساهم في تحقيق الاستقرار والاستمرارية، وتعزيز المرونة والجاهزية والاستباقية الوطنية في مختلف الظروف.

وتأسست الوزارة في يوليو 2020 بهدف تمكين القطاع الصناعي الوطني وتسريع التحول الصناعي في الدولة، حيث تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الوطنية الداعمة لنمو صناعات المستقبل ومرونة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الصناعية.

وتعمل الوزارة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واستدامة سلاسل الإمداد، ودعم التحول التكنولوجي، والوصول إلى الأسواق العالمية، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الأغذية والأدوية والتكنولوجيا الطبية والدفاع والفضاء والطيران والاقتصاد الرقمي.

كما تعمل الوزارة على تعزيز المحتوى الوطني، ودعم ريادة الأعمال وتمكين الكوادر الإماراتية، بما يساهم في دعم تنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات في الأسواق المحلية والدولية.

من خلال مبادرات مثل «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني، وبرنامج التحول التكنولوجي الصناعي، تربط الوزارة المصنّعين والمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال بفرص المشتريات وممكنات التمويل والشراكات، بما يعزز نمو الأعمال ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

وزارة الثقافة

انطلاقًا من التوجهات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بناء مجتمع إماراتي متماسك ومترابط، معتز بهويته، فخور بقيادته، مؤمن بأن الثقافة والإبداع من أدوات المعرفة، ومنفتح على حضارات العالم لصنع مستقبل أفضل، وضعت وزارة الثقافة رؤيتها "ثقافة تلهم العالم" لتؤكد هذا العنوان الطموح الذي نصبو إليه ونعمل بجد لتحقيقه: ثقافة إماراتية راسخة وهوية متجذّرة نفخر بها وبمبادئها وقيمها.

وتحقيقًا لهذه الرؤية، تتولى وزارة الثقافة في دولة الإمارات مسؤولية تعزيز الهوية الوطنية، باعتبارها حجر الزاوية في بناء الإنسان الإماراتي. وتبذل الوزارة جهودًا حثيثة لحماية الموروث الثقافي بمختلف أشكاله، المادي والمعنوي، وتسعى إلى ترسيخه في وجدان المجتمع من خلال مبادرات وطنية نوعية، ومشاريع توثيقية وتوعوية. كما تعمل على حماية اللغة العربية وتعزيز استخدامها وحضورها في مختلف القطاعات والمجالات عبر طرح السياسات والمبادرات الوطنية.

وفيما يتعلّق بتعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية، طوّرت الوزارة، بالتنسيق مع شركائها في الحكومة الاتحادية، استراتيجية وطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، تناولت مجموعة من المحاور، منها تمكين المبدعين ودمجهم في سوق العمل، وتعزيز بيئة الأعمال لهم، ودعمهم بشتى السبل، واستقطاب المواهب، بما يضمن تنمية القطاع، ويعزز من مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي للدولة.

كما تشرف الوزارة على تشغيل مجموعة من الأصول والمراكز الثقافية في الدولة، وتنفيذ المبادرات والفعاليات الثقافية المجتمعية فيها، إلى جانب برامج تمكين المبدعين وتطوير قدراتهم، للإسهام في تعزيز انخراط المجتمع المحلي في المجالات الثقافية والإبداعية.

وعلى الصعيد الدولي، تمثّل وزارة الثقافة الدولة في جميع المشاركات الثقافية الإقليمية والعالمية، وتقود مجموعة من الملفات الدولية كمذكرات التفاهم وبرامج التبادل الثقافي، فضلًا عن تمثيل الدولة في التجمعات الأممية والثقافية الدولية.

نبذه عن مجموعة أدنيك

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لمتعامليها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها ، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهى شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيداً من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعياً لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

نُبذة عن "أدنوك"

تعدّ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع.، المملوكة بالكامل من قبل إمارة أبوظبي، واحدة من أكبر مجموعات الطاقة والبتروكيماويات المتنوعة الرائدة على مستوى العالم. وتهدف الشركة إلى تعزيز القيمة من الموارد والاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة في إمارة أبوظبي من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

