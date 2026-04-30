القاهرة : تحت رعاية المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزير المالية، أعلنت إي آند مصر، عن إطلاق فعالية "The Shift 2026" وذلك ضمن الفعاليات التمهيدية لـ Narrative PR Summit، وذلك باعتباره أول حوار استراتيجي رفيع المستوى يجمع نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وقادة التكنولوجيا، لمناقشة التحولات الكبرى التي يقودها الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، وآليات صنع القرار، وتوازنات القوى على المستوى الدولي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به إي آند مصر في دعم التحول الرقمي وتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، حيث تقود الشركة هذه المبادرة بالتعاون مع The Global Narrative، ضمن التحضيرات الخاصة بالنسخة العاشرة من Narrative PR Summit، المنصة الإقليمية الرائدة في بناء الصورة الذهنية للدول والعلامات التجارية والقيادات.

ومن المقرر أن يُعقد "The Shift 2026" يوم 14 مايو 2026 في القاهرة، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين والخبراء في مجالي التكنولوجيا والاستثمار، في خطوة تعكس التزام إي آند مصر بتمكين الحوار الاستراتيجي حول مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر، بأن “The Shift 2026” يمثل منصة محورية لتسليط الضوء على الدور المتسارع للتكنولوجيا في إعادة تشكيل بيئات العمل، مشيرًا إلى أن إي آند مصر تواصل ترسيخ مكانتها كمزود متكامل للحلول الرقمية ومحرك رئيسي لتبني أحدث تقنيات الاتصالات والذكاء الاصطناعي في السوق المصري، بما يدعم جهود التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.

ويعكس تنظيم إي آند مصر لهذه الفعالية التزامها المستمر بدعم تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

ومن جانبها، أكدت لمياء كامل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي سي بلاس، أن "The Shift 2026" يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم بفعل الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو خلق منصة حوار فعّالة تجمع مختلف الأطراف، بما يسهم في صياغة رؤى مشتركة للتعامل مع هذه المتغيرات وتعظيم الاستفادة منها على المستويين الاقتصادي والإقليمي.

ويُعد "The Shift 2026" نواة أساسية للنقاشات التي ستتناولها قمة صوت مصر في نسختها العاشرة، حيث يسلط الضوء على التحولات الاقتصادية التي تقودها التكنولوجيا، ودورها في تعزيز بيئة الاستثمار في مصر، بما يدعم مكانتها كمركز إقليمي جاذب للأعمال، ومن المقرر أن يضم الحدث عددًا من القيادات البارزة في مجالي التكنولوجيا والاستثمار.

