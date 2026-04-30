م. محمود حسن: نستثمر في كوادرنا وتطوير جودة الخدمات التي نقدمها لتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة

السيد جون روك: ناتجاس توسّع الوصول إلى طاقة أكثر استدامة وأماناً بما يُحدث أثرًا إيجابيًا في حياة المجتمع

القاهرة: أعلنت الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس"، إحدى الشركات التابعة لڤالمور القابضة، عن نجاحها في توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 2 مليون عميل سكني بمختلف أنحاء الجمهورية. ويُعد هذا الإنجاز علامة فارقة تعكس النمو المتواصل في خدمات الشركة وقدرتها على الوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين.

يعكس هذا النجاح الكبير الدور المحوري الذي تلعبه ناتجاس في تحسين جودة حياة الأسر المصرية، عبر توفير مصدرا موثوقا للطاقة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تبني حلول طاقة أكثر استدامة. كما ترسخ الشركة مكانتها كأكبر كيان في القطاع الخاص لتوزيع الغاز الطبيعي في مصر من حيث عدد المشتركين السكنيين، مدفوعةً بتوسعها المستمر الذي مكّن آلاف الأسر الجديدة من التحول إلى الغاز الطبيعي كبديل أكثر كفاءة وسهولة مقارنة بمصادر الوقود التقليدية.

وقد نجحت ناتجاس، بفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من 25 عامًا، في تسريع وتيرة انتشار شبكتها في عدد من المحافظات الرئيسية، من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة، مما ساهم في تسهيل وتسريع وصول خدمات الطاقة إلى المجتمع مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، حيث تخدم اليوم 12 اكثر من ألف عميل تجاري و نحو 900 عميل صناعي، في انعكاس واضح لدورها المتنامي في تلبية الاحتياجات المتنوعة للطاقة في السوق المصري.

قال المهندس محمود حسن، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ناتجاس: "يمثل هذا الإنجاز ثمرة استراتيجية طويلة الأمد ترتكز على التميز التشغيلي، والسلامة، والابتكار المستمر، مدعومة ببنية تحتية متطورة عبر شبكة تمتد لأكثر من 12,500 كيلومتر. ففي ناتجاس، نضع الإنسان في قلب كل ما نقوم به، سواء من خلال الاستثمار في كوادرنا أو تطوير جودة الخدمات التي نقدمها. ومع استمرارنا في النمو، يظل تركيزنا منصبًا على تقديم حلول طاقة فعالة تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا."

وقال السيد جون روك، العضو المنتدب لشركة ڤالمور القابضة: "يجسد هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة ناتجاس، ويعكس نهجنا في الاستثمار بما يتجاوز رأس المال، لخلق تأثير حقيقي ومستدام في حياة الناس اليومية، مدعومًا ببنية تحتية قوية تشمل 25 محطة لتخفيض الضغط في مختلف المحافظات، إذ تمثل كل توصيلة جديدة وسيلة تُمكّن الأسر من الوصول إلى طاقة أنظف بشكل أسرع وأكثر أمانًا."

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس" تأسست عام 1998، وهي إحدى الشركات التابعة لڤالمور القابضة. وتعمل الشركة بموجب اتفاقيات امتياز مع الحكومة المصرية، وتندرج ضمن مجموعة "نات إنرجي"، حيث تغطي مناطق كثيفة السكان تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة. وتدير الشركة 25 محطة لتخفيض الضغط، بقدرات تتراوح بين 5,000 و150,000 متر مكعب في الساعة، بما يضمن توفير إمدادات طاقة مستقرة لنحو 900 عميل صناعي، وأكثر من 12,000 عميل تجاري، إلى جانب ما يزيد على 2 مليون عميل من القطاع السكني.

